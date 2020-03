Sekundenschlaf löst Unfall auf B 2 aus

Zu einem Unfall auf der B 2 kam es am Freitagnachmittag, als einer 58-Jährigen kurz die Augen zu fielen und sie auf die Gegenfahrbahn fuhr.

Fürstenfeldbruck - Nur kurz fielen einer Althegnenbergerin (58) die Augen zu und schon verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen. Sie geriet mit ihrem VW Touran auf die Gegenfahrbahn. Dann kam es zum Zusammenstoß.

Das Ganze ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der B 2 in Höhe Hoflacher Berg. Die 58-Jährige war auf dem Weg nach Fürstenfeldbruck, als sie der Sekundenschlaf übermannte. Kurz bevor sie frontal in den entgegenkommenden VW Polo einer Bruckerin (24) krachte, konnte sie das Lenkrad noch rumreißen. Sie stieß mit ihrem Touran in die Flanke des Polo und wurde von dort wieder zurück auf ihre Fahrbahn und dann gegen die rechte Leitplanke geschleudert.

Die Althegnenbergerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Die 24-jährige Bruckerin wurde leicht verletzt. Sie konnte aber nach einer kurzen Untersuchung durch hinzugekommene Rettungssanitäter eigenständig nach Hause gehen. Am Touran entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, den Polo erwischte es härter mit rund 10 000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke betrug etwa 2000 Euro. Gegen die 58-Jährige läuft jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.