Mit Gitarre und Video zum Internet-Star

Mit dem Song „Dance Monkey“ hat nicht nur die Popband „Tones and I“ einen Hit gelandet. Auf YouTube hat ein junger Brucker mit einem Gitarren-Arrangement des Songs für Furore gesorgt. Über 100 000 Mal wurde sein Video bereits angesehen.

Fürstenfeldbruck – Gitarre spielt Konstantin Dürr schon seit fast zehn Jahren. „Davor habe ich Blockflöte gespielt - aber eigentlich nur, um das Notenlesen zu lernen“, erzählt der 17-Jährige. Sein Herz gehört aber der Gitarre, auf der er instrumentale Arrangements bekannter Lieder spielt. Sein Talent blühte bislang im Verborgenen. Und das würde es noch immer, wenn Dürr nicht vor knapp drei Jahren als „Konstiguitar_“ seinen eigenen YouTube-Kanal ins Leben gerufen hätte. „Ich habe mich von anderen Künstlern dazu inspirieren lassen, die ebenfalls ihre Videos hochladen“, sagt der Schüler, der die elfte Klasse des Viscardi-Gymnasiums besucht. Mittlerweile sind die Clips mehr als nur bloßes Hobby. „Sie sind ein Teil meines Lebens, den ich mir nicht mehr wegdenken könnte.“

Gitarrenmusik und Natur im Einklang

Angefangen hat alles mit einem Video, das ein Freund von ihm aufgenommen hatte. Mittlerweile hat Dürr knapp 100 Lieder auf seinem Kanal hochgeladen. „Die Lieder nehme ich vor dem Drehen auf“, sagt Dürr. Da sei die Tonqualität einfach besser als bei Live-Aufnahmen im Freien. Dann zieht er los. Die Videos drehen zumeist seine Eltern, manchmal auch Freunde. Gedreht wird im Freien, wo der Schüler die Schönheit der Natur mit dem Klang seiner Gitarre vereint. Die Orte für den Dreh überlegt sich Dürr dabei nicht unbedingt immer vorher. „Manchmal fahren wir auch einfach los und suchen uns dann einen schönen Platz aus“, erzählt er. „In Bayern gibt es es noch ziemlich viel Natur.“ Aber auch andere sehenswerte Orte bannt „Konstiguitar_“ in einen Clips. Unter anderem spielte er vor dem Kloster Fürstenfeld den Pentatonix-Song „Mary Did You Know“ ein.

Der Erfolg hielt sich anfangs noch in Grenzen. „In den ersten ein zwei Jahren hatten meine Videos vielleicht ein paar hundert Aufrufe“, erzählt der Schüler. Die Zahlen wurden aber beständig mehr. Der große Durchbruch kam dann eher überraschend. Zwei andere Kanäle hatten Dürrs Arrangement von „Dance Monkey“ in Videozusammenstellungen mit anderen Gitarren-Arrangements übernommen – ohne dass der Brucker davon wusste. „Irgendwann hat mir ein Kumpel die Videos geschickt, und ich habe mich gewundert, dass ich darin vorkam“, erzählt Dürr. Für ihn bedeutete das den Durchbruch. „Viele sind dadurch auf meinen Channel aufmerksam geworden.“ Zeitweise habe er 50 neue Abonnenten am Tag bekommen.

Dürr will mit seiner Musik mal Geld verdienen

„Dance Monkey“ wurde mittlerweile mehr als 102 000 Mal aufgerufen. „Mit so etwas rechnet man gar nicht, wenn man sonst bei maximal 5000 Aufrufen liegt“, sagt Dürr. Von einem Dasein als YouTube-Star kann man heutzutage freilich nur in Ausnahmefällen leben. Der junge Brucker hofft aber, dass er irgendwann einmal mit der Musik sein Geld verdienen kann.

Erst einmal steht aber das Abi auf dem Programm. „Ich habe zwar schon ein bisschen ins Musik-Business reingeschaut“, sagt Dürr. Eine konkrete Vorstellung von seinem späteren Beruf habe er aber noch nicht. Klar ist nur soviel: „Irgendwas mit Musik wäre schön.“

Kommunen, Kirchenglocken, Kornkreis: Der Landkreis auf YouTube

Die Internet-Videoplattform YouTube wird 15 Jahre alt. Auch über den Landkreis wurden in diesen eineinhalb Jahrzehnten zahlreiche bewegte Bilder hochgeladen. Das Tagblatt hat ein wenig gesurft und fand Informatives, Lustiges und Kurioses - natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Suche nach den Kommunen im Landkreis bringt viele Ergebnisse – von offiziellen Beiträgen der Städte und Gemeinden über Clips von Fernsehsendungen bis hin zu privaten Videos. Kein Geringerer als Eric Burdon war 1995 beim Rolling-Thunder-Festival in Moorenweis. Der britische Rockmusiker, der vor allem für seine Coverversion von „House of the Rising Sun“ berühmt wurde, war damit schon lange vor der Gründung von YouTube im Landkreis ein Thema.

Jede Menge Amateurvideos aus Landkreis finden sich auf YouTube

Auf der Videoplattform ist der Besuch Burdons beim legendären Moorenweiser Festival dennoch verewigt – als Beitrag der Sendung Spiegel TV aus dem Jahr 2009. Burdon ist nicht der einzige Musiker, der im Zusammenhang mit Landkreisgemeinden auf YouTube zu finden ist. Prinz Chaos II., der mit bürgerlichem Namen Florian Kirner heißt und in Puchheim und Eichenau aufgewachsen ist, besingt in einem Musikvideo zum gleichnamigen Lied, dass „Michael Jackson lebt!“ – und zwar in Olching.

Selbstverständlich finden sich auch zahlreiche Amateurvideos über den Landkreis. Ein Nutzer hat beispielsweise 2011 in Germering gefilmt, als die Feuerwehr nach einem nächtlichen Unfall einen Ampelmasten umflexen musste. Ein anderer hat das Starzelbachhochwasser von 2013 in bewegten Bildern festgehalten. Und eine Kottgeiseringer Familie hat eine Fahrt auf der selbstgebauten BMX-Anlage gefilmt und hochgeladen.

Immer mehr Kommunen präsentieren sich auf YouTube

Auch für die Kommunen werden die sozialen Medien immer wichtiger. YouTube nutzen die Städte und Gemeinden, um sich darzustellen. Von Fürstenfeldbruck, Gröbenzell und Olching finden sich die offiziellen Imagefilme auf der Plattform.

Die Reihe „Ortschaft der Woche“ von München TV hat den Brucker Landkreis gleich mehrfach prominent auf YouTube veröffentlicht. Da finden sich unter anderem Beiträge über die Emmeringer Beer-Pong-Spieler, die Faschingsgilde Olching mit dem 2016er-Prinzenpaar Christina I. und Ludwig I. oder die Auerochsen im Fußbergmoos.

Auf YouTube läuten sogar die landkreisweiten Kirchenglocken

Weitere Fernseh-Beiträge, die auf YouTube verewigt wurden: Sat 1 widmete den Handball-Frauen vom HCD einen Beitrag anlässlich der Handball-WM in Deutschland 2019. Zudem beschäftigte sich der Sender in seinem Frühstücksfernsehen 2016 mit dem Kornkreis in Mammendorf. Der Bayerische Rundfunk hat Beiträge zu den Luzienhäuschen in Fürstenfeldbruck und zum mittlerweile geplatzten Geothermie-Projekt in Puchheim hochgeladen.

Kuriosum am Rande: Wer einmal die Klänge der Kirchenglocken vergleichen will, sollte sich den YouTube-Channel „arnoldusglocke“ ansehen. Dort findet sich unter „Landkreis Fürstenfeldbruck“ eine Sammlung von Aufnahmen der Kirchtürme im Landkreis beim Läuten. 72 Videos lassen einem im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren klingen.