Ein Berufsleben lang einem Autohaus treu

Früher war es der Normalfall, heute ist es die große Ausnahme: Arbeitnehmer, die ihr gesamtes Berufsleben über einem einzigen Betrieb treu bleiben. Bernhard Mück aus Landsberied ist ein solcher Ausnahmefall.

Fürstenfeldbruck –Mück war 49 Jahre beim Brucker Autohaus Rasch beschäftigt. Eine Bewerbung hat der heute 63-Jährige nie schreiben müssen. Als er 1971 mit der Schule fertig wurde, sprach sein Vater einen Nachbarn an, der im Autohaus Kiehl – wie es damals noch hieß – arbeitete. „Braucht’s ihr nicht einen Lehrling?“

Früher gab es Ordner mit Reparaturanleitungen

Der Betrieb hatte Interesse, Vater und Sohn sollten mal vorbeischauen. In wenigen Minuten war die Sache geritzt. „Es hieß, am 1. September sollte ich anfangen“, erzählt Mück. „Aber mein Vater meinte, ich könnte schon ab August.“ So begann er die dreieinhalbjährige Lehre als Kfz-Mechaniker einen Monat früher und wurde auch einen Monat früher fertig – am 31. Januar 1975. Damals arbeitete man als Mechaniker noch ohne Elektronik. Statt Diagnosecomputer gab es ganze Ordner voller gedruckter Reparaturanleitungen für jedes einzelne Automodell. Das höchste der Gefühle war ein Gerät, das mit Hilfe von blinkenden Lämpchen kundtat, was einem vierrädrigen Patienten wohl fehlen mochte. „Das war so ähnlich wie ein Morse-Code“, erinnert sich Mück und lacht.

+ Bei seinem Abschied stand er im Mittelpunkt. Foto unten (v.l.) Geschäftsführer Wilhelm Brugglehner, Serviceleiter Roberto Berger, Mück und Inhaber August Rasch.

Der 63-Jährige mochte seine Arbeit. Der Vater hatte ihn richtig eingeschätzt, als er ihn damals in der Werkstatt unterbrachte. „Irgendwas Technisches wollte ich machen.“ Vor allem aber wollte er eine Stelle, die nicht weit weg von daheim war. „Ein kurzer Arbeitsweg war mir immer das Wichtigste, denn ich wollte noch Zeit für Freizeitaktivitäten haben.“

Bernhard Mück hielt sich stets auf dem Laufenden

Dass den Hobbyfußballer, Laientheaterspieler und Feuerwehrmann vom heimischen Landsberied weniger als zehn Kilometer von seinem Job in Bruck trennten, war nicht zu toppen. Deshalb zog er auch nie ernsthaft in Erwägung, die Stelle zu wechseln. „Außerdem war das Betriebsklima immer gut.“

Die zunehmende Technisierung war eine Herausforderung für die Mitarbeiter, doch Mück blieb immer auf der Höhe der Zeit. Er durchlief Schulungen und Fortbildungen, wurde Karosseriefachmann und Werkstattleiter. 1991 wurde ihm angeboten, als Serviceberater ins Büro zu wechseln. Mück absolvierte bei Audi ein entsprechendes siebenstufiges Qualifizierungsprogramm und tauschte den Werkstattkittel gegen Schlips und Kragen. „Das war schon eine Umstellung“, sagt der dreifache Vater. Einerseits war die EDV damals schon im Kommen, andererseits teilte er sich mit einem Kollegen ein Telefon mit Wählscheibe.

Die Morgen-Routine ist gleich geblieben

Doch mit seiner 20-jährigen Erfahrung aus der Werkstatt war Mück als Serviceberater eine Idealbesetzung. Er konnte Kundenanliegen richtig einordnen, Reparaturen erklären – man fühlte sich bei ihm in guten Händen. Erst recht, seit es üblich wurde, dass der Berater dem Kunden direkt an der Hebebühne zeigt, was am Auto gemacht werden muss und warum.

Eine Umstellung erlebt Bernhard Mück auch jetzt wieder. Seine morgendliche Routine ist im Ruhestand noch immer die gleiche: „Aufstehen, Kaffee trinken, Zeitung lesen.“ Die vielen Arbeiten in Haus und Garten lassen keine Langeweile aufkommen. Und die vier Enkelkinder – drei, fünf, sechs und neun Jahre alt – freuen sich, dass der Opa jetzt mehr Zeit hat – vor allem, wenn die Corona-Krisa abklingt.

