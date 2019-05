Blaulicht-Ticker: Deshalb landete ein Hubschrauber auf dem Volksfestplatz

Rund um die Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Fürstenfeldbruck einsatzbereit. Wohin sie unterwegs sind und warum, erfahren Sie im Blaulicht-Ticker.

Update vom 26. Mai: Schüler stürzt von Fahrradlenker - Rettung mit Hubschrauber

Ein Schüler aus Fürstenfeldbruck hat sich bei einem Radl-Unfall am späten Samstagnachmittag verletzt. Der 14-Jährige saß auf dem Fahrradlenker seines 15-jährigen Freundes Als dieser in der Augsburger Straße in Fürstenfeldbruck laut Polizei verkehrsbedingt abbremsen musste, fiel der 14-Jährige vom Lenker und verletzte sich das Bein. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber, der auf dem Volksfestplatz landete, in eine Klinik geflogen.

Update 24. Mai: 17-Jährige aus Kottgeisering wegen Suff in Klinik

Am Donnerstag kurz nach 22 Uhr entdeckten Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit im Personentunnel des Ostbahnhofes eine 17-Jährige, die total betrunken war. Die junge Frau aus Kottgeisering reagierte nicht, wie die Bundespolizei berichtet. Sie wurde aufgrund ihrer starken Alkoholisierung vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gebracht.

Am selben Tag um 18.30 Uhr Uhr war eine unbekannte Person am S-Bahnhof in Eichenau aufgefallen. Sie war offensichtlich ebenfalls stark betrunken. Zweimal fiel ihr die Jacke ins Gleis - und beide Male stieg die Frau in den Bahndamm, holte sich ihre Jacke heraus und kletterte auf den Bahnsteig zurück. Anschließend fuhr sie mit einer S-Bahn in Richtung Fürstenfeldbruck.

In einem Regionalzug ist außerdem eine Schaffnerin angegriffen worden.

Ein Radfahrer (56) ist am späten Donnerstagnachmittag auf dem Weg von Steinach (Kreis Aichach-Friedberg) nach Althegnenberg gestürzt. Nach eigener Aussage musste er einer Katze ausweichen und landete im Graben. Er hielt sich selbst nicht für besonders schwer verletzt und bat einen Freund, ihn nach Hause zu bringen. Dort aber verschlechterte sich sein Zustand. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein Motorradfahrer (59) aus Gröbenzell wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Peugeot-Fahrer (49) hatte ihn in Graßlfing an der Einmündung Birkenhof- /Eschenrieder Straße die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenstoß erlitt der Suzuki-Lenker erhebliche Verletzungen am Fuß.

Update 23. Mai: Radfahrer leicht verletzt

Eine Autofahrerin aus Maisach hat in Olching einen Radfahrer übersehen. Der 34-jährige Olchinger zog sich leichte Verletzungen zu. Die 29-jährige Maisacherin fuhr am Dienstagmorgen laut Polizei mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße, von Esting kommend, in Richtung Olching. Als sie nach links in die Estinger Straße abbog, übersah sie den entgegenkommenden Radler. Der Olchinger stürzte bei dem Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1600 Euro.

Bei einem Unfall in Gröbenzell ist ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Laut Polizei bog ein 25-jähriger Schrobenhausener am Dienstag mit seinem Pkw von einem Grundstück in die Olchinger Straße ein. Dabei übersah er den Wagen einer 54-jährigen Gröbenzellerin.

Beim Versuch, mit seinem Lkw samt Anhänger von der Staatsstraße bei Geltendorf nach links in Richtung Kaltenberg abzubiegen, hat der 64-jährige Fahrzeuglenker den VW-Scirocco eines 39-jährigen übersehen, der in Richtung Schwabhausen unterwegs war. Der Mann im Pkw wurde leicht verletzt ins Klinikum Landsberg eingeliefert, an seinem Auto entstand massiver Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt

Update 22. Mai: Pizza-Attacke an der Olchinger Hauptstraße

Am Dienstagmittag ist es in Olching zu einer Pizza-Attacke gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zu dem Streit kam es um 12.30 Uhr an der Hauptstraße. Ein 48-jähriger Autofahrer aus München holte eine Pizza ab. Ein Gröbenzeller (44) fand, dass der Münchner seinen Parkplatz blockiere. Die beiden gerieten in Streit und beleidigten sich laut Polizei gegenseitig. Dann schlug der 48-Jährige dem anderen die Pizza mit der Schachtel ins Gesicht und auf die Schulter. Die Pizza fiel aus der Schachtel und landete auf der Jacke des 44-Jährigen.

Ein Sattelzug geriet am Dienstag zwischen Olching und Emmering aufs Bankett der Kreisstraße 7. Er fuhr sich gegen 9.45 Uhr auf Höhe der Hitlerbrücke so fest, dass er vom ADAC geborgen werden musste. Der LKW-Fahrer gab an, er habe einem Auto ausweichen müssen, das ihm in der Fahrbahnmitte entgegengekommen sei, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon (0 81 41) 61 20.

Update vom 20. Mai: Betrunkener Autofahrer landet in Böschung neben der B2

Am Samstag um 17.30 Uhr hat ein betrunkener Grafrather (30) auf der B 2 am Ortseingang Mammendorf bei Peretshofen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er geriet nach rechts ins Straßenbankett und lenkte zu stark gegen. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er beinahe einen Motorradfahrer (49) aus dem Landkreis München frontal gerammt hätte. Der 49-Jährige konnte dem Pkw jedoch noch ausweichen. Der Pkw kam dann nach links von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Der Pkw wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Promillewert von 1,30. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Außerdem haben Jugendliche in Germering einen Igel getötet. Zudem gab es einen Fall von Umweltvandalismus.

Update vom 19. Mai: Drei Unfälle mit Fahrerflucht in Olching und Gröbenzell

In der Watzmannstraße in Gröbenzell wurde in der Nacht auf Freitag ein geparkter, grauer Nissan angefahren. Unter anderem wurde der hintere, linke Kotflügel deformiert und Kratzer in den Lack gefahren. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Der Verursacherhinterließ keine Nachricht am Auto und verschwand nach dem Unfall.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag wurde im Angerweg in Olching ein geparkter, schwarzer Ford touchiert. Es entstand eine Delle am hinteren, linken Radkasten: Schadenswert etwa 1500 Euro. Auch hier flüchtete der Unfallfahrer ohne sich bei der Polizei zu melden oder eine Nachricht zu hinterlassen.

Am Freitagnachmittag wurde dann gegen 14.15 Uhr in der Johann-G.-Gutenberg-Straße am Wertstoffhof in Olching ein Radlanhänger angefahren. Dabei wurde die Achse des Anhänger so stark verbogen, dass dieser nicht mehr zu gebrauchen ist. Der Schaden liegt hier bei etwa 800 Euro. Die Polizei Olching sucht in allen drei Fällen Zeugen und sachdienliche Hinweise. Man kann die Polizeiinspektion unter Telefon (0 81 42) 29 30 jederzeit erreichen.

Ein 20-jähriger Gröbenzeller hat am Freitagvormittag

in der Jugendbegenungsstätte in der Wildmoosstraße in Gröbenzell seine Musikbox abgestellt. Er war kurz anderweitig beschäftig und als er wider kam war sie verschwunden. Sie muss zwischen 9.10 Uhr und 9.50 Uhr gestohlen worden sein. Sie hat einen Wert von 130 Euro. Hinweise können unter (0 81 42) 29 30 bei der PI Olching abgeben werden.

Gegen 1 Uhr am Samstagmorgen wollten Streifenbeamte in der Olchinger Straße in Gröbenzell einen Radler (42) kontrollieren, doch dieser nahm Reißaus. Sie stellten ihn dann aber in der Augsburger Straße und bemerkten starken Alkoholgeruch an dem Mann. Außerdem hatte er eine geringe Menge Cannabis bei sich. Er verweigerte einen Alkoholtest und wurde zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Jetzt erwarten den Mann eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Eine 27-jährige Bruckerin wollte am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in Gröbenzell Waren im Wert von 30 Euro mitgehen lassen. Die Ladendetektivin bemerke dies und holte die Polizei. Als diese den Vorfall aufgenommen hatten und wieder abrückten, stahlen ein 19-jähriger Münchner und ein 17-jähriger Maisacher zwei Taschenlampen im Wert von zehn Euro. Bei der Durchsuchung der Polizei stellten sie bei dem Maisacher noch Reste von Cannabis einem Crusher fest. Jetzt droht neben der Ladendiebstahlsanzeige auch noch eine wegen Drogenbesitz.

Am Bahnhof von Gröbenzell haben sich Unbekannte richtig ausgetobt. Sie zertraten Wahlplakate und warfen die Scheibe eines Schaukastens ein. In der Hermann-Löns-Straße beschädigten sie die Seitenspiegel von zwei Autos und traten Verkehrszeichen um. In der Kirchenstraße zerstörten die Randalierer einen Blumenkasten und einen Stromverteilerkasten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1500 Euro. Zeugen melden sich bitte unter (0 81 42) 29 30 bei der PI Olching.

Auf der Nacht zum Sonntag hat ein Passant in der Fürstenfeldbrucker Straße in Olching einen brennenden Papiercontainer entdeckt. Die Feuerwehr Olching konnte ihn schnell löschen. Der Schaden liegt bei etwa 300 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hofft auf Hinweise unter (0 81 42) 29 30.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Anwohner und einem Autofahrer kam es am Freitagnachmittag in Gernlinden. Gegen 15.35 Uhr wollte ein 44-jähriger Anwohner der Hermann-Löns-Straße einen Autofahrer maßregeln. Grund: Der Lenker des Fahrzeugs war seiner Mienung nach zu schnell durch die Straße gefahren. Was dann passierte, schilderte der Anwohner der Polizei gegenüber so: Bevor er etwas sagen wollte, habe ihm der Autofahrer, ein 30-jähriger Gernlindener, grundlos eine Kopfnuss verpasst. Dabei erlitt der Geschädigte eine Platzwunde an der Nase. Bei der Befragung schilderte der vermeintliche Täter den Sachverhalt aber ganz anders. Er gab an, dass sein Widersacher zuerst zugeschlagen habe und dass dieser ihn auch noch beleidigt habe. Der genaue Ablauf des Vorfalls konnte vor Ort durch die Polizei nicht geklärt werden. Da beide Beteiligte auf eine Anzeige bestanden, wurden jeweils Körperverletzungen aufgenommen.

Update: Unbekannter stiehlt Auto eines Zeitungsausträgers

Ein Puchheimer hat eine Gröbenzellerin auf ihrem Moped übersehen und einen Unfall verursacht. Der 45-Jährige wollte laut Polizei am Mittwochmorgen in Gröbenzell mit seinem Pkw von der Rathausstraße nach links auf die Augsburger Straße abbiegen. Dort war die 39-Jährige Richtung Olching unterwegs. Sie musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Die Gröbenzellerin wurde leicht verletzt. Schaden: rund 2500 Euro

In der Nacht auf Freitag ist einem Zeitungsausträger das Auto gestohlen worden. Der Träger, der auch das Tagblatt zu den Lesern bringt, hatte seine Tour gerade erst begonnen. Um 3.15 Uhr stellte er seinen nagelneuen weißen Nissan Micra an der Olchinger Hauptstraße ab, um Zeitungen aus zutragen. Als er den Weg zum Wagen zurück einschlug, sah er, dass jemand darin saß und davon fuhr. Im Wagen befanden sich Geld und das Handy des Trägers. Anzeige erstattete er gleich noch vor Ort. Denn die Polizeiinspektion ist nicht weit vom Tatort. Das verschwundene Auto hat das Kennzeichen FDB-PF 52 und hat laut Polizei einen Wert von rund 12 000 Euro. Hinweise erbeten unter der Telefonnummer (0 81 42) 29 30.

Bei einem Unfall zwischen Jesenwang und Mammendorf wurden eine Jesenwangering (45) und ihr Beifahrer (16) leicht verletzt. Am Donnerstag gegen 16:25 Uhr wollte die Frau links Richtung Richtung Pfaffenhofen abbiegen. Sie musste den Gegenverkehr abwarten. Dabei fuhr ihr ein Landsberieder (73) im Audi hinten drauf. Anschließend krachte der Mann gegen eine Baum. Den Sachschaden an beiden Autos beziffert die Polizei mit mehreren Tausend Euro

Update 16. Mai: Mann verschwindet nach Radl-Unfall und Streit im Asyl-Heim

Die Polizei sucht nach einem Mann, der nach einem Crash mit einem Auto sein dadurch stark beschädigtes Fahrrad unter den Arm nahm und verschwand. Der Mann wohnt wohl in Mammendorf. Zu dem Unfall war es am Mittwoch um 16 Uhr vor dem Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft gekommen. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Fürstenfeldbruck wollte nach rechts in den Parkplatz des Rathauses einbiegen und übersah den Radfahrer, der auf dem Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß in der Einmündung zum Parkplatz kam der Fahrradfahrer laut Polizei zum Sturz. Er wurde vermutlich leicht verletzt. Das Fahrrad war erheblich beschädigt. Trotzdem verzichtete der Mann auf eine Schadensregulierung. Trotz des Vorschlages der Pkw-Fahrerin, die Polizei zu verständigen oder ihre Personalien zu überreichen, nahm der Mann sein Fahrrad unter dem Arm und verschwand. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und trug kurze mittelblonde Haare. Der Mann, der nur gebrochen Deutsch sprach, gab an, aus Mammendorf zu stammen. Die Polizei bittet den Radfahrer, sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Inspektion Fürstenfeldbruck (08141) 6120 zu melden.

In einer Puchheimer Asyl-Unterkunft ist es am Mittwochnachmittag zu einem heftigen Streit zwischen einer Nigerianerin und ihrem ebenfalls aus Nigeria stammenden Freund gekommen. Die Polizei rückte in großer Mannstärke an, da eine Messerattacke gemeldet worden war. Tatsächlich hätten sich die beiden Flüchtlinge mit Händen und Fingernägeln malträtiert, schilderte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Im Zug der Auseinandersetzung habe die Frau ein Messer ergriffen und sei dem Mann hinter hergelaufen. Zugestochen habe sie aber nicht. Die Polizei beruhigte die Lage und verlegte den Nigerianer in eine andere Unterkunft.

Ein Emmeringer (26) hat beim Abbiegen in Olching den Wagen einer 83-Jährigen, ebenfalls aus Emmering, übersehen. Der Unfall ereignete sich bereits am 25. April gegen 14.20 Uhr, die Polizei teilte ihn aber erst jetzt mit. Der 26-Jährige fuhr mit seinem Wagen vom Kreisverkehr an der Hagn-Kreuzung in Richtung Emmering. Als er nach links auf ein Grundstück abbog, passierte es. Schaden: rund 29 000 Euro.

Update 15. Mai: Auto brennt aus

In Gröbenzell ist ein Auto zum Raub der Flammen geworden. Der Radler, der vor einiger Zeit in Überacker stürzte, ist verstorben. Außerdem soll ein junger Mann aus dem Landkreis einen Banküberfall in München begangen haben.

Update 14. Mai: Auto bespuckt und zerkratzt

Immer wieder werden Autos mutwillig verkratzt. Aber der Vorfall, der am Montagabend in Fürstenfeldbruck passierte, ist wirklich ungewöhnlich – und er hat eine eklige Komponente.

Zwischen 19 und 20 Uhr parkte ein 21-Jähriger sein schwarzes Hyundai Coupé mit Münchner Kennzeichen auf dem Parkplatz der Wohnanlage in der Konrad-Adenauer-Straße 27. Als er zu seinem Wagen zurück kam, war dieser rundherum zerkratzt. Der oder die Rowdies hatten außerdem auf Außenspiegel und eine Seitenscheibe gespuckt. Die Schäden haben ein derartiges Ausmaß, dass für die Polizei feststeht, dass der oder die Täter mehrere Minuten für ihr Zerstörungswerk brauchten. Möglicherweise haben er oder sie nicht einfach ihre Aggression an irgendeinem Auto ausgelassen, sondern den Hyundai des 21-Jährigen ganz gezielt ausgesucht. Die Inspektion Fürstenfeldbruck ermittelt deshalb auch im persönlichen Umfeld des Besitzers. Dass er oder sie das Auto auch noch bespuckt haben, könnte dem oder den Tätern zum Verhängnis werden. Der Speichel wird nun kriminaltechnisch untersucht und könnte die Ermittler zu ihm (oder ihnen) führen. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon (0 81 41) 61 20.

Update 13. Mai: Bub hält Feuerwehr in Atem

Ein Fünfjähriger hat am Samstagabend Polizei und Feuerwehr in Puchheim zum Narren gehalten. Er hatte mit dem von seiner Mama stibitzten Handy zwei Brände gemeldet, die es gar nicht gab. Am Samstag gegen 21.15 Uhr wählte der deutsche Bub das erste Mal den Notruf. Er meldete ein brennendes Fahrzeug in einem Gewerbegebiet. Feuerwehr und Polizei machten sich sofort auf den Weg – konnten aber nichts finden. Im Laufe dieses Einsatzes meldete sich der Fünfjährige nochmals telefonisch – dieses Mal sprach er von einem brennenden Fahrzeug in der Kennedystraße. Die Einsatzkräfte eilten dorthin, doch erneut umsonst. Jetzt wurden die Einsatzleiter hellhörig und ließen die Anrufe zurückverfolgen. Es stellte sich heraus, dass der Puchheimer Bub das Handy seiner Mutter in die Hände bekommen hatte und sich einen Spaß erlauben wollte. Wegen dieses „Spaßes“ waren 20 Feuerwehrleute und die Polizei eine knappe Stunde beschäftigt. Ob die Einsatzkosten den Eltern des Fünfjährigen in Rechnung gestellt werden könne, wird derzeit geprüft.

Aus bisher unerklärlichen Gründen steckte eine Rentnerin aus Puchheim am Samstag gegen 18 Uhr in einem Aufzug in einem Mehrfamilienhaus fest. Die Feuerwehr Puchheim konnte die Frau jedoch schnell befreien, sodass sie unverletzt den Aufzug verlassen konnte. Am Aufzug entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Ein 19-Jähriger aus Germering hat in der Nacht auf Samstag einen Unfall auf der Staatsstraße 2544 an der Auffahrt zur A 96 bei Germering gebaut. Die Straße war drei Stunden gesperrt. Der Unfall passierte gegen Mitternacht. Der junge Mann war mit seinem drei Jahre alten Audi von Germering in Richtung Süden gefahren, als er aus noch unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Vor der Autobahnbrücke, also kurz nach der Einmündung der Planegger- in die Staatsstraße, verlor er die Kontrolle über den Audi. Das Auto schlitterte am rechten Straßengraben entlang, bis es durch eine Erhöhung, vielleicht den dort verlaufenden Radweg, ausgehebelt wurde und nach etwa 30 Meter auf der Gegenfahrbahn – schon nach der Unterführung – zum Stehen kam. Glück war, dass zu diesem Zeitpunkt keine anderen Autos unterwegs waren. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt ins Klinikum Großhadern gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 35 000 Euro. Für die Reinigung war die Straße laut Polizei drei Stunden gesperrt.

Eine Bruckerin hat sich in der Diskothek „Sommerkeller“ (Landkreis Landsberg) mit ihrem Freund gestritten und ist betrunken mit dem BMW abgehauen. Die Polizei hat die 34-Jährige mitsamt Wagen am frühen Sonntagmorgen aufgegriffen – mit Frontalschaden und plattem Reifen. Wie die Polizei mitteilt, war die Bruckerin über die Grünfläche beim Kreisverkehr in der Iglinger Straße gebrettert und nach rechts in die Böschung. Ihren Weg konnten die Beamten gut anhand der verloren gegangenen Teile nachvollziehen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie musste ihren Führerschein abgeben.

Eine Autofahrerin (62) aus Eichenau hat beim Abbiegen in Gröbenzell einen Olchinger Radler (27) übersehen, der auf dem Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.30 Uhr in Gröbenzell. Die Eichenauerin kam aus der Breislauer Straße und wollte nach rechts auf die Olchinger Straße abbiegen, als es passierte. Verletzt wurde niemand. Schaden: etwa 250 Euro

Update 12. Mai: Geister-Radler übersehen

Radldiebe in Fürstenfeldbruck: Bereits in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai wurde direkt am Beginn der Fußgängerbrücke im Stockmeierweg in Fürstenfeldbruck ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad stand auf der Seite der Sparkasse an einem Schild und war abgesperrt.

Die Auswertung einer vor Ort vorhandenen Videoüberwachung ergab, dass ein junger Mann, ca. 17-23 Jahre alt, ohne Bart/Brille, kurze braune oder dunkelblonde, gestylte Haare, bekleidet in Tracht (kurze, dunkle Lederhose, dunkle Kniestrümpfe, dunkle Haferlschuhe, weißes Hemd, dunkle, unauffällige Jacke), auf das Fahrrad zeigte und es dann kurzerhand mitnahm.

Der Täter war in einer Gruppe von insgesamt drei jungen Männern (Täter inklusive) und zwei jungen Frauen unterwegs, die den Diebstahl alle beobachteten. Ein junger Mann aus der Gruppe war mit einem grauen Kapuzensweatshirt bekleidet, einer trug eine Schirmmütze falsch herum. Alle fünf waren in Tracht unterwegs, beide Mädels trugen Dirndl. Der Täter ging mit dem Fahrrad über die Fußgängerbrücke in Richtung S-Bahnhof Fürstenfeldbruck. Sein Gesicht ist auf der Videoüberwachung gut zu erkennen und er dürfte von Bekannten zweifelsfrei identifiziert werden können.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08141/6120. Insbesondere werden die vier Zeugen aus der Gruppe des Täters gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Geister-Radler in Gröbenzell: Eine Autofahrerin (62) aus Eichenau hat beim Abbiegen einen Olchinger Radler (27) übersehen, der auf dem Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.30 Uhr an in Gröbenzell. Die Eichenauerin kam aus der Breislauer Straße und wollte nach rechts auf die Olchinger Straße abbiegen, als es passierte. Verletzt wurde niemand. Schaden: etwa 250 Euro.

Update 10. Mai: Radler-Zusammenstoß schlimmer als gedacht

Ein Beinahezusammenstoß zweier Radfahrer in Fürstenfeldbruck hat nun doch schlimmere Folgen als zuerst gedacht. Die Polizei sucht deshalb eine etwa 30 Jahre alte Frau. Am Dienstag strampelte ein 19-Jähriger gegen 19.15 Uhr auf dem Theresianumweg Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Turnhalle wurde der junge Mann von einer Rennradfahrerin überholt. Die Frau scherte so knapp vor ihm wieder ein, dass er eine Vollbremsung hinlegen musste. Dabei stürzte der 19-Jährige. Die Frau hielt an und fragte, wie es ihm geht. Der Gestürzte meinte, es sei alles in Ordnung. Da fuhr de Rennradlerin Richtung Amper weiter. In der Nacht wurden die die Schmerzen des 19-Jährigen immer schlimmer. In der Klinik diagnostizierte man ein gebrochenes Handgelenk, Abschürfungen und Prellungen. Die Rennradlerin wird nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon (0 81 41) 61 20. Sie ist rund 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Sie war sportlich gekleidet, trug Mütze und Sonnenbrille.

Auf der Ausfahrt Fürstenfeldbruck Ost/ Emmering der B 471 hat es am Mittwochabend gekracht. Eine Landsbergerin (57) bog von der Bundesstraße in die Von-Gravenreuth-Straße Richtung Emmering ein. Dabei nahm sie einem Autofahrer (57) aus Emmering die Vorfahrt. Die Wagen stießen zusammen. Der Emmeringer wurde leicht verletzt. Den Sachschaden an den beiden Pkw gibt die Polizei mit rund 20 000 Euro an. Beide mussten abgeschleppt werden.

Außerdem kam es zu einem Crash auf der B2 bei Fürstenfeldbruck.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet darum, dass sich Landwirte und Landmaschinenhändler aus der ganzen Region bei ihr melden, wenn ihnen Seit Ende 2018 Traktoranbauteile gestohlen worden sind. Seit März laufen umfangreiche Ermittlungen – bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Diebstähle gehäuft. Es besteht der Verdacht, dass es sich um den/die gleichen Täter handelt. Recherchen haben ergeben, dass in umliegenden Polizeidienststellen mehrere gleich gelagerte Diebstähle zur Anzeige gebracht worden waren. Tatorte lagen auch im Bereich Weilheim, Schongau und Dießen. Der Gesamtschaden hier: rund 30 000 Euro. Es gab auch schon Durchsuchungen. Dabei wurden Anbauteile im Wert von rund 10 000 Euro gefunden. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0 81 91) 93 20

Update 8. Mai: Unfallflucht endet in Sackgasse

Erst flüchtete er, dann kehrte er an die Unfallstelle zurück – und als die Polizei ihm bereits hinter ihm her war, fuhr er ausgerechnet in eine Sackgasse. Ein 72-Jähriger hatte am Dienstagmittag auf der Olchinger Straße in Gröbenzell plötzlich und völlig unerwartet scharf gebremst. Der Fahrer hinter ihm konnte noch anhalten, doch das nächste Auto, schob alle drei Pkw ineinander. Der 72-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle – kam aber wieder. Inzwischen war die Polizei vor Ort und erkannte das Auto des Seniors am Kennzeichen als Unfallwagen. Die Beamten forderten ihn auf, rechts ran zu fahren. Der 72-Jährige flüchtete jedoch. Die Polizei verfolgte ihn. In der Grünfinkenstraße konnten sie den Mann stoppen. Er hatte in der Sackgasse notgedrungen gewendet und kam dem Polizeiauto wieder entgegen. Der 72-Jährige hatte 0,6 Promille. Der Sachschaden beim Unfall wird mit rund 8000 Euro angegeben.

Ein paar Halbe gegen den Schock: Ein kurioser Unfall passierte am Dienstag in Maisach. Gegen 18 Uhr fuhr ein 52-Jähriger gegen einen Stein rechts von der Fahrbahn und blieb vor einem Zaun stehen. 25 Minuten später kam die Polizei zur Unfallstelle. Der Fahrer erzählte den Beamten, er habe einem weißen Kastenwagen ausweichen müssen, der plötzlich gebremst habe, um in die Enzianstraße abzubiegen. Außerdem hatte der Mann eine Fahne. Die begründete er damit, dass er kurz nach Hause gegangen sei, und wegen des Schocks ein paar Halbe Bier getrunken habe. Der Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die zuständige Polizei Olching beziffert den Schaden auf rund 6000 Euro und sucht Zeugen, um den Unfallhergang zu klären, Telefon (0 81 42) 29 30.

Ein Unbekannter hat am Samstag in Geltendorf zwischen 11 und 18 Uhr einen am Bahnhof abgestellten schwarzen Toyota Corolla beschädigt. Der Täter ritzte die Buchstaben A, B und C in die Motorhaube. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei Landsberg, Telefon (0 81 91) 93 20, bittet um Hinweise.

Auf dem Parkplatz des Aldi an der Johann-G.-Gutenbergstraße in Olching wurde ein Auto angefahren. Der silberne VW Touran gehört einem 58-jährigen Münchner. Er hatte das Fahrzeug am Montag zwischen 9.45 und 10.15 Uhr auf einem der sogenannten Familien-Parkplätze abgestellt. Neben ihm parkte noch ein blauer Pkw ein. Nach seinen Einkäufen fuhr der Münchner nach Gröbenzell, erst hier bemerkte er laut Polizei den Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Es konnte blauer Fremdlack gesichert werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise: (0 81 42) 29 30

Ein Unbekannter hat die Motorhaube eines Wagens zerkratzt, der an der Roggensteiner Straße, Höhe Gartenstraße, in Olching abgestellt war. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen vergangenem Samstag, 17 Uhr, und Montag, 14 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 81 42) 29 30.

Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, wurde vom rechten Außenspiegel eines geparkten Wagens in der Pappelstraße in Gröbenzell das Spiegelglas entwendet. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 81 42) 29 30 entgegen.

In der Nacht auf Dienstag und am Dienstag noch bis Nachmittag kreiste ein Hubschrauber über der Stadt Fürstenfeldbruck. Nach Angaben der Polizei suchte er aus der Luft eine junge Frau, die abgängig war. Diese konnte nach vielen Stunden Suche aus der Luft gefunden werden, wie ein Inspektionssprecher berichtet

Update 6.Mai: Mehrere Unfälle

Bei einem Autounfall ist am Donnerstag in Gröbenzell ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand Gegen 11 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Münchener mit seinem Pkw vom Klosterweg nach links in die Olchinger Straße, Fahrtrichtung München, ein. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei den aus Richtung München kommenden Pkw eines 22-jährigen Allingers und kollidierte mit diesem.

In der vergangenen Woche ist eine junge Frau im Emmeringer Hölzl nach eigenen Angaben angegriffen worden. In Bruck hat ein Mann Polizisten angegriffen. Bei einem Unfall auf der B471 ist ein junger Mann verletzt worden. Auf einem Fußballplatz wurden zwei Menschen verletzt. Und in Mammendorf geriet der Akku einer PV-Anlage in Brand.

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall zwischen Olching und Maisach. Eine 29 Jahre alte Frau aus Maisach fuhr am Freitag gegen 18 Uhr mit ihrem VW auf der Staatsstraße 2345 von Olching nach Maisach. Am Kreisverkehr an der Schlossstraße übersah sie einen 16-jährigen Olchinger auf seinem Motorrad. Sie nahm dem jungen Mann die Vorfahrt. Der Olchinger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kam zu Sturz. Dabei trug er leichte Verletzungen davon. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Fürstenfeldbruck gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei Olching auf rund 1000 Euro.

Beim Einparken hat eine Gröbenzellerin ein Auto touchiert. Doch anstatt zu ihrer Tat zu stehen, machte sie sich aus dem Staub – allerdings umsonst. Die 50-Jährige wollte am Freitag gegen 13.50 Uhr in der Gröbenzeller Kirchstraße mit ihrem Rover rückwärts einparken. Dabei prallte sie gegen den Renault einer Münchnerin. Die Unfallverursacherin stieg sogar aus und besah sich den Schaden. Dann ging sie jedoch einfach zu Fuß weg, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei zu rufen. Eine aufmerksame Zeugin hatte das beobachtet und informierte die Münchnerin. Die ging zur Polizei, und die Gröbenzellerin konnte ermittelt werden. Auf sie kommt nun ein Verfahren zu. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

Die Landsberger Polizei meldet zwei Diebstähle. Am Donnerstag ist zwischen 15 und 19.15 Uhr am Bahnhof ein E-Bike der Marke Stromer im Wert von 4500 Euro gestohlen worden. Es war abgesperrt. Zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, sind aus einem an der Buchenstraße abgestellten VW Polo eine Musikbox und ein Adapter für den Zigaretten-Anzünder entwendet worden. Das Fahrzeug war wohl nicht verschlossen. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Update 3. Mai: Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Weil ein Motorradfahrer sich verbremste, stürzten er und sein Freund schwer. Die beiden waren am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der B 471 bei Emmering Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Der 46-jährige Dachauer, der voran fuhr, machte den verhängnisvollen Fehler. Sein Freund folgte mit seiner Maschine zu nah hinter ihm. Als der Dachauer stürzte, geriet er deshalb auf das schlitternde Motorrad seines Bekannten und stürzte ebenfalls. Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu.

In Bruck kam es zu einem Großalarm, weil Pfefferspray ausgetreten war. In Gröbenzell musste die Polizei eine Party beenden und ein Autofahrer aus dem Westkreis wurde im Nachbarlandkreis bei Merching bedrängt. Nach dem Brand eines Hauses (“Alte Liebe“, „Klubhouse“) darf das Gebäude in der Brucker Innenstadt bis auf Weiteres nicht betreten werden.

Ein unbekannter Täter hat im Schwaigfeld in Olching einen Motorroller umgeworfen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0 81 42) 29 30.

Die Seitenscheibe eines Wagens, der in der Lerchenstraße in Olching geparkt war, wurde eingeschlagen. Das ist laut Polizei zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr, passiert. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. In der selben Nacht, allerdings zwischen 23.30 und 10 Uhr, hat ein ebenso bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkw in der Sudetenstraße zertrümmert. Es wurden ein Laptop, ein Messgerät und Zubehör entwendet. Die Sachen wurden von der Polizeistreife jedoch nahe des Tatorts aufgefunden. Der Schaden beträgt hier etwa 500 Euro. Hinweise: (0 81 42) 29 30.

Ein Olchinger wurde am Mittwoch um 4 Uhr auf der Hauptstraße von einer Polizeistreife angehalten. Die Beamten hatten zuvor beobachtet, dass der 28-Jährige recht flott in Richtung Fürstenfeldbruck fuhr – dabei allerdings mehr als eine Hälfte der Fahrbahn benötigte. Bei einem Atemalkoholtest wurden etwa zwei Promille gemessen. Danach folgte noch eine Blutentnahme, anschließend wurde er nach Hause gebracht.

Eine Olchingerin (68) ist bei einem Unfall am Mittwoch in Bergkirchen (Kreis Dachau) leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 11 Uhr mit ihrem Daimler auf der B 471 in Richtung Oberschleißheim. Kurz vor der Ausfahrt Dachau-Süd verlor sie laut Polizei aus Unachtsamkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Der Daimler überschlug sich und blieb in einem Feld auf dem Dach liegen. Der Wagen wurde abgeschleppt. Schaden: rund 3000 Euro. Die Feuerwehren aus Feldgeding und Günding sicherten die Unfallstelle ab

UPDATE 2. Mai: Wieder Crash an Brucker Problemkreuzung

Erneut ist es an der Kreuzung der Rothschwaiger- zur Schöngeisinger Straße zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden verletzt. Eine 63-jährige Fürstenfeldbruckerin wollte am Dienstag mit ihrem Pkw von der Rothschwaiger Straße stadteinwärts fahrend nach links in die Schöngeisinger Straße einbiegen. Zeitgleich fuhr eine 78-jährige Frau aus Maisach aus der Gegenrichtung in die Kreuzung. Dort kam es dann zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall leicht bis mittelschwer verletzt und mussten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebraucht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 10 000 Euro. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unfallzeit war die Kreuzung durch eine Ampel geregelt. Einer der beiden Frauen ist somit bei „rot“ in die Kreuzung eingefahren sein. Wer von Beiden die Lichtzeichen missachtete, konnte an der Unfallstelle vorerst nicht geklärt werden. Hier bedarf es noch weiterer Ermittlungen, berichtet die Polizei. Die Polizei selbst bezeichnet die Stelle mittlerweile als „Problemkreuzung“. Während der Sperrung der Amperbrücke in der Innenstadt hatte es hier mehrfach gekracht.

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag, 11 Uhr und Montag, 8 Uhr, in Gröbenzell den linken Außenspiegel eines Wohnmobils zerschlagen. Das Fahrzeug war in der Gröbenbachstraße abgestellt. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Olching unter (0 81 42) 29 30 entgegen.

Bereits vergangenen Freitag hat ein Unbekannter in Esting zwischen 8.20 und 19.15 Uhr auf dem Bahnhofsparkplatz, Pestalozzistraße zwei Türen eines Fahrzeugs zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die Polizei Olching bittet um Hinweise unter (0 81 42) 29 30.

Eine 48-jährige Gröbenzellerin wollte am Montagabend in Gröbenzell in der Olchinger Straße wenden. Sie stand in Fahrtrichtung Olching, wollte jedoch nach München fahren. Bei dem Manöver übersah sie das Auto eines 22-jährigen Gröbenzellers und es kam zum Unfall. Die Frau verletzte sich dabei leicht an der Hand. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Beim Ausfahren aus der Wielandstraße in die Frauenstraße in Maisach übersah ein 22-jähriger Maisacher das von rechts kommende Auto eines 51-jährigen Münchners. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand

Update 29. April: Zwei Schlägereien beim Volksfest

Das Brucker Volksfest ist aus Sicht der Polizei bisher praktisch problemlos verlaufen. Gezählt wurden zwei Schlägereien und einige Beleidigungen. Ein paar wenige Gäste hätten wegen ungebührlichen Verhaltens außerdem Platzverweise erhalten, schilderte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Einem Jugendlichen sei draußen vor dem Gelände eine Flasche Wein abgenommen worden. Und ein Bursch wurde dabei erwischt, wie er sich mit dem Ausweis eines Kumpels älter machen wollte, als er war. Der Jugendliche, so wurde geschildert, sei freundlich aus dem Zelt komplimentiert worden.

Die Polizei hat einen Biber gerettet und war bei der Lidl-Evakuierung in FFB dabei. Außerdem ist in Gröbenzell eine Party eskaliert, während ein BMW-Fahrer in einen Zaun krachte.

Ein Unbekannter hat in der Von-Branca-Straße in Gröbenzell den Spiegel eines Autos abgetreten. Laut Polizei muss dies zwischen Samstag, 12.45 Uhr, und Sonntag, 16.15 Uhr, geschehen sein. Schaden: etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 81 42) 29 30 entgegen.

Ein 19-jähriger Gilchinger hat am Dienstagabend um 19.20 Uhr in Alling einen 51-jährigen BMW-Fahrer seitlich gerammt. Er wollte mit seinem Jeep Wrangler in die Kreuzung Agnes-Bernauer-Straße einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt des 51-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 23 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Als eine 37-jährige Eichenauerin am Dienstagmittag mit ihrem VW Sharan in die Eichenauer Hauptstraße einbiegen wollte, übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin. Von der Jahnstraße her kommend krachte sie in die linke Seite des Opels. Dabei entstand ein Schaden von 12 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zu einem massivem sexuellen Übergriff in einem Mehrfamilienhaus kam es am vergangenen Sonntagnachmittag in Gröbenzell. Das Opfer, eine junge Frau, konnte anschließend gegen 20 Uhr zu Fuß flüchten und hilfesuchend einen Pkw-Fahrer auf sich aufmerksam machen. Ein etwa 30 bis 40-jähriger Mann mit italienischem Akzent hielt an und fuhr die Frau in einem dunkelfarbigen Kleinwagen von Gröbenzell nach Puchheim. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der gleichen Nacht, nach Anzeigeerstattung der Geschädigten, die Ermittlungen aufgenommen und einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Jetzt bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck darum, dass sich der beschriebene Helfer oder Zeugen, unter der Telefonnummer (0 81 41) 6120 melden.

Mehrere Rabauken haben es mit den Freinachtscherzen übertrieben und auf ihrem nächtlichen Streifzug kräftig gewütet. Die Randalierer wurden in der Nacht auf den 1. Mai dabei beobachtete, wie sie im Masurenweg in Germering einen Postkasten an einer Wohnung beschädigt haben. Ein 52-jähriger Germeringer konnte das Treiben der Gruppe gegen 21.15 Uhr mitverfolgen. Er sah auch, wie die Krawallbrüder am Nachbargebäude noch eine Glastür einschlugen. Er meldete das Geschehen umgehend der Polizei, doch die Täter waren schon über alle Berge. Doch zuvor stießen die Unbekannten noch ein Motorrad um, dass ebenfalls beschädigt wurde. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizei hofft nun auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 melden sollen.

Update 28. April: Nach Zusammenstoß mit Auto und Laterne - Fahrer flüchtet

Ein besonders dreiste Fall von Unfallflucht ereignete sich am Samstag gegen 7.55 Uhr in Germering. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 73-jähriger BMW-Fahrer auf der Unteren Bahnhofstraße in Germering vom Bahnhof kommend in Richtung Landsberger Straße. Auf Höhe des Germedicum musste er verkehrsbedingt warten. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer rückwärts aus einer der gegenüberliegenden Parkbuchten und beschädigte die Fahrertür des BMW. Im Anschluss fuhr er noch vorwärts gegen eine Laterne, bevor er sich einfach vom Unfallort entfernte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Update 26. April: 70-Jährige schwer verletzt

Weil sie beim Abbiegen die Kurve geschnitten hatte, ist eine Zehnjährige am Mittwochnachmittag mit einem Auto kollidiert. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Pfarrstraße. Das Kind wurde nur leicht verletzt. Es zog sich lediglich eine Schürfwunde zu. Auf der B2 bei Eichenau hat es außerdem wieder mal gekracht. Und in Germering fand eine junge Frau Auto stark beschädigt vor.

Eine Maisacherin (70) hat bei einem Unfall am Mittwochnachmittag schwere Kopfverletzungen erlitten. Sie fuhr mit ihrem Rad auf der Graf-Toerring- Richtung Maisacher Straße, als aus einer Stichstraße, von rechts, ein Maisacher (14) mit dem Fahrrad in die Graf-Toerring-Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß. Die 70-Jährige stürzte. Sie trug keinen Helm und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. An der Unfallstelle gilt die Regel Rechts vor Links

25. April 2019: Frau stirbt nach Sturz vom Rad

Bereits am vergangenen Samstag ist eine 83-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Wernher-von-Braun-Straße mit ihrem Fahrrad gestürzt. Am Mittwoch ist die Seniorin im Brucker Klinikum verstorben. Wie die Polizei mitteilt, war die Bruckerin alleine unterwegs. Warum sie stürzte, ist unklar. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Bei ihrem Unfall verletzte sich die Frau so schwer am Oberschenkel, dass sie vier Tage später starb. Einen Helm hatte die Rentnerin nicht getragen. Allerdings wurde sie laut Polizei auch nicht am Kopf verletzt.

Einbrecher haben in den Osterferien die Grundschule in Hattenhofen heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zwischen Donnerstag, 18., und Dienstag, 23, April, zu. In der Schule brachen sie mehrere Türen auf und gelangten so ins Sekretariat. Dort hebelten sie mit Gewalt mehrere Schränke auf. Allerdings zogen sie ohne Beute wieder ab. Die Polizei bittet unter Telefon (0 81 41) 61 20 um Hinweise.

Die Polizei Germering sucht nach einem Rad-Unfall in Puchheim nach dem Verursacher. Auf der A99 hat eine aufgewirbelte Radkappe Autos beschädigt. Die Polizei will außerdem einen Gaffer belangen, der ein Unfallopfer gefilmt hat. Und in Bruck hat die Polizei zwei Ladendiebinnen geschnappt. Außerdem hat auf der A96 beiGilching ein Lkw Feuer gefangen.