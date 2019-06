Die neuen Kreisheimatpfleger: Ein Trio für Geschichte und Brauchtum

Sie treten in große Fußstapfen: Als neue Kreisheimatpfleger haben Inge Heining, Brigitte Schäffler und Markus Wild die Nachfolge von Toni Drexler und Sepp Kink übernommen, die sich nach Jahrzehnten von dem Ehrenamt zurückgezogen haben. Die drei Neuen bringen jede Menge Begeisterung mit – und natürlich auch viele neue Ideen.

Landkreis – Markus Wild stammt aus Grafrath und lebt in Fürstenfeldbruck. Der Archäologe kümmert sich um Bodendenkmäler und Regionalgeschichte. „Die Möglichkeit, Kreisheimatpfleger zu werden, kam nicht überraschend. Es lag eigentlich auf der Hand“, sagt der 43-Jährige, der sich im Kulturausschuss des Kreistags gegen einige Mitbewerber durchsetzte.

Der Archäologe

Wild hat in den ersten Wochen schon viel Zeit investiert, vor allem in die Gestaltung des Katalogs für die dezentrale Ausstellung „Boden-Schätze“ des Historischen Vereins Fürstenfeldbruck (HVF). Letzerem gehört Wild seit Jahren an. „Es geht darum, archäologische Funde in die Gemeinden zurückzubringen.“ Bereits 2006 hatte er die wissenschaftliche Leitung der vom HVF durchgeführten Grabung auf der Sunderburg bei Schöngeising inne.

Beruflich befasst sich Wild derzeit an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit der Auswertung einer Grabung in Tirol, über die er seine Doktorarbeit schreibt. Ihn fasziniert das Detektivische an der Archäologie. „Deshalb bin ich auch Feldarchäologe geworden, ich liebe Grabungen“, erzählt der 43-Jährige. “Ich finde es faszinierend, mir vorzustellen, wie es früher hier ausgesehen und sich angefühlt hat.“ In seiner Freizeit spielt Wild Bassgitarre in einer Band.

Musik und Tanz sind die Bereiche für die Kreisheimatpflegerinnen Brigitte Schäffler und Inge Heining

Den zweiten großen Bereich der Kreisheimatpflege – Volksmusik, Volkstanz, Tracht, Dialekt und Volkskunde – teilen sich Brigitte Schäffler und Inge Heining. Beide haben lange überlegt, ob sie den Posten übernehmen sollen. „Eigentlich wollte ich das gar nicht“, sagt Brigitte Schäffler, die mit Beruf, drei Kindern und einer Musikgruppe im Prinzip ausgelastet ist. „Aber wenn sich keiner mehr für ein Ehrenamt zur Verfügung stellt, wird sich in dieser Gesellschaft bald nichts mehr bewegen.“

Die 43-Jährige möchte aus den vielen Musikgruppen im Landkreis, die sich bisher untereinander kaum kennen, ein Netzwerk schaffen. Im benachbarten Wittelsbacher- und Dachauer Land etwa betreiben die Laienmusiker eine gemeinsame Homepage, auf der sich jede Gruppe listen lassen kann. Wer nach einem musikalischen Rahmen für eine Veranstaltung sucht, findet dort einen guten Überblick.

Die Musikbegeisterte

Ähnliches kann sich Brigitte Schäffler auch für den Brucker Raum vorstellen. Ihr Hintergrund könnte passender kaum sein. Die Günzlhoferin, die heute in Ried (Landkreis Aichach-Friedberg) lebt, arbeitet beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege im Bereich Volksmusik, spielt Akkordeon, Hackbrett sowie Harfe und ist Teil des „Glonnauer Dreigsangs“. Als Kind war sie Teil der Singschar, die von Hermann Well – dem Vater der Biermösl Blosn und Wellküren – geleitet wurde.

+ Singe mit anderen: Brigitte Schäffler (r.) singt privat mit Elisabeth Lugmair (l.) und Gabriele Haslauer im Glonnauer Dreigsang. Als Heimatpflegerin hatte sie bereits ihre Premiere fürs offene Singen – und war begeistert.

Von Vorgänger Sepp Kink im Amt der Kreisheimatpflege übernommen hat Schäffler das offene Singen. Sie veranstaltet es mit Inge Heining einmal im Monat an verschiedenen Orten im Landkreis Nächster Termin: 26. Juni, Gasthof Haderecker in Graßlfing, Beginn 19.30 Uhr.

Ihre persönliche Premiere des offenen Singens in einem griechischen Lokal in Germering war „einfach schee“, schwärmt Schäffler. „Die Leute waren alle lieb und nett und haben mit einer Begeisterung gesungen, das war gigantisch.“ Sollte sie noch Zweifel gehabt haben, dass die Entscheidung fürs Ehrenamt richtig war – seit diesem Abend sind sie zerstreut.

Die Dialektpflegerin

Ähnlich geht es Inge Heining. Die 67-Jährige beschäftigt sich schon ihr ganzes Leben lang mit Heimatpflege. Unzähligen Mädchen und Buben hat die pensionierte Rektorin der Grundschule Alling Traditionen nähergebracht. Als Kreisheimatpflegerin möchte sie nun den Heimatbegriff im positiven Sinne pflegen, aber auch das Neue sehen, schätzen und integrieren. Konkret kann sich die Olchingerin zum Beispiel vorstellen, in Senioreneinrichtungen mit den Bewohnern zu singen, Geschichten zu erzählen und den Dialekt zu pflegen.

+ Die dritte im Bunde: Dialektpflegerin Inge Heining aus Olching.

Nur zu gut hat Inge Heining in Erinnerung, wie ihre eigene Mutter in einem Münchner Altenheim darüber klagte, dass dort niemand Bayerisch sprach. Außerdem sind Kinder die natürliche Zielgruppe der ehemaligen Rektorin. Und eine sehr dankbare noch dazu. „Kinder haben unheimlich Spaß an einfachen Liedern und leichten Texten, die gut ins Ohr gehen.“

Auf diese Weise den regionalen Dialekt an die nächsten Generationen weiterzugeben, liegt der dreifachen Mutter und zweifachen Großmutter sehr am Herzen. Darüber, dass eines ihrer Enkelkinder allen Ermahnungen zum Trotz lieber „nee“ sagt als „na“, kann sie trotzdem schmunzeln. „Verbissenheit ist nicht meins.“

Bereits im Januar wurden die beiden Vorgänger Sepp Klink und Toni Drexler von Landrat Thomas Karmasin verabschiedet. Mit dem Abschied der beiden Kreisheimatpfleger geht auch eine Ära zu Ende.