Food Trucks auf dem Volksfestplatz: Festival der kulinarischen Gaumenfreuden

Auf dem Brucker Volksfestplatz tummelten sich am Wochenende wieder über 40 Foodtrucks. Das Food Truck Festival ging in seine vierte Saison und lockte mit außergewöhnlichen Schmankerln bei prächtigem Wetter viele Besucher an.

Fürstenfeldbruck – Wenn sich Fürstenfeldbruck in einen Grill verwandelt und einem schon von Weitem ein köstlicher Duft in die Nase steigt, dann ist wieder das Food Truck Festival in der Stadt. Nach diesem Wochenende hat bestimmt kein Magen mehr geknurrt und neue Inspirationen für den heimischen Grillabend gab es auch noch.

Über 40 Food Trucks kamen zu dem Festival nach Bruck

Zum vierten Mal konnten die Besucher an über 40 Foodtrucks Köstlichkeiten aus ganz Deutschland ausprobieren. Nicht nur der allseits beliebte Burger war dabei, sondern auch Kurioses wie Dr. Bob´s und seine Heuschrecken. „Letztes Jahr waren die Besucher den Insekten zwar noch etwas verhalten gegenüber gestanden, dieses Jahr gab es aber schon vor dem Festival eine große Nachfrage dafür“, erzählt Mitorganisatorin Nadine Fischer.

+ Strahlender Sonnenschein und kulinarische Köstlichkeiten lockten wieder viele Besucher auf den Brucker Volksfestplatz zum vierten Food Truck Festival. © Weber

Neu in diesem Jahr war ein Truck aus Skandinavien, an dem Shrimps-Kreationen angeboten wurden. Dieser scheint bei den Besuchern gut anzukommen: „Wir essen gerade einen Garnelen Spieß, mit Maniok Pommes“, erklärt Katharina Klemm. Was Maniok genau ist, weiß sie auch nicht, aber darum geht es schließlich auf dem Festival. „Wir wollen Neues entdecken!“, sagt ihr Begleiter Christoph Grosch. Deshalb stand für die beiden am Samstag ganz klar Durchtesten und inspirieren lassen auf dem Programm.

Auf dem Food Truck Festival gab es auch dieses Jahr wieder Insekten-Snacks im Angebot

Ungewöhnliches gab es, wie schon im vergangenen Jahr, einen Stand weiter bei Dr. Bob´s. Der langen Schlange nach zu urteilen, haben sich die Besucher von Maden und anderen Insekten nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil, Besucher Michael ist begeistert von den kleinen Würmern. Kollegin Manuela Ludwig hingegen beäugt die gelben Mehlwürmer noch etwas kritisch: „Sie schmecken zwar nussig und sind auch sehr knusprig, aber merkwürdig ist es trotzdem.“ „Vielleicht liegt es aber auch an unserer Kultur, weil wir so etwas nicht so häufig essen“, sagt Ludwig. Wer außerhalb des Food Truck Markts Insekten essen will, der kann seit vergangenen Jahr Insekten-Burger bei Rewe kaufen.

+ Für Garnelenspieße und Maniokpommes haben sich Christoph Grosch und Katharina Klemm entschieden. © Weber

Dann doch lieber einfach nur einen Burger, dachten sich da wohl Sebastian Kaltner und Adrian Sigl. Die beiden Jungs sind vor allem wegen dem guten Essen zum Foodtruck Festival gekommen. „Auf dem Burger ist jetzt nichts besonderes“, sagt Sebastian. „Salat, Tomaten, alles normal. Aber er ist halt sehr gut gemacht und darauf kommt es an.“ Auch die Stimmung gefällt den beiden Bruckern. Denn während sie sich durch die Foodtrucks schlemmen, sorgt das umfangreiche Bühnenprogramm für Unterhaltung, unter anderem mit Sänger Rufus Martin und Comedian Florian Simbeck.

Das Food Truck Festival in Fürstenfeldbruck erntete auch Kritik

Doch nicht alles auf dem Festival ist perfekt. „Hier gibt es nur teures Trendfood“, übt Lea Andri Kritik, „und dann soll man auch noch für den besten Truck abstimmen?“ Für sie steht fest, Marketing und ein großes Showprogramm machen das Essen auch nicht besser.

