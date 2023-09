Beim Fürstival fügt sich alles bestens

Von: Hans Kürzl

Die Bühne ist verwaist, denn „Pam Pam Ida“ spielen mitten im Publikum. © Peter Weber

Brass-Sound, Beats und Bässe. Dazu Heimatklänge und Brauchtum, das alle Muskeln fordert. Beim Fürstival im Veranstaltungsforum waren alle Sinne gefragt und an den zwei Tagen jede Menge Gaudi und gute Stimmung garantiert.

Fürstenfeldbruck – Die letzten Bässe von der Bühne, von „Pam Pam Ida“, wabern über den Innenhof des Veranstaltungsforums. Doch es ist noch nicht Schluss. „Zugabe“ kommt es von den Zuhörern. „Wir kommen zu Euch runter“, kündigt die Band aus dem oberbayerischen Sandersdorf an – und steht ein paar Sekunden später tatsächlich mitten im Publikum. Dutzende Fans verewigen das mit einem Video auf ihrem Smartphone, andere genießen einfach und tanzen ein bisschen.

Sommer, Sonne und die richtige Musik

Eine Stimmung ganz nach dem Geschmack von Britt Freitag. Die Fürstenfeldbruckerin ist mit Freunden vor Ort. „Wir freuen uns, dass so ein Festival vor unserer Haustür stattfindet“, heißt es aus der Runde. Die gatte für Freitag folgenden Plan: „Bleiben bis ganz zum Schluss.“ Die Sonne am späten Nachmittag und die Stimmung in der Dämmerung genießen.

Bayerischer Vierkampf

Auch Benedikt Neumeier ist mit dieser Absicht im Veranstaltungsforum eingelaufen. Aber erst einmal kommt der Türkenfelder ins Schwitzen. Denn der bayerische Vierkampf ist eine Herausforderung: Maßkrug stemmen, Fingerhakeln, Nageln und Biertischkraxeln. „Das ist anstrengend“, gesteht Neumeier, nachdem er die letzte Disziplin bewältigt hat. Unvorbereitet sei er nicht gewesen, erzählt der Türkenfelder angesichts regelmäßiger Besuche im Fitnessstudio. „Geschick braucht es zwar auch, aber es schadet nicht, wenn man ein bisschen Muskeln hat.“

Das Publikum jubelt allen Vierkampf-Akteuren zu – allein schon wegen des Versuches, den Körper um einen Biertisch zu wickeln. „Da braucht es Mut“, sagt Zuschauer Dominik Bernleitner mit spürbarer Bewunderung. „Vielleicht hilft Bier, mit jedem Schluck wird’s einfacher“, animieren die Moderatoren Roli Hartl und Luggi Krempl zum Mitmachen. Vor allem Männer lassen sich zum Vierkampf überreden, angelockt durch ein Freibier.

Spaß bei Besuchern und auf der Bühne

Spaß haben auch die Musiker der Blasmusik Schöngeising. „Es macht etwas her, Teil so einer Veranstaltung zu sein“, sagt Franz Mück, der frühere Präsident der Blasmusik. „Wenn die Stimmung bei den Leuten gut ist und die mitmachen, macht es uns auf der Bühne noch mehr Spaß.“ Dann gibt’s Bier und Brezn für die Musiker.

Klassische und exotische Eissorten

Auf Süßes setzt Max Schiller, der mit seinem Eiswagen beim Fürstival vertreten ist. Er hat klassische Sorten dabei, aber auch Exotisches wie Erdnuss-Salzkaramell und Toffifee. Er berichtet: „Mit den gängigen Sorten kannst du die Kunden locken, damit sie auch die anderen Sachen probieren.“

Zwei Tage verbringt der Grafrather Max Schiller beim Fürstival an seinem Standseinem Stand. „Aber es ist eine schöne Arbeit“, sagt er. Kein Wunder, hat er doch den direkten Blick auf die Bühne. „Da kannst die Bands optisch genießen und bekommst die ganze Zeit gute Musik auf die Ohren“ – mal traditioneller Blasmusik, mal Modernes.

Und die Bilanz? „Wir kommen gerne nächstes Jahr wieder“, sagt Besucherin Bitt Freitag und ihre Freunde stimmen zu.