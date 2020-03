Corona: Nur halbe Belegschaft im Rathaus

Ein ungewöhnliches Bild: Normalerweise herrscht in der Hauptstraße Stau. Doch nun ist sie fast leergefegt, die Menschen bleiben daheim.

Stadt Fürstenfeldbruck

von Ingrid Zeilinger schließen

Ausgangsbeschränkung und Quarantäne: Die Stadt wirkt in Zeiten des Coronavirus menschenleer. In der Hauptstraße ist viel weniger los. Und auch im Rathaus ist es stiller, dort arbeitet nur die halbe Belegschaft. Beim Bauhof ist man gar nicht so traurig über die freien Straßen.