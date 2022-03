Besucherzahlen im Museum steigen wieder

Von: Andreas Daschner

Die Besucherzahlen im Museum bewegten sich 2021 im zweiten Jahr in Folge auf niedrigem Niveau. Das ändert sich jetzt langsam.

Fürstenfeldbruck – Grund waren die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Seit Anfang dieses Jahres nehmen die Besucherzahlen wieder Fahrt auf. Das schreibt Museumsleiterin Barbara Kink im Jahresbericht, der nun im Kultur- und Werkausschuss vorgelegt wurde.

Besuchten 2019 noch fast 13 000 Menschen das Museum, so waren es in den Corona-Jahren 2020 und 2021 nur 6322 beziehungsweise 6168 Besucher. Führungen von Schulklassen seien nur sehr zögerlich wahrgenommen worden, lange Zeit seien sie gar nicht erlaubt gewesen. Vor allem die Einforderung von Tests vor einem Besuch ab Dezember 2021 habe sich anfänglich schwierig gestaltet. „Das Entfallen der Testpflicht nach einer Drittimpfung brachte eine größere Akzeptanz bei den Besuchern“, heißt es in dem Bericht.

Mit den nun wieder anziehenden Besucherzahlen sind neben den bereits laufenden Ausstellungen mit romantischen Landschaftsbildern (noch bis 31. Juli) und Fotografien von René Groebli (noch bis 24. April) im Jahr 2022 noch zwei weitere Ausstellungen geplant. Vom 29. Juli bis 23. Oktober steht das Olympiajahr 1972 im Fokus. Ab 18. November dreht sich dann alles um den TV-Kobold Pumuckl, dessen Erfinderin Ellis Kaut bei Fürstenfeldbruck in einem Pflegeheim verstorben ist.