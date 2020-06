Busfahrer fällt durch Fahrweise auf - Polizei kassiert bei Kontrolle Führerschein ein

Der Fahrer eines Linienbusses ist total betrunken seinem Dienst nachgegangen. Die Polizei stellte den Mann.

Fürstenfeldbruck - Der Busfahrer fiel am Sonntag um 16.15 Uhr auf der B2* zwischen Bruck und Germering einem anderen Verkehrsteilnehmer auf, weil dieser in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei traf den Fahrer des Linienbusses dann am S-Bahnhof Fürstenfeldbruck an.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 47-jährigen Gröbenzeller ein Alkoholwert von 2,20 Promille festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme, sowie die Sicherstellung seines Führerscheines angeordnet.

Der Bus war während der Fahrt lediglich mit einem Fahrgast besetzt. Auf Nachfrage gab dieser an, das auch ihm während der Fahrt leichte Unsicherheiten beim Busfahrer aufgefallen waren, berichtet die Polizei.

