Wer regelmäßig mit der S 4 unterwegs ist, für den ist es mittlerweile ein ganz normaler Anblick: Seit vergangenem Oktober hängt dort am Bahndamm zwischen Fürstenfeldbruck und Eichenau auf freier Strecke ein Auto.

Fürstenfeldbruck – Es ist zugelassen und hat eine gültige TÜV-Plakette. Was den Eigentümer, einem 41 Jahre alten Fürstenfeldbrucker dazu bewogen hat, dort hin zu fahren und dann sein Auto Monate lang nicht mehr abzuholen, ist bis heute rätselhaft. Angeblich wollte er im Wald Bäume beobachten und Bachblüten sammeln.

Auto hängt seit Monaten an Bahndamm bei Fürstenfeldbruck: So geht es nun weiter

Jetzt soll wieder Bewegung in die Sache kommen. Zuständig fühlte sich lange niemand so recht. Die Fürstenfeldbrucker Polizei verwies auf die Kollegen der Bundespolizei, die generell für Bahnanlagen zuständig ist. Dort plante man noch im Januar, dem Eigentümer ein Bußgeld aufs Auge zu drücken. Der juristisch geprüfte Vorwurf: Unbefugtes Abstellen eines Kraftfahrzeugs. Doch das ist mittlerweile vom Tisch, erklärt eine Sprecherin. Grund: Die Bahn habe die Sache in die Hand genommen. Für die Bundespolizei sei die Angelegenheit damit erledigt.

Das steckt dahinter: Auto hängt seit Monaten am Bahndamm - Halter erzählt absurde Geschichte

Ein Bahnsprecher bestätigt das. „Dem Besitzer wurde per Einschreiben eine Frist gesetzt.“ Wenn er nichts unternehme, werde das Auto auf seine Kosten abgeschleppt. Wie lang der Eigentümer des VW Lupo Zeit hat, seinen Wagen abzuholen, wollte der Sprecher allerdings nicht verraten. Nur so viel: „Es muss jetzt mal langsam weg.“ Ein derartiger Vorfall sei ihm jedenfalls bisher noch nie untergekommen. Derzeit ist das Auto mit einem Riemen gesichert, damit es nicht ins Gleis kippt. Die Bergung dürfte nicht ganz billig sein.

