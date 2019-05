Feuer in der Brucker Innenstadt: Bei einem Brand am Maifeiertag in einem Gebäude am Leonhardsplatz sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Rauchsäule war in weiten Teilen des Landkreises zu sehen.

Update, 21.35 Uhr: Die Polizei nennt weitere Details. Demnach gibt es zwei schwer Verletzte: Sieben Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten Rauchgasvergiftungen, zwei davon so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Unter den leichter Verletzten ist auch ein knapp 2-jähriges Mädchen.

Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Nachdem die Fassade und der Dachstuhl des Hauses betroffen sind, ist mindestens von einer hohen sechsstelligen Summe auszugehen.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Brandfahnder der zuständigen Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck werden morgen im Laufe des Tages eine Brandbegehung durchführen. Die heutigen Sofortmaßnahmen und erste Befragungen erfolgten durch den Kriminaldauerdienst.

Lesen Sie auch: Motorradfahrer (28) kracht frontal in Milchlaster und wird lebensgefährlich verletzt

Lesen Sie auch: Maifeier-Drama: Traktor-Party-Gespann verunglückt - 21 Verletzte - Fahrer (16) unter Schock

Update 20.55 Uhr: Auch Kreisbrandrat Hubert Stefan war vor Ort, wie er auf Nachfrage berichtete. Er bezeichnete den Einsatz als „anspruchsvoll“, vor allem weil die oberen Geschosse des Hauses stark verraucht waren. Das Team des Klubhouse hat sich mittlerweile in Facebook gemeldet. „Falls ihr euch fragt: Nein, wir zeigen heute das Spiel der Champions League nicht. Danke für die Anteilnahme und Dank an alle Helfer der Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdienst. Wir halten euch auf dem Laufenden,“ heißt in dem Posting.

Update 20.05 Uhr: Fürstenfeldbruck - Mit 100 Einsatzkräften bekämpfte am Mittwoch Abend die Feuerwehr einen mitten in der Innenstadt am Leonhardsplatz ausgebrochenen Brand eines Wohn- und Geschäftshauses. Mit der Drehleiter wurde ein Kleinkind aus einer Dachgeschosswohnung im 3. Stock gerettet. Ein weiterer Bewohner wurde vom Rettungshubschrauber mit einer schweren Rauchvergiftung in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt.

Ein gerade im Garten sitzender Nachbar wurde gegen 17.45 Uhr von einem Mordsknall aufgeschreckt. Sekundenbruchteile später sah er eine hohe Stichflamme im Biergarten der In-Kneipe „Klubhouse“. Sie war so hoch, dass sie sogar die darüber liegenden Wohnungen erfasste. Das Lokal hatte am Maifeiertag geschlossen.

Sofort nach den ersten Notrufen wurde in der nahe gelegenen Integrierten Rettungsleitstelle (ILS) die höchste Alarmstufe ausgelöst. Neben den Feuerwehren aus Bruck eilten Rettungskräfte aus Emmering und Germering, später noch Atmungsgerät-Experten aus Puch und Eichenau zum Brandherd. Wegen der engen Hofzufahrt musste der gesamte Einsatz ab der Amperbrücke bis zum Landratsamt in der komplett gesperrten München Straße abgewickelt werden.

Die Meter hohen Flammen hatten sich durch etliche Fenster in den über dem Lokal liegenden Wohnungen gefressen. Noch schlimmer war allerdings die extreme Rauchentwicklung, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort berichtete. Im Dachgeschoss waren zwei Erwachsene mit einem Kleinkind eingeschlossen. Alle drei wurden mit der Rettungsleiter gerettet. Zwei weitere Bewohner wurden von den Rettungskräften im hinteren Hausbereich entdeckt. Einer davon wurde von dem auf der abgesperrten Münchner Straße gelandeten Rettungshubschrauber nach Murnau gebracht. Gegen 19.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrleute größtenteils beendet - während die Brandfahnder der Kripo bereits ihre Arbeit aufnahmen. Sicherheitshalber blieben auch die rund 20 zu Hilfe geeilten Rot-Kreuz-Mitarbeiter noch vor Ort. Die Polizei schätzt nach ersten Angaben den Schaden auf bis zu 500 000 Euro.

+ Mit der Drehleiter wurde ein Kleinkind gerettet. © Peter Weber

Fürstenfeldbruck: Schwerer Brand am 1. Mai im Gebäude des Klubhouse

Erstmeldung 18.50 Uhr: Am frühen Mittwochabend ist in Fürstenfeldbruck in der Innenstadt im Gebäude des Klubhouse (ehemals Alte Liebe) ein schwerer Brand ausgebrochen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen, auch weit außerhalb der Stadt.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Innenstadt rund um die Amperbrücke war für den Verkehr gesperrt. Auch mindestens ein Helikopter war im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Personen mit Rauchgasvergiftungen in Kliniken gebracht. Die Feuerwehr rettete mindestens eine Person mit der Drehleiter. Die Kripo ermittelt.

In der Region kam es am 1. Mai zu einem weiteren Unglück und Großeinsatz: Nach einer Maifeier hat es in Egmating (Landkreis Ebersberg) einen schlimmen Unfall gegeben. Es gab 37 Verletzte, wie Merkur.de berichtet.

Auch interessant:Brand in Brucker Kiesgrube: Immenser Sachschaden - So entstand die Riesen-Rauchsäule