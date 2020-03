Starke Bierpredigt: Zündig und brandaktuell

Mit zündigen, aber auch brandaktuell-mahnenden Worten hat Bruder Barnabas den Kommunalpolitikern aus Stadt und Landkreis die Leviten gelesen. Beim Salvator-Starkbierfest im ausverkauften kleinen Fürstenfeld-Saal knöpfte sich Krüglredner Jürgen Kirner die vor ihm im Publikum sitzende Lokalprominenz reihum vor.

Fürstenfeldbruck – Jürgen Kirner (60), seit zwölf Jahren fester Bestandteil bei der Salvator-Gaudi, schonte von A(lexa) bis Z(ierl) keinen aus der angesichts des nahenden Wahltermins fast vollständig anwesenden „politischen Kronjuwelen des Brucker Landes“. In seiner über halbstündigen Krüglrede raffte der Kabarettist mit CSU-Mitgliedsausweis aus Lochhausen all die Irrungen und Wirrungen der Lokalpolitik zusammen. Alexa Zierl, die „Endlosschleifen-Gesprächpartnerin“ der ÖDP, bekam ebenso ihr Fett weg wie CSU-OB Erich Raff. Kirner hat mittlerweile mit seiner TV-Sendung „Brettl-Spitzn“ (nächster Termin im Bayerischen Fernsehen am 29. März) schon Kult-Charakter.

Salvator-Starkbierfest: Lob für die Krüglrede von Bruder Barnabas

Der am 15. März nicht zur Wahl stehende und bis 2023 amtierende Rathaus-Chef, der sich laut Kirner „wie Mutti Merkel in Altersteilzeit befindet“, lobte hinterher die Krüglrede („Auf den Punkt gebracht“) ebenso wie der mitten im finalen Wahlkampfstress stehende CSU-Landrat Thomas Karmasin („Bemerkenswert, wen der Kirner so alles auf dem Schirm hat“). Auch einige seiner Herausforderer lauschten mit zunehmender Erheiterung der Bierpredigt. Der grüne Jan Halbauer („Die Bissigkeit hat Spaß gemacht“) und SPD-Kandidat Christoph Maier („G’rad raus war’s“) würdigten außerdem die am Ende fast schon flehend klingenden Worte Kirners: „Verliert bitte nie den Glauben an unsere Demokratie und Freiheit. Denn die sind stärker als jedes braune Kleinhirn in unserem Land“. Zuvor hatte Bruder Barnabas in diesem Zusammenhang FDP und Freie Wähler wegen zwei rechtslastiger Stadtratskandidaten ins Gebet genommen.

+ Deftig-derbe Töne stimmte das Trio „Schleudergang“ an. Für manche eine reine Geschmackssache. © Weber

Der fast vierstündige, zeitweise etwas schleppend verlaufende Starkbier-Abend hatte mit den Wirtshaus-Musikanten „Drahdewadl“ aus Regensburg und der aus Bayreuth stammenden, in Berlin lebenden Kabarettisten Mia Pittroff weitere Höhepunkte. Für Zündstoff sorgte das aus Niederbayern angereiste Trio „Schleudergang“, dessen deftig-anrüchigen Gstanzln für einige Zuhörer an der Grenze zum guten Geschmack waren. Was CSU-Fraktionschef Andreas Lohde zum Anlass nahm, um von Paulaner-Organisator Harry Stadlmayer „nächstes Jahr bittschön etwas mehr Niveau“ zu verlangen. Der trockene Konter des Münchner Brauerei-Managers mit Brucker Wurzeln: „Bei uns in Bayern ist es üblich, dass ein Starkbierfest ein bisserl derb sein muss.“

Ein Wochenende später findet das nächste Starkbierfest statt

Wie gehaltvoll die Starkbier-Szene weiterfeiert, wird sich bereits nächsten Samstag zeigen. Dann steigt in der Marthabräu-Halle die Kaltenberg-Abrechnung mit dem Miesbacher Krüglredner Wolfgang Ober. Die erste Mass aus dem Holzfass mit dem nahrhaften Gerstensaft wird dort traditionell vom OB eingeschenkt. Beim konkurrierenden Salvator war dagegen der Hauptdarsteller für die O’zapft-is-Zeremonie ein reines Lotteriespiel: Das große Los zog just FW-Stadtrat Markus Droth. Der Volksfest-Referent und angehende Wirt im Ameisenstüberl benötigte – assistiert von Raff und Karmasin – drei spritzige O’zapft-is-Schläge.

+ O’zapft is: Markus Droth (l.) vollzog den Akt. Als Assistenten: OB Raff (r.) und Landrat Karmasin (M.). © Weber

Die besten Sprüche des Abends:

Zur Strafe müsst ihr beim Droth Markus in seinem Ameisenstüberl täglich Kasspatzn essen und danach einen Burger beim Weber Florian im Klubhouse – bis es euch z’reißt. Kirners Urteilsvollstreckung an die verfrühten Wahlplakat-Kleber.

Manche Dinge bleiben besser getrennt. Nitro und Glyzerin zum Beispiel. Und auch die drei Brucker Bürgermeister. Kirner über OB Raff und seine Stellvertreter Christian Götz (BBV) sowie Karin Geißler (Grüne).

Der Erich hat noch keine Lust zum Entenfüttern an der Amper. Wenn der Herrgott ned will, nutzt des gar nix. Kirner zu Raffs Amtzeit bis 2023.

Auch der Landrat bleibt so lange, bis sie ihn mit den Füßen voraus aus dem Amt tragen. Kirner zu Karamasins Wiederwahl-Ambitionen.

Hohe Leidensfähigkeit, Mobbing-Resistenz und eine angeborene masochistische Neigung. Also das Kundenpotenzial einer Domina. Kirner zur Anforderungsprofil eines Brucker OB.