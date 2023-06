Die Autoschau ist zurück – aber ohne Modenacht

Von: Lisa Fischer

Teilen

Der rote Teppich wird die Besucher der Auto- und Mobilitätsschau auch heuer durch die Innenstadt führen, vorbei an Verbrennerautos, E-Autos, Infoständen und auch Lastenrädern. © Peter WEBER

Wenn sich ein langer, roter Teppich durch die Innenstadt zieht, gesäumt von geparkten Neuwägen und Infoständen bedeutet das eines: Die Autoschau ist in der Stadt.

Fürstenfeldbruck – Nach vier Jahren Pause kehrt sie am Wochenende zurück, mit neuem Namen. Ein beliebtes Highlight, die Modenschau, fehlt heuer allerdings im Programm.

Durch Brucks Innenstadt flanieren, in den Läden einkaufen und Autos bestauen, Probesitzen oder sogar Probe fahren: Das ist am kommenden Wochenende bei der Auto- und Mobilitätsschau wieder möglich. 2019 fand die Open-Air-Veranstaltung zum letzten Mal statt – damals noch unter dem Namen „Autoschau“. Dann musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie und zuletzt wegen Lieferengpässen aufgrund des Kriegs in der Ukraine pausieren. „Ich bin grundsätzlich sehr froh, dass wir die Schau dieses Jahr wieder machen können“, sagt Mike Trommer, Geschäftsführer der Eventfirma Magna Ingredi. Das Brucker Unternehmen organisiert die Auto- und Mobilitätsschau, Veranstalter ist der Gewerbeverband.

Neuer Name für altbekanntes Event

Die Namensänderung, beziehungsweise -erweiterung, geschah auf Anregung des Umweltbeirats, erklärt Trommer. „Damit sollte das Ganze geöffnet werden“, sagt der Organisator mit Blick auf E-Mobilität, Lastenräder und mehr. Das Thema E-Autos sei schon lange Jahre immer wieder dabei gewesen. „Heuer zeigen aber fast alle Händler bei der Autoschau E-Mobilität“, sagt Trommer. Und auch über Lastenräder können sich die Besucher verstärkt informieren. Zum Beispiel bei einem Anbieter von Lastenräder für Kommunen, damit Mitarbeiter kurze Arbeitswege mit dem Rad erledigen, erklärt Trommer.

Ganz alte Drahtesel können von den Besuchern der Autoschau im Rathaus bestaunt werden. Dort zeigt eine Ausstellung an beiden Tagen Zweiräder von der Kaiserzeit bis heute.

Modeschau in der Innenstadt abgesagt

Die traditionelle Modenacht findet heuer nicht statt. „Vielen Händlern sind die Kosten für die Modeschau zu teuer“, sagt der Organisationschef. Ob sie im nächsten Jahr wieder stattfinden kann, werden die Gespräche im Herbst zeigen. Komplett ohne Models und Laufsteg wird die Autoschau jedoch nicht ablaufen: Die Modegeschäfte Fuchsweber (Schöngeisinger Straße) und Bonita (Hauptstraße) organisieren einen eigenen Catwalk, sagt Trommer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auf das Bummeln bis spät in die Nacht müssen die Besucher der Auto- und Mobilitätsschau heuer nicht verzichten: Das Late-Night-Shopping findet am Samstag statt, die Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet. Am verkaufsoffenen Sonntag, 18. Juni, sind die Läden während der Autoschau von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Informationen zum Programm

Über 350 Fahrzeuge können am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, in der Innenstadt bestaunt werden. Die Auto- und Mobilitätsschau ist am Samstag, 11 bis 23 Uhr sowie am Sonntag, 11 bis 18 Uhr geöffnet. Daneben gibt es ein breit aufgestelltes Programm: Zwischen Autos und Zweirädern sind zahlreiche Stände aufgebaut, an denen Tuningfirmen, Vereine und Verbände informieren. Auf der Hauptbühne vor dem Sparkassengebäude gibt es verschiedenste Darbietungen von den Faschingsfreunden Fürstenfeldbruck (Samstag, 12 und 21 Uhr, Sonntag, 15 Uhr) über ein Fahrschul-Quiz (Samstag, 14 Uhr) bis zu einer Podiumsdiskussion über alternative Antriebe (Samstag, 16 Uhr).



Für Kinder ist auf dem Viehmarktplatz für Spiel und Spaß gesorgt. Dort hat das Kiddicar eine Aktionsecke aufgebaut. Daneben dürfen die Kleinen zu Stift und Pinsel greifen, um ein Auto ganz legal anzumalen oder sich auf der Hüpfburg austoben. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.autoschau-ffb.de.



Straßensperrungen

Folgende Straßen sind wegen der Autoschau von Samstag, 17. Juni, 0 Uhr, bis Sonntag, 18. Juni, 23 Uhr, gesperrt: Hauptstraße (von der Einmündung Pucher Straße bis Amperbrücke); Schöngeisinger Straße (Hauptstraße bis „City Point“); Pucher Straße (Haupt- bis Jakob-Groß-Straße – Zufahrt Viehmarktstraße frei); Dachauer Straße (Haupt- bis Feuerhausstraße); Augsburger Straße (Haupt- bis Marthabräustraße); Maisacher Straße (Augsburger- bis Stadelberger Straße); Münchner Straße ab Einmündung Emmeringer Straße sowie der Südliche Viehmarktplatz. Weitere Infos zu den Sperrungen und Umleitungen gibt es auf der Webseite der Stadt unter www.fuerstenfeldbruck.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.