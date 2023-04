Mehr Sicherheit, mehr Platz für Radler: So soll die Augsburger Straße umgestaltet werden

Von: Ingrid Zeilinger

Das Problemeck zeigen Radverkehrsbeauftragte Claudia Gessner und Stadtbaurat Johannes Dachsel. Das Wirtshaus ragt zu weit in den Gehweg hinein. Zudem sind die beiden Straßen versetzt, was die Wegführung noch schwieriger macht. © Weber

Die Augsburger Straße wird hergerichtet und umgebaut. Mehr Raum für Radfahrer, mehr Sicherheit auch für Fußgänger – so lautet der Vorgabe der Stadt.

Fürstenfeldbruck – Viele Wünsche können erfüllt werden, aber eben nicht alle. Ein Blick auf die Pläne von Knotenpunkt zu Knotenpunkt.

Es ist der erste Teil der B 2, den das Straßenbauamt in Angriff nimmt. Zwischen der Straße Am Ährenfeld und der Maisacher Straße wird die Strecke fit für die Zukunft gemacht. Von schweren Lastern bis hin zu kleinen Lastenrädern sollen alle sicher über die Strecke kommen. Im Idealfall hätten die Autofahrer sieben Meter Straßenbreite, dazu pro Radweg je 2,50 Meter und Fußgänger je 2,30 Meter.

Das Problem: So breit ist die Fläche nicht überall. Trotz Grundstückskäufen müssen Kompromisse her. „Wir haben mit dem Bauamt verhandelt“, berichtet Stadtbaurat Johannes Dachsel. Mehr gehe nicht. Johannes Riedelsheimer, Abteilungsleiter für die Kreise Bruck und Dachau im Staatlichen Bauamt Freising, spricht von großen Verbesserungen. „Wir haben durchgängig Radwege auf beiden Seiten, wenn auch zum Teil gemeinsame Geh- und Radwege.“ Das war vorher nicht der Fall. Klar ist, je weiter es in Richtung Rathaus geht, desto verzwickter ist die Situation.

Am Ährenfeld

Der erste Knotenpunkt ist noch unkompliziert. Die Radfahrer rollen aus beiden Richtungen vom Schutzstreifen auf einen gemeinsamen Geh- und Radweg. Für Radler, die links abbiegen wollen, wird an der Ampel ein Aufstellbereich markiert.

Knick B 2 Richtung Mammendorf

Die Ampel regelt weiterhin den Verkehr, dazu gibt es einen gemeinsamen Geh- und Radweg. Für mehr Sicherheit wird die Stützmauer bei der Waschanlage etwas verlängert. Andere Lösungen sind nicht möglich, da der dafür nötige Grunderwerb nicht zustande kam, erklärt Claudia Gessner, Radverkehrsbeauftragte im Rathaus. Der in beide Richtungen führende Radweg nach Mammendorf wird mit einer Markierung untergliedert. Erst nach der Brücke werden Geh- und Radweg auf eigene Spuren geleitet.

Nordend-/Kronprinz-Ruprecht-Straße

Hier ist auf beiden Seiten ausreichend Platz für einen getrennten Geh- und Radweg. Für vom Norden kommende Autos gibt es eine eigene Linksabbiegespur.

Hochfeldweg

Ebenfalls keine Platzprobleme: Die Radfahrer werden nur an den Bushaltestellen auf einen gemeinsamen Geh- und Radweg geleitet.

Ganghofer-/Fichtenstraße

Eine etwas versetzte Fußgängerampel hilft Schulkindern sicher über die Straße. Damit es bei Rot nicht zum Stau kommt, wird Richtung Süden eine Haltelinie für Autos und Radfahrer markiert.

Marthabräu-/Kapellenstraße

Der wohl schwierigste Knotenpunkt: „Das Eck des Wirtshauses ragt zu weit in den Gehweg“, erklärt Claudia Gessner. Der Fußweg ist schon jetzt extrem schmal. Zudem sind die Querstraßen versetzt, was die Planung noch erschwert. „Wir müssen besonders vorsichtig sein, da viele Kinder auf dem Weg zur Philipp-Weiß-Grundschule hier entlanglaufen“, ergänzt Dachsel.

Der Fußweg im Gerblkellerpark wird ein reiner Radweg. © Weber

Ein bisschen was geht schon: Der Bordstein beim Gasthaus wird etwas in die Straße versetzt, die Mittelinseln weichen und die Bundesstraße wandert etwas auf die Seite der Kapellenstraße. Dafür hat die Stadt den Grünstreifen zwischen Gehweg und Supermarktparkplatz erworben – das ist die Verfügungsmasse. An der engsten Stelle ist der gemeinsame Geh- und Radweg noch 2,75 Meter breit. Auch die Fahrspuren sind auf die drei Meter Mindestbreite verringert.

In der Kapellenstraße gibt es eine gemeinsame Spur für geradeaus und rechtsabbiegende Fahrzeuge. Linksabbiegen bleibt verboten. Den gewonnenen Platz nutzt man für einen Radschutzstreifen. Auch in der Marthabräustraße entfällt eine Fahrspur. Die Bushaltestellen südlich des Knotenpunkts werden barrierefrei, einige Parkplätze fallen weg.

Philipp-Weiß-/Maisacher Straße

Auch hier ringen alle Beteiligten um die optimale Lösung. Man habe überlegt, ob die Maisacher Straße zur Einbahnstraße werden könne, erklärt Dachsel. Doch aufgrund des Busverkehrs ist das nicht möglich. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, sollen die Radfahrer künftig auf einer eigenen Spur entlang des Gerblkellerparks zur Augsburger Straße fahren.

An der Kreuzung Maisacher-/Philipp-Weiß-Straße muss noch etwas gefeilt werden. © Weber

Auch an der Augsburger Straße werden Radfahrer zunächst vom fließenden Verkehr getrennt: „Der Fußweg durch den Gerblkellerpark wird zum echten Radweg“, erklärt Dachsel. Der Park soll umgestaltet und einen neuen Gehweg erhalten. Johannes Riedelsheimer vom Straßenbauamt spricht von einer guten Lösung. Allerdings ist diese erst wenige Wochen alt, es muss jetzt detailliert geplant werden.

Die Philipp-Weiß-Straße wird in beide Richtungen für den Radverkehr freigegeben. Das Ziel: Radfahrer sollten sie nutzen, um hinter dem Rathaus vorbei weiter in Richtung Viehmarktplatz zu rollen. Dann müsste sie nicht mehr weiter auf der B 2 am Rathaus vorbei.

Auf der B 2 werden die Radfahrer auf Höhe der Möbelwerkstatt Pulfer auf die Straße geleitet – so lange es geht auf einer markierten Spur. Irgendwann müssen sie in den Mischverkehr – denn spätestens am Nadelöhr vor dem Rathaus ist kein Platz für einen Radstreifen mehr. Wie es weitergeht, wird dann der nächste Bauabschnitt zeigen.

So geht es weiter

Kurz nach der Kreuzung zur Maisacher- und Philipp-Weiß-Straße endet das Ausbaugebiet. In den nächsten Monaten müssen die Pläne detailliert gemacht und die einzelnen Bauabschnitte vorbereitet werden. Baubeginn ist frühestens 2025, meint Johannes Riedelsheimer vom Staatlichen Bauamt Freising.



Dann könnten auch die Planungen für die Sanierung der Münchner Straße beginnen – ebenso eine größere Herausforderung. Denn neben dem Nadelöhr Rathaus wird es auch an Leonhardikirche und Richtung Landratsamt eng. Ganz zu Schweigen von der Amperbrücke. Doch dafür ist eine andere Abteilung im Staatlichen Bauamt zuständig. imu

