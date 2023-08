35 Jahre Bauernmarkt: Die Erfolgsgeschichte in Fürstenfeldbruck - und wer dahinter steckt

Die Anfänge des Bauernmarktes im Jahr 1988: (v.r.) der spätere Bürgermeister Sepp Kellerer, Ludwig Dinkel, Theresa Hofmann, Gerlinde Schwarz und Bauernquelle-Chef Josef Unglert am Verkaufsstand.

Von Stephanie Hartl

Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse und mehr: Seit 35 Jahren bieten Landwirte auf dem Bauernmarkt in der Tenne vom Kloster Fürstenfeld regionale Produkte an. Sie sind im Landkreis die Pioniere der Selbstvermarktung.

Fürstenfeldbruck – Die Geschichte begann im Jahr 1988. Der „Grüne Kreis“, sprich die Jungbauern aus dem Landkreis, gründeten in Hattenhofen den Verein „Bauernquelle“. Aus zwölf Gründungsmitgliedern sind heute 55 Mitglieder geworden. „Wir haben damals überlegt, was wir in Sachen Förderung der Selbstvermarktung machen können“, erinnert sich Josef Unglert aus Puchheim, der erste und einzige Vorsitzende. „Daraus ist dann die Idee entstanden, einen Bauernmarkt auf die Beine zu stellen.“

Start am Volksfestplatz

Als Verkaufshalle diente die Alte Molkerei neben dem Volksfestplatz. „Wir haben nicht gewusst, wie es angenommen wird und ob es überhaupt geht“, sagt Unglert. Doch das Gegenteil war der Fall. „Es war der Renner, die Leute haben uns förmlich überrannt.“ Es war immer alles ausverkauft, die Standlbesitzer waren mit dem Erlös rundum zufrieden.

1993 zog der Bauernmarkt um ins Haus 10 auf dem Klostergelände. Doch nicht alle waren überzeugt von der Idee. „Viele haben uns gesagt: Da geht’s ihr unter“, erinnert sich Unglert zurück. Doch wieder wurden die Skeptiker eines Besseren belehrt. „Es war genau der richtige Weg“, betont der Bauernquelle-Chef. Zum einen gab es eine Verbundenheit mit dem früher landwirtschaftlich genutzten Gebäude. Außerdem waren ausreichend Parkplätze vorhanden. Schließlich ging es in die Tenne, wo der Bauernmarkt bis heute zu finden ist.

Jeden Samstag stehen die Marktbeschicker mit ihrem vielfältigen Angebot bereit. Zu entdecken gibt es für Bauernmarkt-Neulinge und alte Hasen immer etwas. Das Angebot geht von Mehl über Honig, Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Backwaren und vieles mehr.

Große Corona-Delle

Doch einfach sind die Zeiten gerade nicht, das mussten auch die Standlbesitzer feststellen. „Bis Corona lief alles wunderbar“, sagt Unglert. Seitdem sei es etwas zurückhaltender. „Die Kunden kommen nicht mehr so regelmäßig.“ Viele Stammkunden der ersten Stunden sind inzwischen verstorben oder schaffen es nicht mehr zum Markt. „Früher haben wir immer gewusst, wer um 7.30 Uhr kommt und was gekauft wird, und wer erst um 9 Uhr kommt und was derjenige dann braucht“, erinnert sich der 64-Jährige.

Eine nette Anekdote gibt es aus der Anfangszeit: „Die Kandler Helene aus Biburg hatte mal eine Kundin, die wollte unbedingt einen ganzen Zentner Zwiebeln kaufen“, erzählt Unglert. „Die Helene hat aber darauf beharrt, dass sie ihr nur zehn Kilo verkauft: Die werden dir sonst schimmlig. Und wenn´s gar san, kommst wieder.“ Die Geschichte verdeutlicht, was den Bauernmarkt ausmacht: der persönliche Kontakt und Austausch zwischen Verkäufer und Käufer. „Manch einer hätte sich gefreut und gesagt: Klar verkauf ich dir einen Zentner Zwiebeln, Hauptsache das Geschäft passt“, sagt Unglert. „Aber bei uns ist es halt anders.“

Man dürfe nicht immer nur nach Regionalität schreien, sondern müsse das auch umsetzen, fordert Unglert. Natürlich habe man Verständnis, wenn in schwierigen Zeiten auch aufs Geld geschaut werden muss. „Aber Essen muss ja auch was kosten“, findet der Bauernquelle-Chef. Wer zum Bauernmarkt kommt, zeige: „Uns ist es das wert.“ Das sei wichtig für die Jungen. „Die brauchen auch eine Zukunftsperspektive.“

Aufgeben gibt’s nicht

Allerdings gibt er zu, dass es mit der Bürokratie und den Formalitäten früher schon einfacher war. Man dürfe nicht vergessen: Für die Marktbeschicker ist die Zeit am Bauernmarkt inklusive Vorbereitung und Nacharbeit ein zusätzliches Pensum zu der Arbeit am Hof. „Bei uns ist am Wochenende immer Hochsaison“, betont Unglert.

Eine Schließung des Bauernmarktes steht trotz der gerade schweren Zeit nicht im Raum. „Da sind wir Gott sei dank noch weit entfernt“, sagt der Vorsitzende Unglert. Daher versucht der Verein, mit der Zeit zu gehen, sich den Kundenwünschen anzupassen und mit Kooperationspartnern zu arbeiten. „Michaela Bock vom Regionalmanagement und der Agenda 21 ist eigentlich jeden Samstag bei uns auf dem Markt“, so Josef Unglert. Das fördere die Zusammenarbeit. Zudem stellen sich auf dem Bauernmarkt im Wechsel Betriebe mit speziellen Aktionen vor. Und da gibt es noch den Kundenbeirat, der die Vorstandschaft unterstützt. Unglert: „Das ist auch ein gutes Feedback für uns.“

Der Bauermarkt in der Tenne ist immer samstags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Infos auf www.bauernmarkt-ffb.de. Das Tagblatt stellt die Standbesitzer in einer Serie vor.