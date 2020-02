Plötzlich aus dem Leben gerissen: Julia Reitbauer (25) stirbt im Südamerika-Urlaub

Julia Reitbauer (25) stirbt unerwartet und plötzlich während ihrer Südamerika-Reise. Familie, Freunde und ihre Vereine trauern.

Die Nachricht vom Tod von Julia Reitbauer im fernen Bolivien verbreitete sich in der Kreisstadt wie ein Lauffeuer.

Tief erschüttert nahmen die Familie und die vielen Freunde der 25-jährigen Bruckerin die unfassbare und traurige Nachricht auf.

Sie alle können nicht verstehen, warum sie die lebensfrohe und beliebte junge Frau plötzlich nicht mehr wiedersehen sollen.



Fürstenfeldbruck – Am dritten Dezember traten Julia und ihr 33-jähriger Freund Christopher Schütze voller Freude ihre Reise nach Südamerika an. Drei Monate wollte das junge Paar – sie waren seit acht Jahren zusammen – den südamerikanischen Kontinent bereisen.

Tragödie im Urlaub: Im Dezember starteten Julia Reitbauer und ihr Freund nach Südamerika

Nachdem sie bereits Chile, Bolivien und Peru mit Bus und Flugzeug erkundet hatten, musste Julia mit einer Lungenentzündung in der 3500 Meter hoch gelegenen Andenstadt Cusco für acht Tage ins Krankenhaus.

Julia Reitbauer muss mit Lungenentzündung auf 3500 Metern Höhe ins Krankenhaus

„Dann ging es ihr eigentlich wieder gut“, sagt ihr Freund Christopher stockend. Die beiden setzten ihre Reise fort. Doch in La Paz bereitete eine Lungenembolie Julias jungem Leben am 3. Februar ein jähes Ende.

Todes-Tragödie in Südamerika: Nach anfänglicher Erholung stirbt Julia Reitbauer plötzlich

„Sie ist ein echtes Brucker Kind“, erzählt Mutter Gisi. Kindergarten, Schulzeit, Ausbildung, alles hat Julia in Bruck absolviert. Viele Freundschaften bestanden aus dieser Zeit. Nach einer Friseurausbildung hängte Julia eine weitere Ausbildung als Rechtsanwalts-Fachangestellte dran und schloss als Beste ab. Im April sollte sie ihre Weiterbildung zur Rechtsfachwirtin antreten.

Große Trauer bei Brucker Vereinen EVF und Razorbacks

Das Schlittschuhlaufen hat Julia bei Conny Schober beim EV Fürstenfeldbruck gelernt, wo auch heute noch ihr Vater Sepp und Bruder Tobi aktiv sind. Später wirkte Julia selbst als Trainerin im Verein.

Bei den Fursty Razorbacks war sie als Cheerleader dabei und ebenfalls als Trainerin aktiv. Als aktive Tänzerin schloss sie sich der Heimatgilde an, wo sie mit den ehemaligen „No Limits“-Tänzerinnen eine eigene Gruppe gründete.

Die Vereine, denen Julia angehörte, haben die Nachricht von ihrem Tod mit großer Bestürzung aufgenommen und ein gemeinsames Spendenkonto eingerichtet, um der Familie zu helfen, auf die mit der Überführung und Beerdigung enorme Kosten zukommen. „Wir können den Angehörigen den Schmerz nicht nehmen, aber in finanzieller Hinsicht die Familie wenigstens unterstützen“, so der Aufruf von Heimatgilde, Razorbacks und EVF.

Am Mittwoch können alle von Julia Abschied nehmen und sie auf ihrem letzten Weg begleiten – so, wie sie alle kannten, und nicht in Schwarz, wünscht sich die Familie. Um 10 Uhr beginnt auf dem Waldfriedhof die Trauerfeier, anschließend findet die Beerdigung statt.

