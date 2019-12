Die wichtigsten Schlagzeilen aus zehn Jahren

Das Drama: Im Januar 2011 sprengt in Germering ein Rentner absichtlich sein Haus in die Luft. Er und seine Frau können nur noch tot geborgen werden.

Das Jahrzehnt in Geschichten und Bildern

So ein außergewöhnliches Ereignis wie das Millenium 1999/2000 ist der Jahreswechsel 2019/2020 natürlich nicht. Ein bisschen etwas Besonderes ist er aber schon: Immerhin geht ein Jahrzehnt zu Ende – ein Jahrzehnt, in dem viel passiert ist und in dem vieles geschaffen wurde.