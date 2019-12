Der Weihnachtsbote vom Fliegerhorst

Er ist Sekretär und Chauffeur, aber vor allem die gute Seele des katholischen Militärpfarramtes am Fliegerhorst. Seit gut einem Jahr ist Matthias Wester Pfarrhelfer in Fursty. Besonders in der Weihnachtszeit ist er voll in seinem Element.

Fürstenfeldbruck – Wenn an Heiligabend die Kirchenorgeln erklingen, ist es am Fliegerhorst wie ausgestorben. Früher gab es Weihnachtsgottesdienste in der Fliegerhorstkirche, erzählt Pfarrhelfer Matthias Wester. Damals, als die Kaserne auch über die Feiertage besetzt war. Inzwischen ist an Weihnachten niemand mehr dort, gefeiert wird im Kreis der Familien.

Es weihnachtet aber trotzdem auf Fursty. Christbäume sind geschmückt, vor der Fliegerhorstkirche steht eine große Krippe und im Gotteshaus eine kleine mit Maria, Josef und dem Jesuskind. Von der Decke hängt ein großer Adventskranz. „Weihnachten und Advent sind mein Steckenpferd“, sagt Matthias Wester. Hier könne er sich ausleben.

Durch den Herrgott zum Job gekommen

Etwa vier Wochen vor dem ersten Advent beginnt der Mann mit den kurzen, blonden Haaren und dem pfälzischen Dialekt mit den Vorbereitungen: Weist an, dass Bäume geschmückt werden und das Krippenhaus aufgestellt wird, in das er die Figuren auf Stroh platziert. Er lässt den Adventskranz binden und mit drei lilafarbenen Kerzen schmücken. „Die Kerze für den dritten Advent ist rosa“, erklärt Wester. Für den Gaudete-Sonntag, was Ausdruck der Freude bedeute. Diese Tradition hat er aus seiner Kindheit bewahrt. „Ich war lange Messdiener in Deidesheim, da war es genauso.“

Trotz Taufe in der Osternacht und Zeit in der Pfarrjugend kam der 38-Jährige durch Zufall zu seinem Beruf. „Da hat der Herrgott seine Finger im Spiel gehabt.“ Bis 2017 lebte der gebürtige Ludwigshafener in Neustadt an der Weinstraße. Die Liebe verschlug ihn nach Bayern, der gelernte Großhandelskaufmann fand eine Stelle im Materialdepot der Bundeswehr in Erding. Das wurde 2018 aufgelöst, Wester brauchte eine neue Arbeit. Und der Zufall – oder der Herrgott – half: „Ein Kollege rief mich von unterwegs an und bat mich, einen Zettel mit dem Stichwort Pfarrhelfer in sein Fach zu legen.“ Wester wurde neugierig, denn diesen Beruf bei der Bundeswehr kannte er nicht. Ein Pfarrhelfer aus Neubiberg erzählte ihm davon, und er fing Feuer. „Ich wollte schon längere Zeit für die Kirche arbeiten.“ Für seine Bewerbung musste er handschriftlich seine Einstellung zur katholischen Kirche niederschreiben.

Pfarrhelfer Wester hat so einiges zu tun

Seit gut einem Jahr ist Matthias Wester im Fliegerhorst- Pfarramt. Er absolviert über Fernstudium den theologischen Grundkurs, besucht Begleitkurse und Dienstbesprechungen. Nach einer schriftlichen Ausarbeitung und einer mündlichen Prüfung folgt ein Jahr Probezeit. Als Pfarrhelfer darf er freilich jetzt schon arbeiten. In erster Linie arbeitet er im Sekretariat seines Chefs, Andreas Vogelmeier. Doch der Job ist weitaus vielfältiger: Er führt zwei Kassen – die staatliche und die kirchliche, macht also zwei Jahresabschlüsse. Er bereitet Empfänge vor und besorgt Kaffee und Häppchen für den lebenskundlichen Unterricht. „Das ist mit einem riesigen Verwaltungsaufwand verbunden“, sagt der Pfälzer mit viel Humor. Die Bundeswehr verlangt nämlich neben der Abrechnung noch Veranstaltungsprotokolle. Außerdem organisiert Wester die Familienwochenenden und die Soldatenwallfahrt nach Lourdes. Die Soldaten hat er auf der Pilgerfahrt im Zug begleitet.

Der Pfarrhelfer hält auch mal einen Morgenimpuls – eine kurze Andacht für die Soldaten –, wenn kein Pfarrer vor Ort ist. Und die Soldaten kommen zu ihm, wenn sie etwas Wichtiges auf dem Herzen haben. Dann setzt er alles in Bewegung, um einen Seelsorger für das Gespräch zu finden. „Es ist schön, jemandem so helfen zu können.“ Denn für Seelsorge-Gespräche ist er nicht geschult. Das kann er aber später in einer Fortbildung nachholen.

Auch für Wester geht es an Weihnachten zu seinen Liebsten

Die Arbeit mache ihm viel Spaß, sagt der 38-Jährige. Und es sei wichtig, sich mit seinem Chef gut zu verstehen. Der nimmt ihn viel auf seine Dienstfahrten mit. „So kann ich über den Tellerrand hinaus schauen.“ Militärdekan Vogelmeier sage immer über ihn, er sei Sekretär, Sakristan, Lektor, Messdiener und Chauffeur. Und eben der Weihnachtsbote auf Fursty. Für seinen Pfarrer zündet er Räuchermännchen an. Und er hat Schoko-Nikoläuse am Fliegerhorst verteilt. Es gab viele Weihnachtsfeiern und am vergangenen Freitag noch den großen ökumenischem Gottesdienst im Ludger-Hoelker-Saal. Der Fliegerhorst-Chor sang, es wurde aufs Jahr zurück geblickt. Danach ging es für alle auf Heimaturlaub.

Auch Matthias Wester verbringt den Heiligen Abend mit seiner Freundin und seinem Vater. Mit Weihnachtsbaum und natürlich einer Krippe. Die hat er noch unter dem früheren Militärdekan Alfons Hutter aus Fursty gerettet. So groß wie die bei seinen Eltern – eine fünf Meter lange Landschaftskrippe – ist sie aber noch nicht. „Aber ich erweitere sie.“

