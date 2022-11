Betrügerische Spendensammler: Miese Masche mit Obdachlosen-Zeitung

Von: Ingrid Zeilinger

© dpa

Eine Betrügermasche aus München schwappt in den Landkreis über. Junge ausländische Frauen sammeln für die Suppenküche des Obdachlosen-Projekts BISS – angeblich. Denn diese Essensausgabe gibt es nicht.

Fürstenfeldbruck – BISS – die Abkürzung für Bürger in sozialen Schwierigektein – ist eine Münchner Straßenzeitung. Obdachlose verkaufen sie und verdienen sich so ein kleines Einkommen hinzu. Dieses gemeinnützige Projekt machen sich nun Betrüger zunutze und ziehen Bürger über den Tisch. Auch einem Brucker ist das passiert.

Jeder Tisch zehn Euro

Er war am Samstagabend in einer Pizzeria in der Hauptstraße beim Essen. „Es kamen zwei junge Mädchen, etwa Anfang 20, ausländischer Typ, ins Lokal“, erzählt er. Sie sprachen mit den Kellnern – und gingen trotz Verbot von Tisch zu Tisch. Sie hatten eine BISS-Zeitung dabei und ein Klemmbrett. Sie gaben an, für die Suppenküche von BISS Spenden zu sammeln. Die Spender konnten sich in die Liste eintragen und wurden gefragt, ob sie namentlich genannt werden oder anonym bleiben wollten.

An jedem Tisch seien mindestens zehn Euro zusammen gekommen, erzählt der Brucker. Auch er gab Geld und wurde erst im Nachhinein misstrauisch. „Dummerweise haben wir uns nicht den Ausweis zeigen lassen.“ Er recherchierte im Internet nach und fand heraus, dass die Geschichte erstunken und erlogen war.

Bei BISS in München kennt man diese Fälle. In der Landeshauptstadt waren vor allem in den Sommermonaten Betrüger mit der gleichen Masche unterwegs. Die Polizei rückte ihnen auf die Pelle, daher haben sie sich vielleicht neue Ziele gesucht, vermutet man. Dass sie in Fürstenfeldbruck aktiv sind, ist BISS-Geschäftsführerin Karin Lohr aber neu. „Es ist verwerflich, denn die Leute denken, sie tun etwas Gutes für BISS“, sagt Lohr. „Wichtig ist, die Polizei zu rufen.“ Um es den Betrügern möglichst schwer zu machen.

Polizei verständigen

Lohr betont, dass BISS keine Straßensammlungen durchführt. „Das steht auch in jedem Heft.“ Es wird lediglich das Magazin angeboten. Die Verkäufer tragen einen gut sichtbaren Ausweis und oft auch eine Weste und sind daher klar zu erkennen. Wer spenden wolle, finde im Magazin die Bankdaten, so Lohr.

Bei der Brucker Polizei ist bisher noch kein weiterer Fall der falschen Spendensammler bekannt. Was nicht bedeutet, dass die jungen Frauen nicht unterwegs sind. „Nichts geben und die Polizei verständigen“, rät ein Beamter. Denn laut einer Stadtverordnung sei in Fürstenfeldbruck aggressives Betteln verboten, so könne man gegen die Betrüger vorgehen. Das findet auch der Brucker wichtig. „Wenn solche Schwindler unterwegs sind, gibst du sonst auch nichts mehr.“

