Stoff-Geschäft darf mit Sondergenehmigung öffnen

Dank einer Sondergenehmigung darf das Brucker Traditionsgeschäft „Stoffe Egert“ wieder öffnen. Es werden dort hauptsächlich Stoffe und Gummibänder zur Herstellung von Behelfsmasken verkauft.

Fürstenfeldbruck – Immer mehr Menschen nähen sich Behelfsmasken zuhause selbst. Jedoch sind Stoffe und Gummis derzeit Mangelware. Und so hat das Landratsamt eine Sondergenehmigung für den Nähbedarfsladen „Stoffe Egert“ in der Augsburger Straße in Fürstenfeldbruck ausgestellt. Ab dem 14. April dürfen dort die Ladentüren wieder geöffnet werden.

Der alteingesessene Familienbetrieb hat die vielen Näherinnen bisher über Online-Bestellungen mit Stoffen und Gummis versorgt. Und die Nachfrage war riesig. „Unser Telefon ist in den letzten Tagen heiß gelaufen, wir haben jede Menge Bestellungen für Stoffe, Gummis und sogar Nähmaschinen bekommen“, verrät Inhaberin Juliane Egert. Bisher war es allerdings nur möglich, die Anfragen über den Paketversand abzuwickeln. „Das hat lange gedauert und bedeutete viel Aufwand für uns“, sagt die Chefin.

Die Chefin wird selbst im Laden stehen

Mit der neuen Regelung kann das Team ab kommenden Dienstag wieder aufatmen. Online-Bestellungen wird und kann es laut Egert auch weiterhin geben, aber der Verkauf im Laden ist für Kunden und Verkäufer wesentlich angenehmer. „Wir beschränken uns ausschließlich auf Material für die Behelfsmasken. Unser Studio mit den Dirndlstoffen im Obergeschoss bleibt geschlossen“, erklärt die Inhaberin weiter. Außerdem: „Alle Mitarbeiter tragen selbst genähte Masken in unseren Firmenfarben und achten extrem auf Abstand und Hygiene.“

Die ab Dienstag geltenden Öffnungszeiten hat das Geschäft selbst festgelegt, zunächst will man täglich von 10 bis 13 Uhr öffnen. „Sollte der Andrang zu groß werden, sind wir flexibel und werden so lange da sein, wie wir gebraucht werden“, sagt Egert. Die Nähmaschinen-Reparaturwerkstatt läuft ebenfalls weiter wie gewohnt. Die Chefin selbst wird auch die ganze Zeit im Laden für Fragen zu Verfügung stehen. Zu erreichen ist der Nähbedarfsladen unter Telefon (0 81 41) 1 70 59 oder per E-Mail an info@stoffe-egert.de.

Weitere Informationen zum Thema Corona im Landkreis finden Sie in unserem Ticker.