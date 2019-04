Bahndamm-Auto endlich abgeschleppt

Seit Oktober 2018 konnten sich die Fahrgäste der S-Bahn über ein an einem Baum angebundenes Auto an einem Bahndamm zwischen Eichenau und Fürstenfeldbruck wundern. Jetzt wurde es abgeschleppt.

Fürstenfeldbruck – Seit vergangenem Oktober hat ein am Bahndamm zwischen Fürstenfeldbruck und Eichenau auf freier Strecke hängendes Auto für Aufsehen gesorgt. Jetzt ist es endlich weg. Die Olchinger Firma Auto Schweitzer hat den VW Lupo abgeschleppt. Die Kosten übernimmt zunächst die Deutsche Bahn. Diese muss es von dem bekannten Fahrzeughalter, einem 41-jährigen Brucker, einfordern.

Auf den Besitzer des VW Lupo kommt jetzt eine hohe Rechnung zu

Warum der Mann das Auto, das zugelassen ist und über eine TÜV-Plakette verfügt, zum Bahndamm gefahren und dann stehen gelassen hat, ist bis heute unklar. Seitens der Polizei wurde zunächst nichts unternommen. Die Brucker Inspektion leitete den Vorfall an die für Bahnanlagen zuständige Bundespolizei weiter. Die stellte ihre Bemühungen, als Anfang des Jahres die Bahn selbst die Sache in die Hand nahm, ein. Das Unternehmen stellte dem Besitzer des Autos ein Ultimatum, das jetzt offensichtlich abgelaufen ist.

Lesen Sie auch, was sonst noch in der Region los war in unserem Blaulicht-Ticker.