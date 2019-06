Dieser Friday for Future wird konkret

Schüler der Gymnasien im Landkreis und Vertreter von Ziel 21 trafen sich im Landratsamt. Diskutiert wurden Klimaprojekte, die auch vor Ort umgesetzt werden können.

Landkreis – Was passiert, wenn die Bewegung Fridays for Future konkret wird, konnte man jetzt bei einem Treffen von Schülern und Vertretern des Vereins Ziel 21 sehen. Bei der Diskussionsrunde im Landratsamt wurde über Umweltprojekte gesprochen, die an den sieben Gymnasien im Landkreis umgesetzt werden können.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wollte der Vorsitzender von Ziel 21, Gottfried Obermair, von den Schülern wissen, was der Umweltverein in Bezug auf die Fridays-for-Future-Bewegung im Landkreis tun kann. Als prompte Antwort kam von Valentin Eckmann, vom Viscardi Gymnasium, präsenter sein. Der Verein könnte sich auf den jährlichen Projekttagen vorstellen, denn für viele Jugendliche sei der Name Ziel 21 unbekannt.

Schüler wollen eine bessere Mülltrennung an den Schulen

Auch eine stärkere Präsenz in sozialen Netzwerken wurde gewünscht. Da nahm Obermair die Schüler gleich einmal in die Pflicht und suchte Freiwillige, die für den Verein einen Instagram-Account einrichten können.

Konkret wurde es auch in Sachen Mülltrennung. Maxi Zaschke vom Gymnasium Gröbenzell, schlug vor, dass an allen Schulen, Container für die verschiedenen Müllarten aufgestellt werden sollten. Doch mit solchen Projekten beim Landratsamt Gehör zu finden, sei nicht immer leicht, merkte Oliver Schuppach, vom Gymnasium Olching, an. „Oft verläuft sich sowas im Sand der Verwaltung.“

Regelmäßige Treffen von Ziel 21 und Schülern sind geplant

Dabei will aber Ziel 21 zukünftig helfen und damit das noch besser klappt. Haben die Vertreter der Schulen und des Umweltvereins beschlossen, sich regelmäßig zu treffen. Es soll zukünftig ständige Vertreter an der Schulen geben, die in engem Kontakt zu Ziel 21 stehen.

Ein nächster Termin wurde auch schon gefunden. Am Anfang des neuen Schuljahrs will man richtig durchstarten und dafür Sorgen, dass Klimaschutz ein ständiges Thema an den Schulen wird.

Die Galionsfigur der Fridays-for-Future-Proteste, Greta Thunberg, erhält jetzt den Amnesty-Menschenrechtspreis. Außerdem plädiert die grüne Jugend in Fürstenfeldbruck, dass das Wahlrecht auf 16 Jahre abgesenkt werden soll.