„Bewusst für diesen Zeitraum entschieden“: Bald wieder Mäh-Arbeiten am Amperdamm

Von: Thomas Steinhardt

Ein Amperdamm © Stadtwerke FFB.

Demnächst werden in Bruck wieder die Amperdämme gemäht. Die Stadtwerke erklären, warum und wie das geschehen soll.

Fürstenfeldbruck - Dämme bieten Schutz vor Hochwasser, betonen die Stadtwerke. Damit die Dammkrone kontrolliert werden könne und die Zufahrtswege erreichbar sind, kürzen die Stadtwerke Fürstenfeldbruck in der Woche vom 10. bis 14. Juli die Sträucher, Gräser und Büsche an den Uferböschungen der Amper in Fürstenfeldbruck. Die Stadtwerke betonen: Die Mäharbeiten werden pflanzen- und insektenschonend von einem für diesen Zeitraum beauftragten Dienstleister durchgeführt.

Zeitraum bewusst gewählt

„Wir haben uns bewusst für den Zeitraum Mitte Juli entschieden. Dann ist die Hälfte der Vegetationszeit – die von März bis Oktober geht – bereits vorüber und somit die Blühphase vieler Pflanzen beendet“, erläutert Jan Hoppenstedt, Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeldbruck „Im Weiteren setzen wir, in Abstimmung mit den Verantwortlichen vom Bund Naturschutz Fürstenfeldbruck und dem Bezirksfischereiverein FFB e.V., auf ein geändertes Verfahren bei der Ampermahd.“ Hauptbestandteil soll der Einsatz eines Balkenmähers sein, der die Vegetation in einer vorgegebenen Höhe schneidet. „Im Anschluss bleibt das Mähgut für ein paar Tage zum Aussamen liegen. In dieser Zeit können die Insekten weiterfliegen.“

Dammschutz

Im Nachgang werden die Dammflächen kontrolliert, erklärt Hoppenstedt. Dies sei notwendig, da die Dämme entlang der Amper vor Hochwasser schützen und zugleich als Haltebereich für das aufgestaute Wasser zur regenerativen Energieerzeugung dienen. Die Stadtwerke als Betreiber der beiden Wasserkraftwerke in Fürstenfeldbruck und Schöngeising seien verpflichtet, die technischen Anforderungen an den Betrieb und den Unterhalt der Dämme gewährleisten.

Neben der geforderten Vegetationspflege gehöre die Überprüfung auf Standsicherheit, auf Schäden wie Hangrutsch oder Durchlässigkeit und auf den Befall durch Wühltiere dazu. Hiermit erfüllten die Stadtwerke die Vorgaben der technischen Gewässeraufsicht des Wasserwirtschaftsamtes.

Die Pflanzen sein so stark gewachsen, dass es keine direkte Sicht auf die Dämme gibt, ergänzt Hoppenstedt. „Eine Kontrolle wird somit immer schwieriger. Würden wir die Mahd nun weiter in den Herbst verschieben, so könnten wir drei bis vier Monate nicht kontrollieren. Dies wäre fahrlässig. Es gibt also keine Alternative, um unsere Verantwortung für Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz zu erfüllen.“

Mähvorgang

Das Wurzelwerk von Weiden und anderen Sträuchern sei weitreichend und könne sich auch durch den Dammkörper ziehen. Die Standsicherheit wäre gefährdet, wenn diese nicht zweimal im Jahr vollständig zurückgeschnitten werden. In Absprache mit den verschiedenen Umweltverbänden und unter hohem Kostenaufwand wurde die Mäh-Art und der Zyklus an deren Vorgaben angepasst. Im Weiteren versuchen die Stadtwerke blühende Pflanzen an unkritischen Stellen stehen zu lassen, um einen Kompromiss zwischen Insektenschutz und Dammsicherheit zu finden.

