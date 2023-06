Sommerkonzert in Fürstenfeld: Bach-Chor holt junge Sopranistin auf die Bühne

Von: Ulrike Osman

In der Klosterkirche bringen Bach-Chor und -Orchester Werke von Brahms und Medelssohn zu Gehör. © Bernd Borowsky

Eine prachtvolle lyrische Klangkulisse entfaltet sich am Sonntag in der Klosterkirche, wenn Bach-Chor und -Orchester (BCO) Fürstenfeldbruck unter der Leitung von Gerd Guglhör „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms zur Aufführung bringen.

Fürstenfeldbruck - Außerdem steht Felix Mendelssohn Bartholdys Psalmkantate „Wie der Hirsch schreit nach Wasser“ (Op. 42) auf dem Programm.

Ein Requiem scheint auf den ersten Blick besser zum Karfreitag oder in den Spätherbst zu passen als in den Hochsommer. Doch mit seinem 1869 uraufgeführten Werk wollte Brahms weniger die Verstorbenen betrauern, als die Hinterbliebenen trösten. Er schrieb es nach dem Tod seiner Mutter und seines engen Freundes Robert Schumann, indem er Texte aus der Luther-Bibel liebevoll vertonte.

„Das Werk ist überhaupt nicht traurig, sondern sehr aufbauend“, sagt BCO-Sprecherin Catherine von der Nahmer. Brahms selbst stellte nach Abschluss der Komposition fest: „Ich habe nun Trost gefunden.“ Und Clara Schumann schrieb seinerzeit: „Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend.“

Zuversicht vermittelt auch Mendelssohn Bartholdys edle Psalmvertonung, die seinen Weg von der Gottessuche zur Glaubensgewissheit nachzeichnet. „Diese hochromantische Musik im Sommer zu hören – das hat etwas“, sagt von der Nahmer.

Vorfreude vermitteln auch die Namen der beiden Solisten, die das BCO für den Auftritt gewinnen konnte. Daniel Ochoa (Bariton) ist dem Stammpublikum bereits ein Begriff – er sorgte im vergangenen Jahr bei der Aufführung des „Elias“ für Furore.

Ein neues Gesicht dagegen ist die belgische Sopranistin Flore van Meerssche. „Sie ist eine junge, sehr vielversprechende Sängerin mit viel Erfahrung im Liedgut“, berichtet die BCO-Sprecherin.

Van Meerssche lebt in München und machte bereits als Bach-Interpretin von sich reden. 2021 war sie bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik zu hören, 2022 debütierte sie in Verdis „Aida“ bei den Salzburger Festspielen. ULRIKE OSMAN

„Ein deutsches Requiem“ findet am Sonntag, 2. Juli, in der Klosterkirche Fürstenfeld statt. Beginn ist um 16 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 21 Euro (Abendkasse plus 1 Euro). Schüler und Studierende zahlen die Hälfte.

