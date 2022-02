Auto kracht gegen Fassade eines Friseurladens

Von: Thomas Steinhardt, Peter Loder

Der Wagen krachte gegen die Fassade eines Friseurgeschäfts. © Weber

In der Pucher Straße in Bruck ist am Freitagmittag ein Auto gegen die Fassade eines Hauses geprallt.

Fürstenfeldbruck - Nicole Ilic (48) schnitt gerade einem Kunden die Haare, als es „einen gewaltigen Schepperer“ machte. Nur drei Meter neben ihr war ein Auto gegen die Schaufensterfront gekracht. Insgesamt hielten sich gerade drei Kunden in dem Laden auf. „Im ersten Moment waren wir alle ziemlich verblüfft und wussten nicht genau, was da gerade passiert ist.“

Als sie die Situation realisiert hatten, wollten sie rasch helfen – konnten aber nicht, weil das Auto die Eingangstüre blockierte. „Wir mussten tatenlos zusehen“, sagt Nicole Ilic. Erst eine aus dem ersten Stock herbeigeeilte Nachbarin konnte sich um die Fahrerin des Unglücksautos kümmern. Für Nicole Ilic, die seit sieben Jahren bei „Paschas Friseurteam“ arbeitet, war der Vorfall eine „mächtige Aufregung“ – auch weil ihr eigenes, vorm Salon geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde. Doch gleich nachdem die Unfallstelle geräumt war, setzte sie ihre Arbeit mit Kamm und Schere fort. Das konnte sie, weil Schaufenster und Glastür heil blieben. Nur das Mauerwerk ist ramponiert.

Medizinische Notlage

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte die Autofahrerin aufgrund einer medizinischen Notlage die Kontrolle über ihren Pkw verloren. Sie rammte mehrere andere Fahrzeuge und kam schließlich im Eingangsbereich eines Friseurladens zum Stehen. Mit Ausnahme der materiellen Schäden und einigen geschockten Passanten beziehungsweise Kunden wurde niemand verletzt.

Um die Fahrerin kümmerte sich der anwesende Rettungsdienst. Nach Sicherungsmasnahmen an der Unfallstelle konnten die freiwilligen Helfer der Feuerwehr nach gut einer Stunde wieder einrücken.

Vom Viehmarkt kommend

Wie die Polizei berichtet, wollte die 57-jährige Dame aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit ihrem Pkw vom Parkplatz des Viehmarktplatzes auf die Pucher Straße einfahren. Sie blieb zunächst ordnungsgemäß stehen. Plötzlich und unvermittelt gab die Dame jedoch Gas und überfuhr die Pucher Straße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite touchierte sie zwei geparkte Pkws, ein Fahrrad und krachte letztendlich in die Fassade des Friseursalons, wobei sie auch dessen Eingangstüre blockierte, so die Polizei. Auslöser für den Unfall war wohl ein plötzliches medizinisches Ereignis. Bei Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes war die Frau jedoch bei Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus verbracht. Zu weiteren Verletzten sei es nicht gekommen. Der Sachschaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf ungefähr 25 000 Euro.

