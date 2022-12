Am Ende mit den Möglichkeiten: Bleibe für Asylbewerber verzweifelt gesucht

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Immer mehr Menschen suchen Zuflucht in Deutschland. (Symbolbild) © Felix Schlikis/imago

Die Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen spitzt sich massiv zu: Die Möglichkeiten sind praktisch ausgeschöpft. Und jede Woche kommen 50 weitere Asylbewerber.

Fürstenfeldbruck – Landrat Thomas Karmasin berichtete im Kreistag von einem Zugangsgeschehen wie im Jahr 2015. „Wir sind am Ende mit den Unterbringungsmöglichkeiten.“

Eines der Probleme: Der Amperpark in Emmering mit fast 300 Plätzen fällt Anfang Januar weg. Eine Vertragsverlängerung mit dem Eigentümer sei nicht gelungen, sagte Karmasin.

Der Landrat berichtete von einer „Klein-Klein-Suche“ auf dem Land. Und von der Suche nach Sporthallen, die nicht dem Schulsport dienen. Denn dieser soll anders als 2015 nicht der Flüchtlingsunterbringung zum Opfer fallen, wie Karmasin schon vor Wochen angekündigt hatte. Schulturnhallen seien ohnehin keine Perspektive. „Dann wären wir in sechs Wochen so weit wie jetzt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Karmasin berichtete, dass im Landkreis Ebersberg der Sitzungssaal des Kreistags für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werde. Ähnliches stehe in Bruck bevor. „Wir können die Leute nicht erfrieren lassen.“ Karmasin betonte: „Wir nehmen auch Gewerbehallen.“ Wer eine anbieten könne, sei willkommen. Solche Dinge seien notwendig, bis die große Politik gegensteuere. Karmasin betonte: „Alle im Amt rödeln. Niemand duckt sich weg. Aber wir sind vor dem Ende.“

Derzeit leben im Landkreis fast 4000 Flüchtlinge aus aller Herren Länder. 1825 Ukrainer sind privat untergebracht, 741 leben in Unterkünften des Landkreises, in denen insgesamt 1300 Menschen aus verschiedensten Ländern leben. Das Ankerzentrum in Bruck ist mit über 1000 Personen fast vollständig belegt. Nicht eingerechnet ist die Unterkunft der Regierung in Germering mit etwa 150 Plätzen. st

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.