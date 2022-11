Azubis händeringend gesucht: Bäckerlehrlinge fliegen aus Vietnam ein

Von: Dieter Metzler

Teilen

Daumen hoch für das deutsch-vietnamesische Projekt: Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer (v.l.), Nadja Reicherzer, die Azubis Van Anh, Ngat Vu, Martin Reicherzer und Vermittler Anh Tuan Vu. © kreishandwerkerschaft

Im Handwerk herrscht Nachwuchsmangel. Auch bei den Bäckern werden händeringend Auszubildende gesucht.

Fürstenfeldbruck – Bäckermeister Martin Reicherzer geht daher neue Wege. Er bildet zwei jungen Vietnamesinnen in seinem Betrieb aus.

Erst Anfang September haben die 23-jährige Van Anh aus Hanoi und die 24-jährige Ngat Vu aus Thai Binh beim Vorstandsmitglied der Brucker Bäckerinnung einen Ausbildungsvertrag zur Bäckereifachverkäuferin beziehungsweise zur Konditorin unterschrieben. Doch Bäckermeister Martin Reicherzer ist von den beiden jungen Frauen schon jetzt begeistert. „Sie strahlen eine ansteckende Freundlichkeit aus.“ Es sei gut, dass sie auch schon ein bisschen älter sind als der Durchschnitt der Lehrlinge. „Sie wissen, was sie wollen und haben klare Vorstellungen vom Beruf.“ Das gefällt dem Bäckermeister, der die beiden jungen Frauen zur Anmeldung in der Berufsschule in München begleitet hat.

Vermittlung

Doch wie kommen die beiden Frauen aus dem fernen Vietnam nach Fürstenfeldbruck? Eingefädelt hat die Geschichte Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer bereits im vergangenen Juli. Bei der Wirtschaftsveranstaltung der Stadt Puchheim „Perspektive P“ lernte er den in Puchheim lebenden Vietnamesen Anh Tuan Vu kennen. Vu vermittelt mit seinem Büro BICD (Bureau for International Career Development) Betrieben Auszubildende aus Vietnam und betreut sie auch während der Ausbildung. Vom Ausbildungszentrum TRABI in Hanoi, mit dem Vu eng zusammenarbeitet, erhalten die Bewerber eine sprachliche Vorbereitung sowie den kompletten Aus- und Einreiseprozess.

Reicherzer war von der Idee angetan, das Projekt konnte starten. Ngat Vu und Van Anh hatten ebenfalls im Vorfeld fleißig die deutsche Sprache erlernt. Daher konnten sie sich beim Vorstellungsgespräch bereits mit Reicherzer auf Deutsch unterhalten. „Es ist schon erstaunlich, wie man heutzutage eine Online-Vorstellung per Skype mit Menschen führt, die auf der anderen Seite des Globus leben“, erinnert sich der Bäckermeister zurück.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Van Anh und Ngat Vu haben das Abitur in ihrer Heimat gemacht. Van Anh hat BWL und Ngat Vu auf einer medizinisch technischen Hochschule studiert. Der Arbeitsmarkt in Vietnam ist jedoch gesättigt und viele gut qualifizierte Fachkräfte finden keinen Arbeitsplatz in ihrem Beruf.

Eine Chance

Daher sehen sie in Deutschland eine Chance. Eine Studie zeigt, dass 95 Prozent ihre Ausbildung erfolgreich beenden und das Übernahmeangebot ihres Lehrbetriebs annehmen. Darauf setzen auch die beiden angehenden Bäckerinnen. „Deutschland ist in der ganzen Welt berühmt für seine vielen Brotsorten und Kuchen“, erzählen die beiden jungen Vietnamesinnen. „Wir möchten die Brotherstellung und das Kuchenbacken erlernen.“ Ngat Vu möchte gar Konditormeisterin werden.

Kontakt zur Heimat

Die beiden Frauen leben gemeinsam in einer Wohnung in Eichenau. Kontakt mit ihren Familien haben sie über WhatsApp und Facebook. „Uns gefällt es aber gut in Deutschland. Alle Kolleginnen helfen uns jederzeit und sofort. Nur das viele Brot und Kuchen probieren ist anstrengend“, sagen die beiden Vietnamesinnen und lachen. In ihrer Freizeit treffen sie sich mit weiteren Landsfrauen und gehen gemeinsam shoppen oder spazieren. Denn drei weitere junge Vietnamesinnen haben über Vus Vermittlungsbüro eine Ausbildung zur Pflegefachfrau im Altenwerk Marthashofen in Grafrath begonnen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.