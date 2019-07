Stadtbibliothek: Bücher-Rückgabe rund um die Uhr

Bei der Brucker Stadtbibliothek kann man jetzt seine ausgeliehenen Medien rund um die Uhr zurückgeben. Der Kultur- und Werkausschuss gab dafür grünes Licht.

Fürstenfeldbruck – Voraussichtlich ab Ende Oktober wird es auch in der Stadtbibliothek in der Aumühle die Möglichkeit geben, Medien außerhalb der Öffnungszeiten zurückzugeben. In Germering wird dies schon seit Längerem angeboten, möglich macht es eine Art Klappe. „Diese Rückgabeautomaten werden erfahrungsgemäß gut angenommen“, sagte die Bibliotheksleiterin Diana Rupprecht im Rahmen der jüngsten Sitzung des Kultur- und Werkausschusses.

Allerdings wird die Stadtbibliothek im Oktober zwei- bis drei Wochen lang geschlossen werden, damit die Räumlichkeiten in Ruhe umgestaltet werden können. Vor allem das Erdgeschoss ist davon betroffen: Hier werden die Ausleihen in erster Linie abgewickelt. In kleinerem Umfang erfolgt das auch im zweiten Obergeschoss. Zusätzlich soll der große Saal, in dem meistens Veranstaltungen abgehalten werden, einen Feinschliff erhalten.

Die Brucker Stadtbibliothek wird digital

Notwendig macht die Umbauten die sogenannte Konvertierung der Medien. Nach Abschluss der Maßnahme wird es möglich sein, die auf Büchern angebrachten Etiketten an Ausleihstationen digital einzulesen. Ein so genanntes Sicherungsgate am Ausgang wird kontrollieren, ob die Medien verbucht wurden. „Die Konvertierung der Medien geht gut voran“, erklärte Rupprecht den Ausschussmitgliedern.

Die Bibliotheksleiterin legte außerdem einen Zwischenstand dar zum ersten Quartal 2019, in dem 89 Veranstaltungen mit 2412 Teilnehmern abgehalten wurden. Darunter war unter anderem der Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbes. Das Gros der Veranstaltungen bildeten jedoch 52 Führungen, die für Kindergartenkinder, Grundschulklassen und weiterführenden Schulen abgehalten wurden. Daran nahmen laut Bibliotheksleiterin etwas über 1000 Kinder und Jugendliche teil.

Ein Beschluss wurde in der Sitzung nicht gefasst. Die Informationen erfolgten lediglich zur Kenntnisnahme des Kultur- und Werk-Ausschusses.

Ab 2019 wird auch fleißig gebaut in der Stadtbibliothek.