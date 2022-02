Bagger legt Fernwärmeversorgung stundenlang lahm

Von: Kathrin Böhmer

Ein Leck in der Fernwärmeleitung hat die Versorgung in Fürstenfeldbruck lahmgelegt. © Stadtwerke Fürstenfeldbruck

Eigentlich sollten nahe des Kraftwerkes „Auf der Lände“ in Fürstenfeldbruck nur Bäume gefällt werden. Dabei wurde allerdings eine Fernwärmeleitung beschädigt.

Fürstenfeldbruck - Die Fernwärmeversorgung in der Innenstadt von Fürstenfeldbruck ist am Mittwoch mehrere Stunden lang ausgefallen. Grund war ein Leck, wie die Stadtwerke Fürstenfeldbruck mitteilen. Eine Firma war damit beauftragt, Bäume in der Nähe des Stadtwerke-Kraftwerkes „Auf der Lände“ zu fällen. Von hier aus wird das Fernwärmenetz gespeist. Doch ein Baggerfahrer beschädigte bei den Arbeiten am Vormittag eine Leitung.

„Der Defekt unserer Fernwärmeleitung war eine Verkettung von unglücklichen Umständen“, erläutert Peter Drexl, Teamleiter Erzeugung, die Situation. Glück im Unglück sei allerdings gewesen: „Die Schadensstelle konnte schnell lokalisiert werden.“



Anschließend wurde mit den Kollegen aus der Wasserversorgung das beschädigte Leitungsteil entfernt und durch ein neues Leitungsstück ausgetauscht. Schlussendlich dauerte die Instandsetzung mehrere Stunden. Gegen 16 Uhr wurde die Fernwärmeversorgung für die Innenstadt wieder aufgenommen, so Drexl.