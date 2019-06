Der XXL-Umzug der Stadtwerke Fürstenfeldbruck

Die Stadtwerke beziehen ihre neue Firmenzentrale. Ab Dienstag sitzen die Mitarbeiter in neuen Büros an der Cerveteristraße. Sie haben ihre Kisten schon gepackt. Doch bei dem Umzug, der in nur einer Woche über die Bühne geht, muss weitaus Größeres bewegt werden als nur Kartons.

Fürstenfeldbruck – Als Christoph Wenzel bei den Stadtwerken anfing, bekam er gleich einen Spezialauftrag. Als Leiter der Materialwirtschaft sollte er den Umzug in die neue Zentrale vorbereiten. Vier Jahre ist das her. Ob sein Konzept erfolgreich war, kann er jetzt beobachten. Seit vergangenen Montag wird der lang geplante Umzug der Stadtwerke aus der Bullachstraße in die Cerveteristraße abgewickelt.

An der Bullachstraße sieht man dieser Tage überall vollgepackte Kisten, transportbereites Gerät und Umzugshelfer, die Kartons aus den Gebäuden tragen.

Der Transport der Paletten zum neuen Standort der Stadtwerke ist nicht ganz einfach

„Wir haben am Montag zuerst mit dem Ausräumen der Lager begonnen, da das am anspruchsvollsten ist“, erzählt Wenzel. Insgesamt 300 vollbepackte Paletten müssen aus dem Lager zu den Schwertransportern gebracht werden, dazu Stanzmaschinen und Transformatoren, tonnenschwere Kabeltrommeln und Tresore. Ohne Gabelstapler ein schwieriges Unterfangen. Die können nicht in das alte Lager fahren, weil Stufen im Weg sind. „Es hat etwa drei bis vier Stunden gedauert, einen Tresor nach draußen zu bekommen.“

+ Endlich Platz und Übersicht: Materialwirtschaft-Leiter Christoph Wenzel fährt in seinem neuen, weitläufigeren Lager nun sogar Tretroller. © Weber

Im neuen Gebäude sieht das alles ganz anders aus. Christoph Wenzel hat den Aufbau des neuen Lagers selbst geplant und sich dafür Inspiration von Stadtwerken in ganz Deutschland geholt. „Ich musste mit den Mitarbeitern in den letzten Tagen erst noch üben, mit den neuen Geräten umzugehen“, erzählt er. In der Cerveteristraße können die Paletten mit Staplern transportiert werden, und es gibt einen Kran zum Entladen von Material.

Die Stadtwerke-Mitarbeiter müssen ihre Kisten selbst packen

Für das Einpacken der Büromaterialien waren die Mitarbeiter selbst zuständig. „Wenn wir das auch von der Spedition machen lassen hätten, wäre das im Chaos geendet.“ sagt Wenzel. Deshalb haben die rund 100 Mitarbeiter ihre Locher, Ordner und persönlichen Gegenstände in Kisten gepackt, bevor sie ins lange Wochenende über Fronleichnam gestartet sind.

+ Kistenpacken ist Sache der Angestellten. Die dürfen sich dafür über neue Bürostühle freuen. © Weber

„Wir haben uns ganz bewusst diesen Termin ausgesucht, damit die Mitarbeiter so wenig wie möglich in ihrem Arbeitsablauf gestört werden.“ Tische, Stühle und Computer wurden mit Etiketten versehen, damit jedes Möbelstück im richtigen Büro landet. Am Montag müssen nur die Kisten ausgepackt werden, dann kann am neuen Standort direkt mit der Arbeit begonnen werden. Schon am Dienstag wollen die Stadtwerke wieder für Kunden erreichbar sein.

Mia Theobaldy, die Leiterin des Forderungsmanagements, sieht den Umzug durchweg positiv. „Das wird ein großer Vorteil für uns, weil wir alle in einem Gebäude sind und die Kommunikation so verbessert wird.“ Außerdem ist ihr Arbeitsweg dadurch ein wenig kürzer und sie spart sich die vielen Ampeln in der Innenstadt.

Stadtwerke: Die Palme von Mia Theobaldy muss auf jeden Fall mit

Ihr neues Büro hat Mia Theobaldy auch schon gesehen. „Ich nehme auf jeden Fall meine Pflanze mit.“ Das Bäumchen, das sie sich vor ein paar Jahren ins Büro gestellt hat und das mittlerweile bis fast an die Decke reicht, werden Bekannte von Mia Theobaldy zum neuen Standort bringen.

+ Nicht ohne ihr Bäumchen: Der Umzug ihrer Zimmerpflanze organisiert Mitarbeiterin Mia Theobaldy selbst. © Weber

Fatih Kocaman arbeitet seit drei Jahren im Lager der Stadtwerke und freut sich, dass sich etwas ändern wird. „Alles wird systematischer ablaufen, weil wir endlich wissen, wo was steht.“ Er ist einer von vier Mitarbeitern, die das ganze Wochenende über Material und Waren in das Lager einräumen.

Stadtwerke: Alle Mitarbeiter bekommen neue Bürostühle

Seinem neuen Büro sieht Fatih Kocaman auch schon freudig entgegen, er bekommt wie viele andere einen neuen, höhenverstellbaren Tisch. „Uns war es wichtig, dass wir auch etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter tun.“ erklärt der Geschäftsführer Bernd Romeike. So bekommt jeder Mitarbeiter einen neuen Bürostuhl und in ein paar Jahren sollen dann alle Arbeitsplätze mit einem höhenverstellbaren Tisch ausgestattet sein.

Alles, was in der Bullachstraße liegen bleibt, wird verschenkt, verkauft oder entsorgt. „Es war eine große Herausforderung, aber es hat auch Spaß gemacht“, sagt Christoph Wenzel, der sich traut, schon während der Umzugsarbeiten eine erste positive Bilanz zu ziehen. „Ich bin sehr zufrieden und auch stolz darauf.“

von Laura Edele

