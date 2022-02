Schüler gestalten eigenen Mehrwegbecher

Von: Lisa Fischer

Freuen sich über den eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeit: Die Berufsschüler (v.l.) Florian Kaiser (Mitglied der SMV), Ralf Loncarek (Sieger Design-Wettbewerb), Adem Elshani (Zweitplatzierter) und Schulleiterin Andrea Reuß. © Weber

An der Berufsschule können die Schüler ab sofort ihren Kaffee aus einem nachhaltigen Mehrwegbecher trinken. Welches Motiv darauf zu sehen ist, entschieden die Auszubildenden im Rahmen eines Design-Wettbewerbs.

Fürstenfeldbruck – Die Berufsschule Fürstenfeldbruck präsentiert ihren eigenen Mehrwegbecher. Das Motiv darauf zeigt die Fassade der Schule. Das Gebäude scheint aus einer blau-grünen Weltkugel zu entspringen. Schräg oben sprießen zwei Blätter aus dem Globus.

Mit dem Becher macht die Schule einen Schritt weiter beim Thema Nachhaltigkeit. „Ganz nach dem Motto: Wir reden nicht nur, wir handeln auch“, sagt Schulleiterin Andrea Reuß im Rahmen der Preisverleihung des Design-Wettbewerbs „schule.gestalten.zukunft.verbessern“, dessen Logo ab sofort die Mehrwegbecher an der Schule ziert: Der Berufsschüler Ralf Loncarek, Auszubildender zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck, hat sich mit seiner Zeichnung gegen mehr als 40 eingereichte Motive durchgesetzt. Abgestimmt haben die Mitschüler.

Das Thema „Nachhaltigkeit und Umwelt“ hat Loncarek mit den Elementen rund um die Schulfassade dargestellt. „Das Schulhaus auf dem Motiv ist so, wie ich es jedes Mal auf dem Weg zur Schule sehe“, sagt der 20-jährige Loncarek. Die gewohnte Perspektive habe er durch die Wahl seines Motivs neu erkannt. „Es ist oft so, dass man die alltäglichen Dinge nicht mehr wahrnimmt. Und genau da muss man anfangen“, fügt er mit Blick auf die Umstellung auf Mehrwegbechern an der Schule hinzu.

Fünf Motive

Vor Beginn des Wettbewerbs haben Lehrer und SMV überlegt, wo man in der Schule beim Thema Nachhaltigkeit ansetzen kann, erzählt Verbindungslehrerin Angela Maier. Schnell sei die Idee entstanden, die Einweg-Kaffeebecher an der Schule zu ersetzen.

Die Gestaltung überließ man den Schülern. Fünf Becher-Motive kamen in die engere Auswahl. Dann durften alle Berufsschüler online das Siegermotiv wählen. Die Designs von Adem Elshani (23), Auszubildender zum Einzelhandelskaufmann, und Guelsah Demir, Auszubildende zur IT-Kauffrau, wählten die Mitschüler auf Platz zwei.

Florian Kaiser, Auszubildender zum Kaufmann IT-Systemmanagement und Mitglied der SMV, wurde als Hauptinitiator des Projekts ausgezeichnet. „Ich widme schon mein ganzes Leben der Nachhaltigkeit und wollte diese Energie in die SMV einbringen“, sagt der 26-jährige Kottgeiseringer. Im Rahmen des Wettbewerbs kontaktierte er Firmen, die regional und fair Becher herstellen. Die Wahl fiel auf eine Firma aus dem Schwarzwald. „Becher und Deckelfarbe durften wir selbst aussuchen“, sagt der Berufsschüler. Als Dankeschön übergab Schulleiterin Reuß dem frischgebackenen Vater einen Babystrampler, auf dem das Sieger-Logo aufgedruckt ist.

Mit Ende des Wettbewerbs ist die Nachhaltigkeit jedoch nicht vorbei: Zehn Cent fließen aus dem Verkauf jedes Bechers in einen Spendentopf. „An welche Umweltorganisation des Geld geht, wird wieder abgestimmt“, sagt Angela Maier.

