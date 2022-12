Besucher genießen vorweihnachtliches Flair

Von: Peter Loder

Der Nikolaus bahnt sich am Viehmarktplatz seinen Weg durch die Besuchermenge. Viele sind zum Christkindlmarkt gekommen, um einen gemütlichen Nachmittag zu genießen. fotos: peter weber © Weber

In Fürstenfeldbruck ist Platz für zwei Weihnachtsmärkte – zumindest zu Beginn der staaden Zeit. Denn an den beiden ersten Adventswochenenden erstrahlen am Kloster der Advent in Fürstenfeld und in Brucks Zentrum der Christkindlmarkt in voller Pracht. Und die Besucher genießen die Stimmung.

Fürstenfeldbruck – Mona Ragheb ist an beiden Schauplätzen vertreten. „Der eine hat Charme, der andere Tradition“, fasst die Crêpes-Produzentin aus Grafrath ihre Eindrücke zusammen. Wobei sie die neue Form am Kloster mit dem Verzicht auf Eintrittsgeld und der warmen Atmosphäre am offenen Lagerfeuer ebenso begrüßt wie die musikalische Stimmung mit dem erstmals engagierten Weihnachts-DJ am Viehmarktplatz.

Sehr zufrieden

„Wir sind sehr zufrieden“, bilanziert Fürstenfeld-Organisatorin Michaela Landmann. Lichterglanz, Leckereien, Markt, Kunst und Musik haben an den sechs Debüt-Tagen rund 10 000 Gäste angelockt. Während die Buden am Veranstaltungsforum wieder abgebaut werden, ist der Vorweihnachtszauber am Viehmarktplatz auch am dritten und vierten Adventswochenende geöffnet. Deshalb bleibt die mit Wiener Würstl garnierte Erbsensuppe ein Renner. Sie wird vom Truppenkoch in der Fliegerhorst-Kantine produziert und von Bundeswehr-Angehörigen am Marktstand verkauft.

Wobei verkauft das falsche Wort ist. Eigentlich wird der Leckerbissen kostenlos verteilt und nur für den Teller drei Euro Pfand verlangt. Doch über 90 Prozent der Kundschaft verzichtet bei Rückgabe auf den Einsatz, der dann für wohltätige Zwecke an Brucker Institutionen aufgeteilt wird.

Die Erbsensuppe

Jessica Cocco, Christopher Bathe und André Kierndorfer sind die drei Soldaten, die schon seit mehreren Jahren an den Adventswochenenden nach offiziellem Dienstschluss in der Kaserne freiwillig den Nebenjob am Christkindlmarkt ausüben. Das Geheimnis, das alljährlich den Heißhunger auf die Erbsensuppe auslöst – rund 400 Liter werden an den zwölf Veranstaltungstagen ausgeteilt –, können sie nicht erklären. Als wahrscheinlich gilt der psychologische Effekt, vergleichbar mit dem Tomatensaft, der im Flugzeug hoch über den Wolken angeblich anders und vor allem besser schmeckt als am Boden.

An allen zwölf Markttagen sind die Securitys eines Emmeringer Sicherheitsunternehmens auf dem Viehmarktplatz unterwegs. Manfred Meister, Martin Dietsch, Andreas Schorer und Süleyman Berisha arbeiten schon seit Jahren auf dem Christkindlmarkt und kennen die meisten Budenbetreiber genauso gut wie einen Großteil der Besucher („Zumindest vom Sehen“). Wenn der Nikolaus alias Klaus Trnka oder die Perchten kommen, wird das Personal aufgestockt.

Alles friedlich

Acht Stunden schieben sie Dienst, eine Runde um den Platz ist etwa 200 Meter lang und dauert zwei Minuten. „Jetzt kann sich jeder selbst ausrechnen, wie oft wir kreiseln“, schmunzelt Meister. Größere Zwischenfälle oder alkoholbedingte Eskalationen habe es trotz des immensen Glühweinsorten-Angebots in all den Jahren nicht gegeben. „Alles ist so friedlich wie es sich für diese besinnliche Zeit auch gehört.“

Eine Meinung, der sich Schaschlik-Spezialist Rudi Hechtl anschließt. Der Olchinger ist im Sommer auf Volksfesten unterwegs und kann den Unterschied zum Christkindlmarkt deshalb genau beschreiben: „Vor Weihnachten sind die Leute weniger hektisch, freundlich zueinander und lassen alles gemütlicher angehen.“

