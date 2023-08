Auf dem Bauernmarkt: Er spielt und demonstriert für den Klimaschutz

Musik für den Klimaschutz: Mit seiner Klarinette war Josef Seemüller auf dem Bauernmarkt. © tb

Eine Ein-Mann-Klimademo erlebten die Besucher des Bauernmarktes in der Tenne von Kloster Fürstenfeld am Samstag.

Fürstenfeldbruck – Josef Seemüller aus Unterschweinbach spielte mit seiner Klarinette Musik von Nabucco bis Glenn Miller, verteilte Flugblätter und kam mit Besuchern ins Gespräch. Seine Mission: eine bessere Mülltrennung und Verwertung von Bioabfällen.

Mit der kommunalen Abfallwirtschaft geht der 87-Jährige hart ins Gericht. „Die Müllverbrennung in Geiselbullach liefert uns gewaltige Klimaschäden“, schreibt Seemüller. Durch Müllverbrennung entstehe Kohlendioxid und die erzeugte Wärme werde häufig nicht genutzt. Daher fordert er, die Biomasse nicht zu verbrennen, sondern zu vergären. Er verweist auf die Biogasanlage in Egg bei Mammendorf. Man müsse drei weitere Biogasanlagen bauen, dazu Tiefengeothermie nutzen, um im Landkreis die Wärmewende zu schaffen, wie er in seinem Flugblatt weiter ausführt.

Allein im Landkreis Fürstenfeldbruck kämen jährlich 120 000 Tonnen Biomasse aus Biotonne, Gartenabfällen und Zwischenfruchtanbau aus der Landwirtschaft zusammen, so Seemüller. Sie biete Dünger für Lebensmittel, eine bessere Tragfähigkeit des Bodens und weitere Vorteile. „Durch Müllvermeiden, mehr Mülltrennung und bessere Nutzung der Bioabfälle können alle Bürger ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten“, schreibt Seemüller.

Die Gespräche mit den Menschen bei seiner kleinen Demo am Bauernmarkt bestärken den 87-Jährigen in seinem Handeln für den Klimaschutz. Er wolle so weitermachen. „ Wir haben keinen Planet B.“