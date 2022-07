Monumentales Musikerlebnis

Von: Ulrike Osman

Knapp drei Stunden begeisterten Solisten, Bach-Chor und -Orchester die Zuhörer in der gut gefüllten Klosterkirche Fürstenfeld. © Ulrike osman

Vergessen die unbequemen Kirchenbänke, vergessen das herrliche Sommerwetter draußen vor der Tür: Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Elias“, aufgeführt von Bach Chor & Orchester Fürstenfeldbruck in der Klosterkirche, machte es leicht, das Eine zu ertragen und auf das Andere zu verzichten.

Fürstenfeldbruck – Unter der Leitung von Gerd Guglhör und angeführt von einem starken Solisten-Quartett geriet das fast drei Stunden lange Werk zum monumentalen Musikerlebnis.

Das Oratorium über das Leben des biblischen Propheten Elias ist eines von Mendelssohn Bartholdys bekanntesten Werken. Uraufgeführt wurde es 1846 bei einem Musikfestival in Birmingham. Da damals allenthalben Singvereine entstanden, nutzte der Komponist diesen Trend und sah für sein Werk einen großen Chor vor, dem er mehrere tragende Rollen gab – unter anderem die des Volkes Israel, das von einer Dürre geplagt wird. Zur Uraufführung brachte ein Sonderzug 300 Sängerinnen und Sänger nach Birmingham.

Der Bach-Chor hat nur ein knappes Drittel dieser Größe, was der emotionalen Wucht des Gesangs jedoch keinen Abbruch tat. Auch im Zusammenklang mit den Profis – Susanne Bernhard (Sopran), Seda Amir-Karayan (Alt), Andreas Post (Tenor) und Daniel Ochoa (Bass) – behauptete sich die Laien-Formation mit ihren vielen tollen Stimmen in allen Lagen. Dass mit Gerd Guglhör ein Experte für Stimmbildung die Leitung des Bach-Chors innehat, zahlt sich immer wieder aus. Dazu sorgte das Orchester für eine makellose, mal dramatisch-furiose, mal sanfte Instrumentalbegleitung.

Die Geschichte um den Propheten Elias mag im – sehr fern wirkenden – Alten Testament stehen, sie ist jedoch von zeitloser Gültigkeit. Da tritt jemand überzeugt und kämpferisch für seine Sache ein, stößt auf Widerstände, bricht schließlich aus Überforderung unter dem eigenen Anspruch zusammen. Hochgefühl und Niedergeschlagenheit, Macht und Ohnmacht liegen nahe beeinander. Um diese Inhalte nicht nur musikalisch zu behandeln, ging der Bach-Chor mit seinem Programmheft neue Wege. Da findet man Fotos von Holzskulpturen aus der Serie „Schein und Sein“ des international bekannten Künstlers Andreas Kuhnlein – und einen berührenden Gastbeitrag der früheren Grünen-Bundestagsabgeordneten Christa Nickels. Sie schlägt den Bogen von Elias zur heutigen Welt mit ihren so vielfältigen Herausforderungen und ruft auf zu Mut, Beharrlichkeit und Hingabe. „Wir, die Millionen ‘kleinen Leute’, machen den Unterschied, wohin die Reise geht.“

Maria Hammer, beim Bach-Chor für die Gestaltung der Programmhefte zuständig, will, „dass wir nicht nur im eigenen Saft kochen“. Sie sieht in dem Oratorium nicht nur ein Musikwerk, sondern eine Themensetzung und Anlass für eine „Zusammenschau der Künste“.

Eine weitere Besonderheit des Konzerts war der Auftritt eines Mitglieds der Domsingknaben Augsburg (Namen behält man dort grundsätzlich für sich), der vom Balkon über dem Kirchenschiff mit Elias in Dialog trat – wie auch in der Handlung ein Knabe die langersehnte Regenwolke aus erhöhter Position wahrnimmt. Das Publikum in der gut gefüllten Klosterkirche – allerdings nicht so brechend voll, wie der Bach-Chor es gewohnt ist – feierte ein grandioses Konzert mit stehenden Ovationen.

