Biomüll: Kooperation mit Augsburg doch wieder eine Option

Teilen

Nur Biomüll gehört in die braune Tonne (Beispielfoto) © dpa

Alles wieder offen bei der Biogas-Vergärung: Ein Zusammenschluss mit dem Entsorger in Augsburg scheint nun doch wieder möglich – und zwei weitere Optionen stehen ebenfalls im Raum.

Fürstenfeldbruck - Zunächst hatte der Abfallbetrieb (AVA) in Augsburg angeboten, seine Anlage zu erweitern und dort dann auch Bioabfälle aus dem Brucker Raum und weiteren Landkreisen energetisch zu verwerten. Dann machte die AVA wegen der unsicheren Gesamtlage und der hohen Baukosten eine Rolle rückwärts. Das kam bei den potenziellen Partnern nicht so gut an und muss auch so kommuniziert worden sein.

Nochmals Prüfung

Jedenfalls teilte die AVA daraufhin mit, dass sie „auch von verschiedenen anderen Stellen aus Politik und Verwaltung starke Signale“ erhalten habe, dass die „angedachte kommunale Zusammenarbeit für die potenziellen Kooperationspartner von hoher strategischer und politischer Bedeutung“ sei. Es bestehe der Wunsch, die Umsetzbarkeit nochmals zu prüfen. Das Projekt werde jetzt jedenfalls noch mal intensiv durchleuchtet und die Planungen werden vorangetrieben, so die AVA.

Starnberg und Dachau

In der Öffentlichkeit könne angesichts dieser Entwicklung ein wenig der Eindruck „Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“ entstehen, meinte Landrat Thomas Karmasin im Werkausschuss des Kreistags – und „a bisserl“ sei es so. Jetzt aber liege eben doch wieder das ursprüngliche Angebot auf dem Tisch. Die Landkreise Starnberg und Dachau hätten das Angebot zum Abschluss der Absichtserklärung schon angenommen, heißt es in einem Papier der Kreisverwaltung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Werkausschuss votierte einstimmig dafür, die Absichtserklärung mit der AVA ebenfalls zu unterzeichnen. Gleichzeitig werden aber noch weitere Standorte untersucht. Denn die Firma Remondis hat ihrerseits Interesse bekundet, in Maisach eine eigene Anlage zur Biogas-Vergärung zu errichten. Und auch der Standort Egg ist Teil weiterer Prüfungen.

Biotonne kommt

Derzeit werden die Bioabfälle aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck in einer Anlage bei Kelheim vergoren. Wenn demnächst im Landkreis die Biotonne eingeführt wird, sollen die erfassten Mengen deutlich steigen und damit das Potenzial zur Energieerzeugung.

Insgesamt eine wichtige Hürde für den Betrieb einer Vergärungsanlage: Es bedarf größerer Mengen an Biomaterial, um eine Anlage wirtschaftlich betreiben zu können. Ein Landkreis alleine kann die nötige Masse nach derzeitigem Kenntnisstand nicht liefern.

UBV-Kreisratsmitglied Jakob Drexler aus Hörbach, jahrelanger Kämpfer in Sachen Biogas-Vergärung, sprach von einer gewissen „Goldgräberstimmung“, die jetzt in diesem Zusammenhang ausgebrochen sei. Leider sei es nicht gelungen, eine eigene Anlage schon früher auf den Weg zu bringen. st

Auch interessant: Die Biotonne rückt näher – so will man das Geruchsproblem lösen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.