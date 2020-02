„Das Gesundheitssystem kann so nicht bleiben“

Zu Themen wie das Gesundheitssystem und Lokalpolitik steht der scheidende Chefarzt Rolf Eissele dem Tagblatt Rede und Antwort. Angst vor Langeweile im Ruhestand hat er nicht.

Fürstenfeldbruck – 19 Jahre lang war Rolf Eissele Chefarzt einer internistischen Abteilung am Klinikum Fürstenfeldbruck. Nach insgesamt 35 Jahren Klinikdienst geht der dreifache Vater und zweifache Opa nun in den Ruhestand. Im Interview blickt der 63-Jährige auf bewegte Jahre an der Klinik und auch auf seine Zeit als Stadtrat zurück.

Herr Eissele, wie sind Sie zur Medizin gekommen?

Nach dem Abitur wollte ich eigentlich Physik studieren, denn Naturwissenschaften haben mich schon immer interessiert. Mitte der 1970er-Jahre habe ich eineinhalb Jahre Zivildienst in einem Krankenhaus in Stuttgart absolviert und da Bezug zur Medizin gefunden.

Können Sie sich an die Anfänge im Brucker Klinikum erinnern?

Da kann ich mich sehr gut erinnern. Es gab wilde Zeiten, schwierige Zeiten und auch sehr schöne Zeiten. Insgesamt habe ich sehr gerne hier gearbeitet, aber gerade die ersten Jahre waren schon eine Herausforderung. Wir waren damals unter Asklepios-Management, einem privatem Träger. Es gab Diskussionen über eine Privatisierung. Dann hatten wir durch ein Gerichtsurteil zwei kardiologische Abteilungen und zwei kardiologische Chefärzte. Es war sehr schwierig für uns als andere internistische Abteilung, die Balance zu halten.

Warum zwei Abteilungen?

Den kardiologischen Chefarzt hatte man noch unter Asklepios-Management freigestellt. Er hat sich über einen Arbeitsgerichtsprozess sehr erfolgreich wieder etabliert. Man hatte zwischenzeitlich aber schon einen Nachfolger berufen, also hat man die kardiologische Abteilung geteilt. Wir waren damals ein Lieblingsthema der lokalen Presse (lacht).

Wie hat sich die Klinik dann entwickelt?

Wenn man in der öffentlichen Kritik steht, braucht es eine Weile, bis man da wieder raus kommt. Aber das hat sich im Laufe der Jahre gut entwickelt. Die Klinik hat an Akzeptanz gewonnen, es kamen neue Bereiche und Abteilungen dazu. Ab 2005/2006 begann eine ruhige Phase, wo man auch die eigene Abteilung entwickeln konnte. Es waren gute Jahre. Schwierig finde ich im Rückblick wieder die letzten Jahre.

Warum das?

Das hat nun andere Gründe, insbesondere den Mangel an Mitarbeitern in der Pflege. Der bedeutet große Lücken mit Bettenschließungen und Einschränkungen im Überwachungsbereich. Das ist schon ein großes Problem.

Wie wirkt sich der Pflegermangel aus? Können die Patienten noch adäquat versorgt werden?

Es müssen halt Betten geschlossen werden, wenn die Versorgung in einem Bereich nicht mehr möglich ist. Oder Sie haben auf der Intensivstation beziehungsweise im Überwachungsbereich nicht mehr die volle Kapazität zur Verfügung und müssen deshalb immer mal wieder die Klinik in ihrer Aufnahmefähigkeit bei der Leitstelle abmelden. Man kommt dann mit den Versorgungsmöglichkeiten an die Grenzen.

Gibt es auch einen Ärztemangel?

Einen Ärztemangel gibt es bei uns im Ballungsraum München noch nicht gravierend. Wir können die Stellen noch einigermaßen gut besetzen. Als ich angefangen habe, hatte man auf eine freie Stelle 20 Bewerbungen, jetzt sind es vielleicht drei. Das hat sich schon geändert. Ich bin Prüfer für die Facharztprüfung bei der Landesärztekammer. Kollegen aus den ländlichen Regionen erzählen, die Besetzung der Pflegestellen ist bei ihnen noch einigermaßen möglich, aber sie haben keine Ärzte. Da ist es genau umgekehrt.

Man hört immer mehr von Medikamenten-Engpässen. Ist das in der Klinik zu spüren?

Wir bekamen von der Versorgungsapotheke fast wöchentlich Listen mit Medikamenten, die derzeit nicht geliefert werden konnten. Aber das war noch gut auszugleichen mit Ersatzpräparaten mit dem gleichen Wirkstoff.

Wo stößt man als Chefarzt an seine Grenzen?

Derzeit sicherlich vor allem im Bereich Mitarbeiter in der Pflege. Wenn man Betten geschlossen hat oder wenn ein Patient überwachungspflichtig ist und ich habe kein Überwachungsbett, dann stellt sich die Frage: Gehe ich ein Risiko ein, muss ich ihn abweisen? Man muss immer wieder entscheiden, was man vertreten kann.

Was waren Ihre Aufgaben als Chefarzt?

Primär, die Abteilung weiter zu entwickeln und ein Spektrum zu gewährleisten, das auf dem heutigen Stand eine hochqualifizierte Patientenversorgung ermöglicht. Und man muss gute Voraussetzungen für die Mitarbeiter schaffen, denn die Mitarbeiter leisten die wesentliche Arbeit und setzen die Dinge in der Praxis um. Da war ich immer zufrieden, ich hatte ein sehr gutes Team an Assistenten und Oberärzten. Wir haben in der Abteilung viele Assistenten zum Facharzt ausgebildet und ich hoffe, dass alle gute Ärzte geworden sind. Die organisatorischen und Verwaltungsaufgaben haben vielleicht ein Drittel meiner Zeit ausgemacht. Die Hauptaufgabe war immer noch die direkte Versorgung beim Patienten.

Haben sich Ihre Erwartungen an den Beruf erfüllt?

Ja, ich halte es immer noch für einen sehr schönen Beruf. Es gibt eine neue Umfrage vom Marburger Bund, dass 25 bis 30 Prozent der jungen Ärzte so unzufrieden mit der Arbeit im Krankenhaus sind, dass sie sich überlegen, etwas anderes zu machen. Ich habe bis zum Schluss immer sehr gerne in der Medizin gearbeitet. Die Patientenversorgung stand für mich immer im Vordergrund. Die Schwierigkeit ist, dass die wirtschaftlichen Faktoren immer wichtiger geworden sind. Als Chefarzt eine Abteilung zu führen, hat zunehmend bedeutet, die Balance halten zu müssen zwischen Patientenversorgung und wirtschaftlichen Vorgaben. Am Schluss hatte ich keine Lust mehr, diesen Spagat zu machen. Unter anderem deshalb habe ich drei Jahre früher aufgehört.

Geht es den niedergelassenen Ärzten besser?

Ich denke, den niedergelassenen Ärzten geht es nicht viel besser, denn die wirtschaftlichen Faktoren gelten dort ganz genauso.

Das Verhalten der Patienten gegenüber Ärzten und Sanitätern hat sich geändert. Spüren Sie das auch?

Ja, würde ich schon so sehen. Der Patient ist kritischer. Viele informieren sich vorher, wobei es für sie schwierig ist, verlässliche Informationen zu selektieren. Man muss da eine gewisse Arbeit leisten, um das auf eine vernünftige Schiene zu setzen. Die Anspruchshaltung der Bevölkerung auch im Bereich Krankenhaus hat sich schon geändert.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung des Gesundheitssystems?

Da muss ich weiter ausholen. Das Grundproblem ist: Der Patient wurde ein Stück weit freigegeben zum Objekt wirtschaftlicher Überlegungen. Sie können bei einem Patienten wirtschaftlich gut rauskommen, Sie können aber auch Defizite machen. Die Auffassung, ein Krankenhaus muss wie ein Betrieb wirtschaften, damit keine Defizite entstehen, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Das waren im Übrigen auch immer klar die Vorgaben von unserem Träger, dem Landkreis. Aber dann muss man auch so ehrlich sein – und das macht halt die Gesundheits- und Lokalpolitik nicht – und sagen, was das bedeutet: Das heißt, dass Sie Kosten sparen müssen. Und bei einem Krankenhaus, wo 60 bis 70 Prozent Personalkosten sind, ist dies natürlich vor allem die Schraube, an der man drehen muss. Das war über lange Jahre Thema hier. Jetzt steht das Personal gar nicht mehr zur Verfügung.

Was sind die Konsequenzen?

Ein einfaches Prinzip im Handeln unter den Vorgaben der Wirtschaftlichkeit ist sicherlich: Es gibt Dinge, die rechnen sich gut, die müssen Sie häufig machen, und es gibt Dinge, da sind Sie defizitär, die müssen Sie möglichst vermeiden. Den alten, multimorbiden Patienten müssen Sie gegebenenfalls nach drei Tagen entlassen, obwohl für die Versorgung einige Tage mehr besser wären. Ich habe es nie geschafft, die Liegezeiten entsprechend den Vorgaben der Fallpauschalen einzuhalten. Wenn man den wirtschaftlichen Punkt als Träger so in den Vordergrund stellt, dann muss man den Mut haben, nicht nur A zu sagen, sondern auch B. Und das tut man eben nicht. Dann wird der Konflikt im Krankenhaus ausgetragen von Ärzten und Pflegepersonal auf der einen und Patienten und Angehörigen auf der anderen Seite. Hier in Fürstenfeldbruck hat uns in den 20 Jahren, die ich übersehen kann, der Landkreis finanziell nie unterstützt. Die umliegenden, vergleichbaren Kliniken sind jährlich mit Millionen von ihren Trägern subventioniert worden, die Münchner Kliniken mit Millionen im zweistelligen Bereich. Wir haben in den 20 Jahren wirklich keinen Euro vom Landkreis bekommen und mussten trotzdem immer im Wettbewerb zu den anderen Kliniken stehen.

Steht die Klinik im Vergleich schlechter da?

Das kann ich so nicht sagen. Aber das verlangt natürlich sowohl einer Klinikleitung und vor allem den Mitarbeitern, die vor Ort die Arbeit leisten, sehr viel ab, um ohne Unterstützung klar zu kommen.

Sorgen Sie sich um die Zukunft der medizinischen Versorgung?

Ich glaube nicht, dass man das Gesundheitssystem in dieser marktwirtschaftlichen Ausprägung so weiter laufen lassen kann und immer nur Flickschusterei vornimmt. Man wird mehr lenkend eingreifen müssen, um die Sache wirklich gut zu steuern. Es gibt derzeit eine Flut von gesundheitspolitischen Vorgaben, die in der Realität oft nicht umsetzbar sind. Es kann eine gut gedachte Idee dahinter stecken, die aber am Schreibtisch geplant wurde und vor Ort die Realität nicht abbildet. Das sind schon Herausforderungen, da wünsche ich allen Beteiligten in der Klinik sehr viele gute Ideen und Standvermögen.

An welche Vorschriften denken Sie?

Ein Beispiel sind aktuell die Personaluntergrenzen: Man muss für gewisse Bereiche eine Mindestzahl an Mitarbeitern in den Schichten vorhalten. Wenn ich das Personal aber gar nicht habe, kann ich es nur in anderen Bereichen abziehen oder es lässt den Schluss zu – und dies ist auch kein Geheimnis – dass man gesundheitspolitisch will, dass Betten in den Kliniken geschlossen werden sollen. Ein weiteres Beispiel: Mit der Integrierten Leitstelle hat man eingeführt, dass sich jede Klinik abmelden kann, wenn ein Bereich voll belegt ist. Dann wird der Patient aus Fürstenfeldbruck in eine umliegende Klinik oder nach München gebracht beziehungsweise auch umgekehrt. Es gibt Patienten, die waren schon fünfmal in ihrer Klinik vor Ort, alle Voruntersuchungen sind dort gespeichert, und nun kommen sie in eine andere Klinik und man fängt dort bei Null an. So etwas kann man halt erst sinnvoll umsetzten, wenn man eine elektronische Patientenakte realisiert hat.

Neben Ihrer Chefarzt-Tätigkeit haben Sie sich auch sehr im Palliativbereich engagiert.

In den letzten Jahrzehnten ist das Thema Palliativmedizin immer wichtiger geworden. Mir und Mitarbeitern war es ein Anliegen, hier ein Stück weit voran zu kommen. Wir haben mit Unterstützung im Jahr 2005 eine Palliativstation in der Klinik eröffnen können, die in der Bevölkerung im Landkreis sehr gut aufgenommen wurde. Wir haben als zweiten Schritt einen Verein gegründet zur Förderung der ambulanten Palliativmedizin. So ist ein ambulantes Palliativteam entstanden, das hervorragende Arbeit leistet und sich sehr wertvoll für den Landkreis etabliert hat. Das ist wirklich eine Herzenssache gewesen.

Sie gehen ein bisschen früher in den Ruhestand. Bleiben Sie der Medizin erhalten?

Ich hatte das Gefühl, nach 35 Jahren ist es ein guter Zeitpunkt, mit der Klinikmedizin und der Leitung einer Abteilung aufzuhören. Meine Frau war freiberuflich in einer christlich-therapeutischen Einrichtung in Augsburg tätig und hat auch aufgehört. Wir haben uns vorgenommen, wir machen mal drei, vier Monate gar nichts und reisen fünf Wochen mit dem Wohnmobil durch Neuseeland. Danach wird sich zeigen was weitere Aufgaben sein können. Medizinisch habe ich derzeit nichts Konkretes vor.

Gibt es ein weiteres Engagement im Palliativ-Bereich?

Ich bin gefragt worden und ich will es nicht ausschließen. Aber es ist nichts konkret. Natürlich ist es ein Schritt, nach 35 Jahren aus der Medizin-Gesellschaft auszusteigen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwo mitarbeite oder in der Dritten Welt etwas zu machen. Eine Vision wäre, auch Palliativ-Medizin in die Dritte Welt zu tragen, etwa nach Afrika. In den Ländern sterben die Menschen auf der Straße. Aber ob die Visionen Realität werden, das weiß ich nicht.

Sie ziehen sich auch aus dem Stadtrat zurück.

Die Zeit im Stadtrat war schwierig für mich, weil es doch mehr Zeit erfordert hätte, als ich letztendlich investieren konnte. Selbstkritisch würde ich sagen, für eine Stadtratstätigkeit habe ich zu wenig eingebracht. Jetzt hätte ich die Zeit. Aber die ganz große Leidenschaft für die Lokalpolitik habe ich nicht entwickeln können. Ich fand es schon ein schwieriges Gremium, wo die sachliche Auseinandersetzung oft den kleineren Teil bestimmt hat. Man gibt sich in der Politik sehr weltoffen und tolerant, aber in einem politischen Gremium geht es doch sehr intolerant zu. Es zählt nur die eigene Meinung, jegliche andere Meinung wird in einer Art und Weise niedergemacht, die für mich nur schwer nachvollziehbar ist. Insofern auch hier eine Zäsur in der neuen Lebensphase.

War Ihnen vor der neuen Lebensphase bange?

Bange nicht. Ich hatte ein halbes Jahr Kündigungszeit und habe mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt. Man zieht doch eine Menge Identität aus dem Beruf. 35 Jahre medizinisch gearbeitet zu haben und dann aus der Medizin auszuscheiden, ist schon ein großer Schritt. Aber das habe ich ganz gut bewältigt, das macht mir nicht so viel aus. Was die größere Herausforderung ist: Wenn man in den Ruhestand geht, fängt eine neue Lebensphase an, und das ist ja auch der letzte Lebensabschnitt. Das heißt, man hat seine größte berufliche Schaffenskraft hinter sich, das machen jetzt Jüngere. Ich will das nicht dramatisieren, aber man macht sich schon eher mit dem Gedanken vertraut, dass das Leben endlich ist. Die Zeit zu füllen, das Problem habe ich nicht. Da gibt es viele Ideen und Gedanken, was ich gerne machen würde.

Was würden Sie denn gerne machen?

Neben meinen Visionen könnte ich mir vorstellen, mich im christlich-sozialen Bereich zu engagieren, denn ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Mich mit theologischen Fragen auseinanderzusetzen, ist sicher ein Thema. Und ich werde viel lesen, denn dazu hatte ich nie die Zeit.

