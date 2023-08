Torten und Kuchen vom Bauernmarkt: Ihr Handwerk hat sie sich selbst beigebracht

Teilen

Auf dem Bauernmarkt in der Tenne hat die Konditorin Kathi Lampl ihren Verkaufsstand. Dort bietet die gelernte Sparkassenfachwirtin Kuchen und Torten an, die sie in ihrer Backstube zuhause selbst macht. © gog

Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse und mehr: Seit 35 Jahren bieten Landwirte auf dem Bauernmarkt in der Tenne vom Kloster Fürstenfeld regionale Produkte an. Sie sind im Landkreis die Pioniere der Selbstvermarktung.

Fürstenfeldbruck/Hörbach – Eine Anfängerin im Konditorenhandwerk ist sie auf keinen Fall, doch auf dem Bauernmarkt ist Kathi Lampl noch ein Neuling. Denn die 45-Jährige aus Hörbach eröffnete erst im März ihren eigenen Verkaufsstand auf dem Markt. Ihr Start dort war „gigantisch“, wie sie selbst sagt.

Von der Sparkasse zum Tortenbacken

In den Jahren zuvor hatte die gelernte Sparkassenfachwirtin nur auf Bestellung Kuchen und Torten gefertigt, wie etwa für Hochzeiten, Kommunion oder Geburtstagsfeiern. Das Handwerk hat sich Kathi Lampl selbst beigebracht, etliche Kurse besucht, bis sie schließlich bei der Konditoren-Innung in München ihre beiden Prüfungen ablegen konnte. Sie erhielt die Ausnahmebewilligung der Handwerkskammer München und Oberbayern und die Eintragung in die Handwerksrolle der Konditorinnung. Eine Ausnahmebewilligung erhält, wer unter anderem nachweisbar meisterähnliche Kenntnisse und Fertigkeiten für das Gewerbe hat, das er ausüben möchte.

Alle Torten, die Kathi Lampl auf dem Bauernmarkt verkauft, entstehen in ihrer Backstube, zuhause in Hörbach. Ihr Geschäft heißt „natürlich besonders“, und das findet man auch quasi als Leitsatz in der Produktion wieder. Eine der Besonderheiten: Es gibt keine Fertigcremes oder ähnliches, alles ist von Hand gemacht. Vanillezucker oder auch Orangen- und Zitronenzucker stellt sie selbst her, die Fruchtaufstriche und das Mehl sind immer Bio.

In jeder der kunstvollen Torten stecken ein paar Stunden reine Arbeitszeit, hinzu kommt natürlich die Wartezeit, wenn die süßen Sachen gehen müssen, im Ofen backen, auskühlen und fest werden müssen.

Als Kathi Lampl das erste Mal am Bauernmarkt als Standlbesitzerin war, stellte sie die Menge und der Auswahl dessen, was sie wohl mitbringen müsste, schon vor eine Herausforderung. „Ich hab gar nicht gewusst, wie ich kalkulieren soll“, erinnert sie sich. Klassiker wie Schoko- und Käsesahnetorte durften da natürlich nicht fehlen. Aber das hat sich schnell eingespielt. „Mittlerweile passt´s“, sagt die 45-Jährige.

Bauernmarkt-Familie hilft, wenn es brennt

Und das Arbeiten auf dem Bauernmarkt – Kathi Lampl ist an zwei Samstagen im Monat dort zu finden – ist sowieso etwas ganz Besonderes. „Es is’ einfach schee, ich wurde sofort in die Bauernmarkt-Familie aufgenommen. Wenn man Hilfe braucht, ist sofort jemand da.“

Hinzu komme noch das tolle Ambiente in der Tenne. Die Entscheidung, dort ihre Kuchen und Toren zu verkaufen, habe sie nicht bereut. Auffällig findet die Konditorin jedoch, dass es kaum jüngere Besucher und Familien gibt, die den Bauernmarkt frequentieren und dort ihre Waren kaufen. „Viele wissen wohl gar nicht, was für eine Qualität hier zu finden ist. Wo kriegt man denn einen Salat, der in der Früh erst geschnitten wurde? Die Sachen, die es hier gibt, sind einfach toll“, schwärmt sie.

Kuchen mit Obst gehen oft über die Theke

An ihrem Stand hat Kathi Lampl immer eine gewisse Auswahl an Torten und Kuchen dabei – was sie samstags zum Bauernmarkt mitbringt, ist unterschiedlich. Kurz vor ihrem Debüt am Bauernmarkt hat sie daheim in ihrer Backstube noch an einer Sanddorn-Torte gefeilt, die ist mittlerweile perfektioniert und war schon ein paar Mal in der Auslage. Derzeit sei das sommerlich-leichte angesagt, erklärt Kathi Lampl, wie etwa eine Prosecco-Johannisbeer-Torte oder auch Himbeer-Joghurt, das wird sehr gerne gekauft.

Alle zwei Wochen ist Kathi Lampl an ihrem Stand in der Tenne zu finden. Flyer mit den Terminen gibt es bei ihr auch. Das nächste Mal können sich Süßmäuler bei der Konditorin am Samstag, 2. September mit einem, zwei oder mehreren Tortenstücken eindecken.

Der Bauermarkt in der Tenne von Fürstenfeld ist immer samstags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Infos auf www.bauernmarktffb.de. Das Tagblatt stellt die Standbesitzer in einer Serie vor. Stephanie Hartl

Vor 35 Jahren wurde die Idee des Bauernmarkts in Fürstenfeldbruck geboren. Mittlerweile gibt es dort rund 20 Stände.