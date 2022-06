Bäckerinnung feiert 100. Geburtstag stilgerecht mit einer Torte

Teilen

Zum Jubiläum der Bäckerinnung gab’s natürlich eine Geburtstagstorte (v.l.): Vize-Landrat Michael Schanderl, Obermeister Werner Nau, Annemarie Traublinger, Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger, stellvertretender Obermeister Ulrich Drexler, Tochter Anna, die die Torte gebacken hat, und Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer. © Metzler

Die Bäckerinnung hat ihren 100. Geburtstag in Fürstenfeldbruck mit einem großen Fest gefeiert.

Fürstenfeldbruck – Mit einem kurzen Festzug eröffnete die Bäckerinnung ihre Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen. Begleitet von einer Abordnung der Odelzhausener Blaskapelle zogen die Teilnehmer mit ihren Gästen von der Kreishandwerkerschaft zur Kirche St. Magdalena, wo Stadtpfarrer Otto Gäng eine Messe für die Bäcker zelebrierte. Im Romantikhotel Zur Post feierten die Innungsmitglieder anschließend mit einem Jahr Verspätung das Jubiläum.

100 Jahre Bäckerinnung, das sei schon mal eine Ansage, meinte der Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger bei seinem Grußwort. Die 20 ältesten Betriebe in Deutschland seien mittelständisch geprägt, sagte er. Eine Innung sei zwar kein Betrieb im klassischen Sinne, aber mit einer hundertjährigen Geschichte gehöre sie zu den Dinosauriern unter diesen Firmen.

Es werde immer schwieriger, junge Menschen für eine ehrenamtliche Innungstätigkeit zu begeistern, sagte Traublinger weiter. Im Jahr 2021 sei die Zahl der organisierten Bäckerbetriebe unter die 10 000-Marke gefallen und der Trend halte weiter an. Das sei tragisch, meinte Traublinger weiter, denn der Bäckerberuf sei doch der schönste Beruf auf der ganzen Welt. „Ihr habt aber eine gesunde Struktur, eine gesunde Innung und einen Obermeister, der sich engagiert und voll und ganz einsetzt.“ Traublinger dankte auch den beiden Ehrenobermeistern Lukas Drexler und Franz Höfelsauer, die mit dazu beigetragen haben, dass die Innung ihren 100. Geburtstag feiern kann.

Als Landwirt sei sein Herz mit den Bäckern schon sehr verbunden, sagte der stellvertretende Landrat Michael Schanderl. Letztlich seien beide Zweige, die Landwirtschaft und die Bäcker gefordert, die Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. „Die Vielfalt der Produkte war noch nie so groß“, sagte Schanderl, „aber auch die Erwartungshaltung der Verbraucher war noch nie so groß.“

Er könne sich noch gut an Zeiten erinnern, wo am Sonntag niemand zum Semmelholen gegangen wäre, und heute sei es eine Selbstverständlichkeit. Was die Landwirtschaft und die Bäcker auch noch verbindet, sei der Kampf um den Nachwuchs. Jeder Betrieb könne sich glücklich schätzen, wenn die Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten.

Als große Bäckerfamilie bezeichnete Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer die Innung, die er selbst 20 Jahre als Obermeister anführte. „Ohne sie würde es keine Kreishandwerkerschaft in Bruck geben“, sagte er. „Wir haben viele Betriebe, die ihre Jugend an den Beruf heranführen“, so Höfelsauer. Er berichtete auch von einem erfolgreichen Betriebswechsel in Puchheim. „Das alles lässt mich positiv in die Zukunft für die Bäckerinnung blicken.“

Viel Beifall erhielt Ehrenobermeister Lukas Drexler, als er einige Anekdoten zum Besten gab, aber auch für seine 70-seitige Chronik, die er mit Unterstützung seines Enkels innerhalb nur weniger Wochen erstellt hat. Mit einer Jubiläumstorte überraschte Konditorin Anna Drexler, Tochter des stellvertretenden Obermeisters Uli Drexler, die Gäste.