Gewerbe hofft auf lokale Solidarität

In der Corona-Krise leiden besonders die kleinen Geschäfte unter den Beschränkungen. Der Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer appelliert jetzt an die Bürger, ihre lokalen Geschäfte zu unterstützen.

Fürstenfeldbruck – „Kein Mensch braucht Corona, aber deine Lieblingsgeschäfte brauchen dich“, lässt die Kreishandwerkerschaft und der Gewerbeverband die Bevölkerung wissen. Die Corona-Krise bringe, wo auch immer, manches Einzelhandelsunternehmen an den Rand der Existenzfähigkeit, betont Kreishandwerksmeister und Gewerbeverbandschef Franz Höfelsauer. In dieser Doppelfunktion appelliert er an die Bürgerschaft und speziell an die Kunden, das Handwerk und Gewerbe nicht in Stich zu lassen.

„Jetzt, in der Stunde großer Not, gilt es, das Wirtschaftsleben in unserem Landkreis zu schützen und zu erhalten“, so Höfelsauer. Solidarität sei angesichts von Covid-19 das Gebot der Stunde, ergänzt Höfelsauer. „Unterstützen Sie unsere lokalen Unternehmen und Einzelhändler in dieser schweren Zeit, nur so kann sich die örtliche Wirtschaft über die kritische Situation hinwegretten.“

Die Krise bedroht Existenzen

Viele Unternehmen und Betriebe werden die wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns wegen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Vor allem, wenn sie keine finanziellen Rücklagen haben, um Wochen oder vielleicht sogar Monate ohne Umsatz zu überleben. In der Corona-Krise geht es für sie um die Existenz.

Beide regionale Banken, die Sparkasse und die Volks- und Raiffeisenbank, stehen dem Handwerk und Mittelstand im Landkreis zur Seite. Beide Geldinstitute zeigen auf, welche Maßnahmen ergriffen werden können und bieten bestmögliche Unterstützung an. Wichtig sei, und das betonen sie, sich frühzeitig mit der jeweiligen Hausbank in Verbindung zu setzen. Die Maßnahmen reichen dabei beispielsweise von Aussetzen bestehender Darlehensraten bis hin zur Vorfinanzierung der staatlichen Soforthilfen, sozusagen zur Überbrückung.

Erst alle vorhandenen Möglichkeiten ausschöpfen

„Es wird aber auch geprüft, welche Förderkredite beantragt werden können“, teilt Johann Buchfellner von der Sparkasse mit. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die Förderbank Bayern (LfA) seien die Förderinstitute, die vorrangig in Anspruch genommen werden können. Wichtig sei bei der Beantragung, dass sich der Betrieb vor der Corona-Krise nicht in finanziellen Schwierigkeiten befand. Andernfalls werde eine Kreditgewährung sehr schwer darstellbar sein, meint der Banker. Für die Prüfung werden vor allem die Jahresabschlüsse aus den Jahren 2018 und 2019 wichtig bzw. falls noch vorhanden, eine Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA).

Von bereits stattgefundenen Beratungsgesprächen berichtete VR-Vorstand Robert Fedinger. Er rät, zunächst alle vorhandenen Möglichkeiten wie Miet- und Steuerstundungen, Kurzarbeit, Kostenreduzierung und anderes auszuschöpfen. Selbstverständlich benötigt die VR-Bank vollständige Unterlagen mit aktuellen Zahlen (Bilanz, BWA) sowie eine Prognoserechnung über die weitere Unternehmensentwicklung.

Die Betriebe wurden früh vorbereitet

„Wir helfen unseren Kunden, wo es geht“, sagt Fedinger. Er äußert allerdings Unverständnis über die Aussage von Finanzminister Olaf Scholz, die Banken sollen bei der Kreditprüfung auch mal „fünfe gerade sein lassen“. Solche populistische Parolen helfen niemanden, so Fedinger.

„Auch wir, die Kreishandwerkerschaft, die Fachverbände der Innungen und die Handwerkskammer, haben unsere Mitglieder schon vor Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkung ab 20. März vorbereitet und informiert über die Antragstellung der Soforthilfe“, teilte Höfelsauer mit. Alle Betriebe wurden über die rechtlichen Vorgaben per E-Mail und Newsletter informiert. „Einige Betriebe haben bereits eine Bestätigung erhalten, dass sie das Soforthilfegeld erhalten werden“, so Höfelsauer. Er weist mit Nachdruck darauf hin, dass bei der Antragstellung ganz wichtig sei, in das Antragsverfahren den Steuerberater zu involvieren. „Seine detaillierten Berechnungsgrundlagen sind ausschlaggebend für die Gewährung der Soforthilfe.“

