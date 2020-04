Kinder malen für die Bewohner des Theresianums

Viele Senioren in den Altenheimen sind jetzt während der Corona-Krise quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Um sie ein wenig aufzumuntern, hat sich eine Mitarbeiterin vom Theresianum etwas besonderes ausgedacht.

Fürstenfeldbruck – Die Senioren in den Altenheimen leiden derzeit besonders unter der Kontaktsperre. Daher hat sich Anita Beer, Qualitätsmanagerin im Theresianum, eine kleine Aufmunterungsaktion überlegt. „Eigentlich wollte ich eine Blumenaktion starten, damit jeder Bewohner etwas Frisches auf dem Zimmer hat“, erzählt sie. „Aber wir haben nicht genügend Vasen.“

Bilder werden aufgehängt

Also kam sie auf die Idee, Kinder könnten für die Senioren Bilder malen und Briefe schreiben. Der Aufruf auf Facebook hatte riesige Resonanz. Viele Gemälde sind inzwischen angekommen. „Die Kinder haben sogar gebastelt und Geschichten geschrieben“, erzählt Beer.

Die Werke hängen an Pinnwänden in den Wohnstationen. „Der Betreuer geht mit dem Bewohner hin, dann kann er sich etwas aussuchen und mitnehmen.“ So werden die Bewohner auch zur Bewegung animiert, denn gemeinschaftliche Bewegungsangebote kommen derzeit zu kurz.

Zur Belohnung Schokolade

Die Bewohner freuen sich über die Aufmunterung, besonders in diesen Tagen, in denen es im Heim kranke Bewohner und auch Todesfälle gibt. Eine Seniorin meinte gleich, man müsste die Künstler mit Schokolade belohnen, erzählt Anita Beer. „Wir wollen uns bedanken, aber wir wissen noch nicht wie.“

Auch der Näh-Aufruf für Atemschutzmasken hatte Erfolg. Da dem Theresianum, nur 40 Atemschutzmasken geliefert worden sind, bat das Team übers Internet um selbstgenähten Mundschutz. Viele machten sich gleich ans Werk. Inzwischen sind die verschiedensten Varianten angekommen. die eingesetzt werden können, wenn die Pfleger erkrankten Bewohnern näher kommen. Von dem großen Zuspruch aus der Bevölkerung ist das Personal begeistert.

Mit einer Brief-Aktion sollen die Senioren ebenfalls aus ihrer Einsamkeit geholt werden.