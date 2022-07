BBV: Umgang mit Türkgücü ist rechtswidrig - Stadt will Stellung nehmen

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Das Klosterstadion in Fürstenfeldbruck. © Weber

In nichtöffentlicher Sitzung hat sich der Stadtrat dagegen ausgesprochen, das Klosterstadion an Türkgücü München unterzuvermieten. Dieses Vorgehen hält die BBV-Fraktion jedoch für rechtswidrig.

Fürstenfeldbruck – Wie der Fraktionsvorsitzende Christian Götz in einer E-Mail an OB Erich Raff und seine Stellvertreter schreibt, sei eine Ablehnung ohne Begründung, wie sie durch den Stadtrat erfolgt ist, wenn zuvor die Zustimmung in Aussicht gestellt worden sei und Termindruck herrsche, reine Schikane.

„Die Berufung auf die (unangebrachte) Nichtöffentlichkeit der Sitzung kann ein pflichtgemäßes, seriöses Verhalten der Stadt nicht ersetzen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die BBV empfiehlt daher, den Beschluss als rechtswidrig zu beanstanden und den Vollzug auszusetzen. Ansonsten würden der Stadt wieder einmal berechtigte Regressforderungen durch den SCF und eventuell auch durch Türkgücü drohen. Der OB könne die Untervermietung anordnen. „Eine Befassung durch den Stadtrat ist und war unseres Erachtens nicht nötig“, schreibt Götz. Er persönlich sein von einer breiten Mehrheit für die Untervermietung ausgegangen, um Stadt und Vereinen zu signalisieren, dass man ihrem Ansinnen nicht im Wege stehen will. „Jetzt ist leider genau das Gegenteil der Fall.“

Die Stadtführung habe sich im Vorfeld erkundigt, ob das Thema dem Stadtrat vorgelegt werden soll, und die Empfehlung vom Rathausjuristen erhalten, erklärt Vize-Bürgermeister Christian Stangl, der OB Erich Raff während seines Urlaubs vertritt. Das Thema soll dem Juristen noch einmal vorgelegt werden, so Stangl. Vorbehaltlich der Entscheidung des OB werde man in der nächsten Stadtratssitzung dazu Stellung nehmen. imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.