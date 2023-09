Daumen hoch für die Brucker Behörden - „Habe gar nicht glauben können, dass das so unkompliziert möglich ist“

Von: Ulrike Osman

Eigentlich hatten Jutta und Josef Festl schon alles beim Thema Nachlass vorbildlich geregelt, da tauchte eine Grundschuld auf. Das Ehepaar stellte sich auf ein langwieriges Verfahren ein. Doch es lief alles reibungslos. „Ich habe gar nicht glauben können, dass das so schnell und unkompliziert möglich ist.“ Josef Festl © Peter Weber

Beim Gang zum Bürgerbüro, Amt oder zur Bank stellen sich dem ein oder anderen viele Fragen. Wie viel wird es kosten? Und: Wie lange wird der ganze Prozess dauern? Ein kompliziertes, langwieriges Verfahren, damit hatte das Brucker Ehepaar Festl gerechnet. Doch am Ende kam alles ganz anders.

Fürstenfeldbruck – „In diesen nicht unbedingt rosigen Zeiten kann man auch noch positive Erfahrungen machen“, sagt Josef Festl. Er ist immer noch ganz baff. Der Brucker Rentner und seine Frau Jutta haben erlebt, dass ein bürokratischer Akt in Rekordzeit und zu überraschend günstigen Kosten über die Bühne ging.

Nachlass geregelt

„Im Alter macht man sich Gedanken über die Regelung des Nachlasses“, so der 75-Jährige. Die Festls hatten eigentlich alles schon vorbildlich geregelt – ein Testament gemacht, Vorsorgevollmachten erteilt, Betreuungs- und Patientenverfügung ausgefüllt und hinterlegt. Doch dann stellten sie fest, dass auf ihrem Reihenhaus noch eine Grundschuld lastete. Sie diente als Sicherheit für die Bank, mit der das Ehepaar vor über 30 Jahren den Immobilienkauf finanziert hatte.

„Sowas gerät in Vergessenheit“, erzählt Josef Festl. Der Kredit ist längst abgezahlt. Doch niemand hatte in all den Jahren daran gedacht, die Grundschuld löschen zu lassen. „Das ist aber sinnvoll, wie man in den Medien immer wieder hört.“ So kann das Haus eines Tages unbelastet vererbt werden.

Josef und Jutta Festl stellten sich auf ein kompliziertes, langwieriges Verfahren ein. Doch es klappte alles wie am Schnürchen.

Zunächst wandte sich das Ehepaar an seine Bank und bat um eine Löschungsbewilligung, die zügig ausgestellt wurde. Schon wenige Wochen später hatten die Festls einen Notartermin zur Unterschriftsbeglaubigung. Am selben Tag gaben sie den Löschungsantrag ans Grundbuchamt an der Pforte des Brucker Amtsgerichts ab. „Schon zwei Tage später hatten wir den Löschungsbescheid im Briefkasten“, erzählt der 75-Jährige.

Die Freude merkt man ihm immer noch an. „Ich habe gar nicht glauben können, dass das so schnell und unkompliziert möglich ist.“ Die nächste positive Überraschung waren die Gebühren, die für den ganzen Vorgang anfielen. Basierend auf der Aussage eines Bankmitarbeiters hatten sich die Festls auf eine Summe von etwa 700 Euro eingestellt. Tatsächlich aber kosteten der Löschungsantrag, die Dienste des Notars und die Änderung des Grundbucheintrags zusammen nur 350 Euro. „Das hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagt Festl.

Er und seine Frau sind froh, den Nachlass für die drei erwachsenen Kinder nun vollständig geordnet zu haben. Und sie möchten sich bedanken – „beim Sicherheitspersonal des Amtsgerichts, das den Antrag entgegengenommen hat, und vor allem beim Grundbuchamt für die so zügige Bearbeitung“.

