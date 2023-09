Firmen lassen sich einiges einfallen - und doch werden noch 339 Lehrlinge gesucht

Auch im Landkreis suchen die Betriebe noch Auszubildende. © dpa / Martin Schutt

Nicht nur Fachkräfte werden händeringend gesucht. Seit Jahren wird es auch immer schwieriger, Auszubildende zu finden.

Fürstenfeldbruck – Firmen lassen sich so einiges einfallen, um für junge Bewerber attraktiv zu sein. Nicht immer gelingt das.

Der 1. September ist in der Arbeitswelt ein besonderer Tag. Mit ihm beginnt das neue Ausbildungsjahr und damit ein bedeutender Abschnitt im Leben junger Menschen. Aber auch die Betriebe freuen sich über neue Kollegen. In diesem Jahr war das nicht anders.

In der Sparkasse Fürstenfeldbruck zeigt man sich zufrieden. Laut Personalchefin Susette Rohr konnten heuer alle ausgeschriebenen Azubi-Stellen besetzt werden. „Wir haben sogar mehr Leute eingestellt als geplant, weil sich so viele beworben haben, bei denen man sich vorstellen kann, dass die gut ins Team passen.“

Noch 339 offene Stellen

So komme die Sparkasse dieses Jahr auf 30 Auszubildende. „Alles Bankkaufleute für unser Kerngeschäft“, berichtet Susette Rohr. Die Bank tue auch einiges dafür, dass sich junge leute für eine Ausbildung bei ihr interessieren. „Wir besuchen die Schulen, bieten Praktika an und sind auf Messen vertreten.“

So gut wie bei der Sparkasse läuft es nicht überall. Bei der Germeringer Firma Distec beispielsweise konnte man bisher weder einen Lageristen noch einen Elektroniker gewinnen. Dabei ist man mit Gleitzeit, Homeoffice und kostenlosem Jobticket gut aufgestellt ist.

Ausreichend qualifiziert

Insgesamt schlossen sowohl die in der IHK als auch die in der Handwerkskammer organisierten Betriebe heuer etwas weniger Lehrverträge ab als im Vorjahr. Laut Arbeitsamt sind von 764 Ausbildungsstellen im Kreis gar noch 339 unbesetzt. Dass nicht alle Stellen besetzt werden konnten, scheint nicht an der viel gescholtenen Generation Z zu liegen. Laut Landratsamt, das 15 seiner 16 Ausbildungsplätze besetzen konnte, gebe es zwar weniger Bewerber als früher, aber die seien immer noch ausreichend qualifiziert.

Die Römer

Und auch Florian Kaiser, IHK-Abteilungsleiter für Berufliche Ausbildung München und Oberbayern, sagt: „Die Diskussion, dass die Qualität der Bewerber immer schlechter würde, die gibt es quasi seit 2000 Jahren. Schon die Römer haben sich über ihre Jugend beschwert.“ Coronabedingt gebe es zwar tatsächlich etwas nachzuholen, aber die Betriebe steuerten da schon gegen mit innerbetrieblichem Unterricht oder bezahlter Nachhilfe.

Alle Branchen

Kaiser gibt an, dass alle Branchen vom Fachkräftemangel betroffen seien. „Das Grundproblem ist aber kein neues, sondern Demografie.“ Mit IHK-Bildungspartnerschaften zwischen Unternehmen und Schulen und mit Ausbildungs-Scouts, also Azubis, die ihren Beruf an Schulen vorstellen, will man dem begegnen. „Man muss versuchen, die Jugendlichen noch mehr von einer dualen Ausbildung zu überzeugen gerade an Gymnasien“, so Kaiser.

Zuwanderung

Außerdem seien beispielsweise Teilzeitausbildungen ein gutes Instrument, um jungen Eltern oder Menschen, die Angehörige pflegen, eine Ausbildung zu ermöglichen. Auch Zuwanderung sei Teil der Lösung. Ähnlich stellt sich auch die Handwerkskammer mit dem Tag des Handwerks auf, um so Schüler weiterführender Schulen für eine Ausbildung zu gewinnen. Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer betont, wie wichtig das Handwerk zur Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen ist. Stichwort Klimawandel und Mobilitätswende. Zudem verweist er auf Aufstiegschancen: „Mit einer abgeschlossenen Ausbildung und anschließender Weiterbildung stehen alle Türen offen, beispielsweise als Gründer eines eigenen Unternehmens.“

Bewerber in sehr guter Position

Wie wichtig eine langfristige Perspektive ist, dessen ist man sich auch bei der Sparkasse bewusst. Nach der Ausbildung können die Mitarbeiter sich intern zu Spezialisten und Führungskräften weiterbilden lassen. Der Fach- und Betriebswirt, aber auch das Bachelor- oder Masterstudium können berufsbegleitend absolviert werden. Die Ausbildung ist eben der Beginn der beruflichen Entwicklung, nicht das Ende.

Dass so viele Ausbildungsstellen vakant sind, stellt eine Chance für all diejenigen dar, die noch auf der Suche sind. Laut Arbeitsamt betrifft das im Landkreis aktuell 202 junge Menschen. Kaiser von der IHK empfiehlt daher, jetzt nochmal richtig loszulegen: „Die Situation ist richtig gut, um sich zu bewerben. Auch mal ein Schnupperpraktikum während der Herbstferien machen.“ Es sei im Ausbildungsmarkt noch sehr viel Bewegung. „Am Angebot wird’s nicht scheitern.“ Auch Kreishandwerksmeister Höfelsauer betont: „Der Einstieg in den Beruf ist jederzeit möglich.“

Wer Hilfe braucht bei der Berufsorientierung, kann sich ans Landratsamt wenden. Katrin Müller-Albertshofer unterstützt bei der Vermittlung und Fragen rund ums Thema Ausbildung. E-Mail: ausbildungsberatung@lra-ffb.de. (Patrick Tietz)

