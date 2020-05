Berufsschule Plus: Zusatz-Büffeln für die Fachhochschulreife

Im Rahmen der Berufsausbildung die Fachhochschulreife erwerben – also zwei Abschlüsse in einem: Diese Möglichkeit bietet das Projekt Berufsschule+ seit dem Schuljahr 2018/2019.

Fürstenfeldbruck – Wer nach der Ausbildung ein weiterführendes Studium angestrebt hat, musste in der Vergangenheit mindestens ein Extrajahr an der Berufsoberschule einlegen. Das können sich Absolventen der Berufsschule+ sparen. Die Berufsschule Fürstenfeldbruck bietet die duale Berufsausbildung nun bereits im zweiten Jahr an.

Ein Selbstläufer ist es aber nicht, zwei Abschlüsse in einem zu machen, wie Schulleiterin Andrea Reuß berichtet. Im Schuljahr 2018/2019 haben 40 Schüler die Berufsschule+ begonnen. Im zweiten Schuljahr sind davon aber nur noch 14 übrig. Ähnlich sieht es im laufenden Schuljahr aus: Von 35 Auszubildenden bleiben bislang nur neun dem Projekt treu. „Es ist ein anspruchsvolles Programm“, sagt Reuß.

Der Zeitaufwand ist groß

Die Auszubildenden müssten nicht nur gute Leistungen bringen. Auch zeitlich ist das Projekt eine Herausforderung. Denn der Zusatzunterricht findet außerhalb des regulären Unterrichts und der Arbeitszeit des Ausbildungsbetriebs statt. Im Klartext heißt das: Abendunterricht, und zwar ganzjährig donnerstags von 17 bis 20.15 Uhr und zusätzlich zwischen November und April dienstags zur gleichen Uhrzeit. Schließlich müssen im ersten und zweiten Schuljahr sechs und im dritten sogar sieben zusätzliche Unterrichtsstunden untergebracht werden.

Die Stundentafel sieht dabei fünf Fächer vor: Deutsch, Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Am Ende der drei Jahre wird dann die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik abgelegt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ergänzungsprüfung sowie der Berufsausbildung können die Absolventen bundesweit ein Studium an einer Fachhochschule aufnehmen.

Nicht jeder kann die Berufsschule Plus besuchen

Aufgrund des hohen Anspruchs müssen Interessenten aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um die Berufsschule+ besuchen zu dürfen. Sie müssen eine mindestens zweijährige Ausbildung absolvieren und einen mittleren Schulabschluss mit einem Notenschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik oder die Oberstufenreife des Gymnasiums vorweisen.

Nach dem guten Start in den ersten beiden Jahren ist bei den Anmeldungen für das Projekt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie jedoch wenig passiert, wie Reuß berichtet. Der Schulleiterin ist nicht bekannt, ob auch die abgeschlossenen Ausbildungsverträge stagnieren. „Eine Aussage über eine Tendenz bei den Anmeldungen ist derzeit deshalb schwer zu treffen“, sagt Reuß.

Unterricht findet derzeit online statt

Für die aktuellen Schüler der Berufsschule+ bringt die Corona-Krise jedenfalls die eine oder andere Änderung. Der Unterricht wird aber fortgesetzt – im Rahmen eines Online-Angebots. „Das funktioniert gut“, sagt Reuß. Da sich die Berufsschule+ generell an leistungsstarke Schüler wende, kämen diese mit dem Online-Unterricht gut klar. Abschlussklassen müssen indessen sowieso noch keine unterrichtet werden, da das dreijährige Projekt erst im zweiten Jahr läuft.

Den zusätzlichen Unterricht in den Abendstunden halten mehrere Lehrer auf freiwilliger Basis. „Es gibt genügend, die sich dafür melden“, sagt Reuß. Im Gegenzug wird der Stundenplan im Regelunterricht so angepasst, dass diese Lehrer am Tag nach dem Abendunterricht ausschlafen und etwas später beginnen können. Generell zieht die Schulleiterin nach den ersten beiden Jahren ein positives Fazit: „Wir sind mit der Resonanz auf das Angebot sehr zufrieden, es wird von Lehrern und Schülern gut akzeptiert.“

