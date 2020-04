So kommt Ostern in die Wohnzimmer

An Ostern strömen die Menschen in die Kirchen. Doch diesmal wird kein Osterfeuer entzündet. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben die Gotteshäuser leer. Auf Ostergottesdienste müssen die Christen aber nicht verzichten. Die Pfarrer bieten Impulse für eine Andacht daheim und Videos von Gottesdiensten.

Fürstenfeldbruck – Ostern ist eine kirchliche Hochzeit. Da vermisst man umso schmerzlicher die Karfreitagsliturgie oder auch die Feier in der dunklen Osternacht, wenn während des Gottesdienstes die Sonne aufgeht. Es wird für alle ein anderes Osterfest werden – aber dennoch mit Gottes Segen.

Sehnsucht nach Kirche ist da

„Wir hatten uns so viele Dinge ausgedacht“, sagt Valentin Wendebourg, Pfarrer der evangelischen Erlöserkirche. Eine Feier am Karfreitag, ein großes Osterfrühstück für die ganze Familie – „das alles geht jetzt nicht, daher laden wir die Leute ein, zu Hause Gottesdienst zu feiern.“ Auch im Pfarrverband Fürstenfeld will man den Katholiken etwas an die Hand geben, um Ostern zu Hause zu feiern. In den Impulsen, die jede Woche in den Kirchen ausliegen und auf der Internetseite zum Abruf stehen, wird auch ein Segensgebet für das Osterfrühstück enthalten sein, berichtet Pfarrverbandsleiter Otto Gäng. „Dann bekommt man die Auferstehung ein bisschen an den Ostertisch.“

+ Pfarrer Otto Gäng

Die Pfarrer spüren, dass die Sehnsucht nach Kirche da ist – auch schon vor Ostern. Die Impulse stoßen auf große Resonanz, berichtet Gäng. Auch das Angebot der Palmbuschchen und Osterkerzen in der Kirche wurde gerne angenommen. „Wir werden die Menschen so wie am Palmsonntag begleiten.“ Daher wird ein Kreis von fünf Menschen die Karfreitagsliturgie und auch die Osternacht in der Kirche feiern und das Osterlicht entzünden – stellvertretend für den ganzen Pfarrverband. „Die Osterkerze brennt den ganzen Tag in der Kirche, die Menschen können das Osterlicht holen“, sagt Gäng.

Kein Stream bei den Katholiken

Auch in den evangelischen Kirchen wird von Gründonnerstag bis Ostersonntag Gottesdienst gefeiert. Nachdem Gläubige den Wunsch geäußert haben, nicht nur Pfarrer aus anderen Orten im Fernsehen zu sehen, hat man begonnen, die Gottesdienste zu filmen, berichtet Wendebourg. Kurzversionen können im Internet abgerufen werden. „Es haben mehr Leute zugeschaut, als sonst im Gottesdienst wären“, sagt Wendebourg. Besonders abends gebe es viele Aufrufe. Auch am Karfreitag und Ostersonntag kann man so den Gottesdienst mit vertrauten Pfarrern und Organisten ansehen.

Die katholischen Kirchen verzichten aufs Streamen. Die Qualität sei nicht so gut, erklärt Otto Gäng. „Eine Frau meinte, es würde sogar mehr schmerzen, nicht dabei sein zu können.“ Und auch die Begegnungen werden vermisst. So spürt Gäng immer wieder in Gesprächen, dass man das Zusammensitzen, das eigentlich selbstverständlich ist, wieder mehr zu schätzen lernt, wie auch ein Gespräch über den Gartenzaun. „Erst, wenn die Sachen fehlen, fragen die Leute danach“, stellt auch Valentin Wendebourg fest. So zieht es die Menschen in die leeren Kirchen. In den evangelischen Kirchen läuft Musik, auch die Glocken läuten zu den Gottesdienstzeiten. Zudem liegen Impulse aus mit einer Anleitung für einen Gottesdienst daheim. Es gibt eine Osterkarten- und Telefonaktion. „Es ist schön, wie viele Leute sich beteiligen“, sagt Wendebourg. Er hofft, dass etwas vom Digitalisierungsschub Corona überlebt. Denn so kann die Kirche zu den Menschen kommen – nicht nur an Ostern.

Service: Die Impulse des Pfarrverbandes Fürstenfeld stehen zum Download auf der Seite https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-fuerstenfeld. Die Videos der evangelischen Gottesdienste vom Gründonnerstag, Karfreitag sowie Ostersonntag findet man auf www.evangelisch-in-fuerstenfeldbruck.de.

