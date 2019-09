Frau erst nach Stunden aus Klinikschacht gerettet

Eine ganze Nacht hat eine angetrunkene Frau in einem engen Kabelschacht in der Klinik Fürstenfeldbruck verbracht. Dann erst wurde sie gerettet.

Fürstenfeldbruck – Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz war am gestrigen Sonntagmorgen im Klinikum Fürstenfeldbruck notwendig. Eine 40-jährige Bruckerin, die bereits am Samstagabend betrunken in die Notaufnahmen eingeliefert worden war, war bei einem Fluchtversuch in einen Kabelschacht gestürzt. Der war so eng, dass sie langsam mehrere Meter nach unten rutschte und ohne größere Verletzungen davonkam.

Allerdings musste sie die halbe Nacht ihn ihrer unangenehmen Lage verbringen – erst am frühen Morgen wurde sie zufällig entdeckt.

Im Dunkeln in ein Loch gestürzt

In die Nähe des Unglücksschachtes kommt man der Polizei zufolge nur, wenn man einen versteckten Ausgang der Klinik-Kapelle benützt. Dies hatte die Frau getan – und im Dunkel das Loch übersehen. Die Tür ist mittlerweile versperrt.

+ Durch diese mittlerweile verschlossene Tür, die in der Kapelle hinter Paravents versteckt ist, gelangte die Frau zur Unglücksstelle. © Weber

Die Frau wurde von der Feuerwehr befreit, die über einen Seitenschacht zur Unglücksstelle gelangte. Die Bergung zog sich über mehrere Stunden hin.

