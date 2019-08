Hammer-Attacke: Mann schlägt auf Jugendlichen (19) ein - Kripo ermittelt

In Fürstenfeldbruck hat ein Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses Jugendliche mit einem Hammer angegriffen. Ein 19-Jähriger erlitt eine Schädelprellung.

Fürstenfeldbruck - Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Fürstenfeldbruck kam es Samstagnacht zu einem versuchten Tötungsdelikt. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Heranwachsende gegen 1 Uhr nachts durch Hammerschläge verletzt.

Fürstenfeldbruck: 19-Jähriger erleidet nach Hammer-Attacke Schädelprellung

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben ergeben, dass eine Gruppe aus drei Personen von einem 55-jährigen Hausbewohner mit einem Hammer angegriffen wurde. Ein 19-Jähriger erlitt dabei eine Schädelprellung sowie eine Platzwunde. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Fürstenfeldbruck: Trio flüchtet vor Angreifer mit Hammer

Das Trio flüchtete nach dem Angriff, wurde aber von dem 55-Jährigen verfolgt. Eine in der Zwischenzeit alarmierte Polizeistreife konnte den Mann an der Kreuzung Fichtenstraße/Augsburger Straße stoppen und vorläufig festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Der Hammer wurde sichergestellt.

Fürstenfeldbruck: Mann nach Angriff mit Hammer in Untersuchungshaft

Gegen den 55-Jährigen wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein Haftrichter ordnete am Nachmittag Untersuchungshaft an.

