Polizei steht vor einem Rätsel: Nackter rennt über Schulgelände

Die Brucker Polizei hat am Dienstagnachmittag einen Mann aufgegriffen, der nackt über das Gelände des Schulzentrums am Fürstenfeldbrucker Tulpenfeld gerannt ist. Der Fall gibt Rätsel auf.

Fürstenfeldbruck - Die Polizei brachte den Mann mit einer Decke umhüllt in eine Zelle der Inspektion, nachdem die Beamten zuerst Hilfe in der psychiatrischen Einrichtung in Bruck gesucht hatten, wie ein Sprecher auf Nachfrage berichtete. In der Klinik war der 30-jährige Wohnsitzlose aber offenbar bereits bekannt, da er vor wenigen Tagen nackt auf dem Fahrrad durch Dachau gefahren war und auch hier die Polizei eingreifen musste. Die Ärzte in der Klinik erkannten aber weder Fremd- noch Selbstgefährdung und verzichteten auf eine Unterbringung. In Bruck hat die Polizei nun einen Kriseninterventionsdienst hinzugezogen. (st)

