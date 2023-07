Kleintransporter rast in Stau-Ende - 32-Jähriger schwer verletzt

Von: Thomas Steinhardt

Auf der B2 kam es zu einem schweren Unfall. © FFW Biburg

Bei einem schweren Unfall am Dienstagabend auf der B2 bei Bruck sind mehrere Personen teils schwer verletzt worden. Die B2 war zeitweise gesperrt.

Fürstenfeldbruck - Aufgrund des Starkregens und wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens kam es am Dienstag gegen 17.50 Uhr am Ortseingang Fürstenfeldbruck auf der Bundesstraße zu einem Stau, wie die Polizei berichtet. Ein 22-ähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg erkannte das aus Richtung Germering kommend mit seinem Kleintransporter samt Anhänger zu spät. Mit hoher Geschwindigkeit prallte von hinten gegen den stehenden Audi eines 32-jährigen Bruckers. Der Audi wurde in den Gegenverkehr geschleudert und stieß hier beinahe noch mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Der 32-jährige Audi-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach einer Schätzung der Polizei auf 30 000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Daher versuchten viele Autofahrer, Ausweichrouten zu finden. In Biburg etwa kam es ebenfalls zu Staus, wie die Feuerwehr berichtet. Vor Ort beim Unfall waren die Feuerwehren aus Bruck und Biburg.

